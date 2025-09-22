Logo Mobilizujeme.cz

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (194. díl)

Richard Šimáček
Aplikace na telefonu | foto: Unsplash
Jaké aplikace si stáhnout do mobilu? Vybrali jsme to nejlepší z placených appek, které jsou momentálně ke stažení zcela zdarma.

Vybíráme užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Stickman Legends Offline Games

Stickman Legends je povedená akční RPG hra, která vás postaví proti nekonečným hordám protivníků. K jejich likvidaci využijete široký arzenál zbraní, kouzel a komb.

Díky RPG prvkům si postupně vylepšujete výbavu i schopnosti postavy, takže časem zvládnete i ty nejnáročnější úrovně. Velkým plusem je i to, že titul funguje bez internetového připojení.

Stickman Legends: Offline Game
Stickman Legends: Offline Game

Space Shooter: Galaxy Attack

Pokud máte rádi retro arkádovky typu Space Invaders, Space Shooter: Galaxy Attack vás potěší. Čekají vás neutuchající vlny nepřátel, epické souboje s bossy a za úspěšně dokončené mise možnost vylepšovat svou vesmírnou loď. Skvělá volba na odreagování třeba během cestování.

Space Shooter Galaxy Attack
Space Shooter Galaxy Attack

Bass Booster & Equalizer PRO

Chcete z levnějších sluchátek dostat co nejlepší zvuk? S aplikací Bass Booster & Equalizer PRO si můžete nastavit zvuk přesně podle sebe. Ekvalizér vám dovolí zesílit basy, zdůraznit výšky nebo vytvořit efekt prostorového zvuku. K dispozici jsou i přednastavené profily pro různé hudební žánry.

Bass Booster & Equalizer PRO
Bass Booster & Equalizer PRO

Defense Zone 3 Ultra HD

Fanoušci tower defense titulů by rozhodně měli vyzkoušet Defense Zone 3 Ultra HD. Vaším úkolem je ochránit základnu před stále silnějšími vlnami nepřátel pomocí obranných věží, které můžete postupně vylepšovat. Hra zaujme také detailní grafikou s 4K texturami, takže perfektně vypadá i na telefonech s vysokým rozlišením.

Defense Zone 3 Ultra HD
Defense Zone 3 Ultra HD

PDF to Word Converter Pro

Sháníte rychlý a spolehlivý převodník PDF souborů do formátu Word? Tahle aplikace vám to umožní během pár vteřin a bez nutnosti registrace. Po převedení můžete dokumenty dál upravovat, tvořit tabulky, seznamy či sloupce. Praktická je i funkce kopírování textu přímo z PDF, kterou jiné aplikace často nenabízejí.

PDF to Word Converter Pro
PDF to Word Converter Pro

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Cytus II

Cytus II je anime rytmická hra, ve které musíte udržet krok s hudbou klepáním na vyznačená místa na displeji. Jedna skladba trvá v průměru okolo tří minut a během ní se postupně zvyšuje obtížnost – tempo se zrychluje a vy musíte stíhat reagovat rychleji.

Cytus II
Cytus II

Planet Gravity – SimulateOrbit

Pokud hledáte nenáročný vesmírný sandbox, kde si můžete pohrát s fyzikou planet, je tu Planet Gravity – SimulateOrbit. Hra je rozdělena do úrovní a v každé z nich plníte specifické úkoly, jako třeba přimět dvě tělesa, aby se srazila. Přitom sledujete, jak se objekty chovají pod vlivem gravitačních sil.

Planet Gravity – SimulateOrbit
Planet Gravity – SimulateOrbit

OneCast – Xbox Remote Play

Díky aplikaci OneCast si můžete své oblíbené Xbox hry zahrát i na iPhonu či iPadu. Aplikace umožňuje streamovat hry přímo z vaší konzole na mobilní zařízení, takže klidně můžete hrát z postele. Samozřejmostí je i podpora připojení klasického Xbox ovladače.

OneCast - Xbox Remote Play
OneCast - Xbox Remote Play

Textastic Code Editor

Pro všechny, kdo často programují i na cestách, je tu Textastic Code Editor. Díky němu můžete psát kód odkudkoli přímo na svém iPhonu. Aplikace navíc umí váš kód automaticky kontrolovat, takže pomáhá odhalit chyby dříve, než zkomplikují práci.

Textastic Code Editor
Textastic Code Editor

ChirpOMatic – Birdsong Europe

Nevíte, který pták vám zpívá za oknem? ChirpOMatic vám s tím rychle pomůže. Stačí nahrát zpěv a aplikace během chvilky určí, o jaký druh jde. Na rozdíl od mnoha jiných aplikací dokáže rozpoznat i více ptáků najednou z jediné nahrávky.

ChirpOMatic - Birdsong Europe
ChirpOMatic - Birdsong Europe

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

