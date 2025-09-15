Logo Mobilizujeme.cz

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (193. díl)

Richard Šimáček
Smartphone v ruce | foto: Pixabay

Je tu nový týden a spolu s ním i náš redakční seriál s výběrem nejlepších placených aplikací, které jsou po omezenou dobu zdarma.

Vybíráme užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Shadow Hunter: Offline Premium

Shadow Hunter je akční RPG zasazené do temného fantasy světa. Nabízí několik hratelných postav s odlišnými schopnostmi, se kterými budete kosit nepřátele po stovkách. Hra funguje i offline, neobsahuje žádné otravné reklamy a je nenáročná na hardware zařízení.

Shadow Hunter Offline Premium
Shadow Hunter Offline Premium

Speed Math – Mini Math Games

Chcete si zlepšit matematické dovednosti? Vyzkoušejte Speed Math – Mini Math Games. Čekají vás různé úlohy, na jejichž vyřešení budete mít jen pár sekund, takže hra vás neustále drží v napětí. Procvičit si můžete například násobení, dělení, binární soustavu i rozpoznávání sudých, lichých čísel a mnoho dalšího.

Speed Math – Mini Math Games
Speed Math – Mini Math Games

Evertale

Evertale je anime RPG, ve kterém budete chytat příšerky připomínající Pokémony a následně je využívat v soubojích proti hráčům z celého světa. Nechybí ani příběhová kampaň, v níž se snažíte prolomit kletbu sužující veškerý život v herním světě. Titul zaujme i povedeným soundtrackem a stylovou anime grafikou.

Evertale
Evertale

Live or Die: Survival Pro

V postapokalyptickém světě plném zombíků vás hra Live or Die: Survival Pro postaví do role přeživšího, který musí shánět zdroje, budovat útočiště a prozkoumávat okolí. K dispozici budete mít široký arzenál zbraní i brnění, abyste se ubránili neustálým útokům nemrtvých. Nechybí ani povedená příběhová linka, která dodává hraní další rozměr.

Live or Die Survival Pro
Live or Die Survival Pro

AppLock PRO

AppLock PRO je praktická aplikace na ochranu soukromí, která vám umožní zamknout fotky, hudební soubory, dokumenty i celé aplikace. Odemknutí je možné PINem nebo otiskem prstu. Pokud někdo zadá pětkrát špatné heslo, spustí se hlasitý alarm, který spolehlivě odradí všechny zvědavce.

AppLock PRO
AppLock PRO

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Calculator Easy HD

Potřebujete univerzální kalkulačku, která funguje na iPhonu, iPadu i Apple Watch? Calculator Easy HD je elegantně zpracovaná aplikace, která si poradí jak se základními, tak i složitějšími výpočty. Ovládání je pohodlné díky velkým tlačítkům, takže se minimalizuje riziko chybného kliknutí.

Calculator Easy HD
Calculator Easy HD

Unit Converter Pro HD

Nemusíte si pamatovat všechny měrné jednotky – tahle aplikace to zvládne za vás. Obsahuje více než 700 různých jednotek přehledně rozdělených do 30 kategorií, takže požadovaný převod najdete během chvilky. Podporuje tmavý režim, pravidelně dostává aktualizace a graficky působí velmi příjemně. Lze ji používat jak na iPhonu, tak na iPadu.

Unit Converter Pro HD
Unit Converter Pro HD

DayCost Pro – Personal Finance

Mít přehled o svých financích není vždy snadné. DayCost Pro vám pomůže sledovat příjmy i výdaje a ukáže, kam vaše peníze skutečně mizí. Díky tomu si můžete postupně vybudovat lepší finanční návyky a získat větší kontrolu nad svým rozpočtem. Součástí aplikace je i jednoduchá kalkulačka, takže menší výpočty zvládnete rovnou v apce.

DayCost Pro - Personal Finance
DayCost Pro - Personal Finance

Click Planet – Spacecraft

Pokud hledáte nenáročnou oddechovku, Click Planet vás zaujme. V této vesmírné klikací hře sbíráte finance na stavbu a rozvoj planet pomocí různých orbitálních i povrchových struktur. Hra má povedenou grafiku, a navíc funguje i bez připojení k internetu.

Click Planet - Spacecraft
Click Planet - Spacecraft

Cribbage HD

Fanoušci karetních her si přijdou na své s Cribbagem, hrou pro dva až čtyři hráče. Cílem je vytvářet kombinace karet a sbírat za ně body – vítězem se stává ten, kdo jich má nejvíce. Hrát můžete jak proti umělé inteligenci, tak online proti soupeřům z celého světa.

Cribbage HD
Cribbage HD

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

