10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (193. díl)

Je tu nový týden a spolu s ním i náš redakční seriál s výběrem nejlepších placených aplikací, které jsou po omezenou dobu zdarma.
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter je akční RPG zasazené do temného fantasy světa. Nabízí několik hratelných postav s odlišnými schopnostmi, se kterými budete kosit nepřátele po stovkách. Hra funguje i offline, neobsahuje žádné otravné reklamy a je nenáročná na hardware zařízení.
Chcete si zlepšit matematické dovednosti? Vyzkoušejte Speed Math – Mini Math Games. Čekají vás různé úlohy, na jejichž vyřešení budete mít jen pár sekund, takže hra vás neustále drží v napětí. Procvičit si můžete například násobení, dělení, binární soustavu i rozpoznávání sudých, lichých čísel a mnoho dalšího.
Evertale je anime RPG, ve kterém budete chytat příšerky připomínající Pokémony a následně je využívat v soubojích proti hráčům z celého světa. Nechybí ani příběhová kampaň, v níž se snažíte prolomit kletbu sužující veškerý život v herním světě. Titul zaujme i povedeným soundtrackem a stylovou anime grafikou.
V postapokalyptickém světě plném zombíků vás hra Live or Die: Survival Pro postaví do role přeživšího, který musí shánět zdroje, budovat útočiště a prozkoumávat okolí. K dispozici budete mít široký arzenál zbraní i brnění, abyste se ubránili neustálým útokům nemrtvých. Nechybí ani povedená příběhová linka, která dodává hraní další rozměr.
AppLock PRO je praktická aplikace na ochranu soukromí, která vám umožní zamknout fotky, hudební soubory, dokumenty i celé aplikace. Odemknutí je možné PINem nebo otiskem prstu. Pokud někdo zadá pětkrát špatné heslo, spustí se hlasitý alarm, který spolehlivě odradí všechny zvědavce.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Calculator Easy HD
Potřebujete univerzální kalkulačku, která funguje na iPhonu, iPadu i Apple Watch? Calculator Easy HD je elegantně zpracovaná aplikace, která si poradí jak se základními, tak i složitějšími výpočty. Ovládání je pohodlné díky velkým tlačítkům, takže se minimalizuje riziko chybného kliknutí.
Nemusíte si pamatovat všechny měrné jednotky – tahle aplikace to zvládne za vás. Obsahuje více než 700 různých jednotek přehledně rozdělených do 30 kategorií, takže požadovaný převod najdete během chvilky. Podporuje tmavý režim, pravidelně dostává aktualizace a graficky působí velmi příjemně. Lze ji používat jak na iPhonu, tak na iPadu.
Mít přehled o svých financích není vždy snadné. DayCost Pro vám pomůže sledovat příjmy i výdaje a ukáže, kam vaše peníze skutečně mizí. Díky tomu si můžete postupně vybudovat lepší finanční návyky a získat větší kontrolu nad svým rozpočtem. Součástí aplikace je i jednoduchá kalkulačka, takže menší výpočty zvládnete rovnou v apce.
Pokud hledáte nenáročnou oddechovku, Click Planet vás zaujme. V této vesmírné klikací hře sbíráte finance na stavbu a rozvoj planet pomocí různých orbitálních i povrchových struktur. Hra má povedenou grafiku, a navíc funguje i bez připojení k internetu.
Fanoušci karetních her si přijdou na své s Cribbagem, hrou pro dva až čtyři hráče. Cílem je vytvářet kombinace karet a sbírat za ně body – vítězem se stává ten, kdo jich má nejvíce. Hrát můžete jak proti umělé inteligenci, tak online proti soupeřům z celého světa.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
