Zkontrolujte si svůj mobil: Těchto 5 funkcí v nastavení byste neměli podcenit

Lidé si pořizují nové telefony, ale pak už nevěnují pozornost správnému nastavení. Připravil jsem pár tipů, které se mohou hodit vám nebo vašim příbuzným.

Proč je důležité nepodcenit nastavení mobilu

Mobil je hlavní vstupní brána k našemu digitálnímu životu – ztráta kontroly znamená ztrátu soukromí, peněz, identity

– ztráta kontroly znamená ztrátu soukromí, peněz, identity Lidé často netuší, co vše jejich telefon dělá na pozadí – přenáší data, synchronizuje, sbírá polohu

– přenáší data, synchronizuje, sbírá polohu Moderní útoky jsou cílené právě na mobily , u kterých se obrana podceňuje více než u počítačů

, u kterých se obrana podceňuje více než u počítačů Většina důležitých nastavení se dá změnit během pár minut – ale udělat ten krok je zásadní

Dnešní smartphony jsou pro mnohé tou nejdůležitější věcí, ve které máme prakticky vše – od fotek, přes kontakty, zprávy, sociální sítě, až po bankovní účty. Vzhledem k tomu, kolik možností a funkcí tyto chytré krabičky nabízejí, může mít ignorování nastavení vážné následky, od ztráty dat po zneužití účtu.

Je tedy rozhodně dobré myslet na to, že věnování péče o váš mobil může být otázkou nejen například prodloužení výdrže, zlepšení výkonu, či zpříjemnění používání telefonu jako takového, ale mnohem více i otázkou bezpečnosti, protože právě mobily jsou tím, na co dnes hackeři nejvíce cílí své podvody.

Bez aktualizací jste snadný cíl

Začnu radou, kterou zná nejspíš každý, ale patří k tomu nejdůležitějšímu, takže ji nemohu vynechat. Ať už máte Android nebo iOS, nezapomínejte jednou za čas – stačí týdně nebo měsíčně zkontrolovat, zda je pro váš telefon k dispozici nová aktualizace systému, či aplikací. Případně si nastavit automatické aktualizace, které udělají práci za vás.

Když někomu radím s nastavením jeho telefonu, často se u některých starších lidí setkávám s tím, že neví, jak a kde se aktualizují aplikace. Očekávali by, že se to bude dělat v nastavení, ale samozřejmě kvůli tomu je potřeba zamířit jinam, a to obchodů s aplikacemi App Store či Google Play.

Bezpečnostní aktualizace na Android telefonu | foto: Unsplash

Zbavte aplikace zbytečných přístupů

Uživatelé často dávají aplikacím přístup k poloze, mikrofonu, fotoaparátu nebo kontaktům, aniž by to bylo nezbytné. Rozhodně si tedy projděte v nastavení telefonu celou sekci tomuto věnovanou a zamyslete se nad tím, co které aplikaci umožníte a čemu zabráníte. Například aplikace s přístupem k mikrofonu vás může odposlouchávat i bez vašeho vědomí.

Sám mám u aplikace Facebook, která nemá z pohledu nakládání s uživatelskými daty úplně nejlepší pověst, vypnutý přístup k poloze, kontaktům, fotoaparátu a také omezený přístup k fotkám. Pozornost byste měli věnovat nejen sociálním sítím typu TikTok, Instagram, WhatsApp a dalším, ale prakticky všem aplikacím, které se snaží získat více, než kolik je zdrávo.

Pokud to pro funkčnost dané aplikace není nutné, tak ji zkrátka oprávnění nedávejte. Taková je moje rada. Až když se vám aplikace připomene, že potřebuje k něčemu oprávnění, jinak to nebude fungovat a vy danou funkci budete opravdu potřebovat, tak nastavení změňte. Ale nerozdávejte oprávnění jen tak na požádání.

Oprávnění zařízení | foto: Ondřej Koníček

Chraňte baterii: jak ji neničit každou noc

Nejen o soukromí a bezpečnost je potřeba se starat. Mým dalším tipem je nastavit si tzv. optimalizované nabíjení, které šetří baterii a pomáhá k její pomalejší degradaci. Funkce omezuje nabití na 80 % a do plna se dobíjí až podle určitých vzorců chování uživatele. Například večer připojíte mobil k nabíječce, dobije se vám do 80 % a až ráno před budíkem se dobije do 100 %.

Nabíjení telefonu | foto: Unsplash

Nepotřebujete e-mail každých 5 minut

V souvislosti s výdrží baterie existuje spoustu věcí, které vám pomohou ji prodloužit (snížení jasu displeje, ukončení náročnějších aplikací běžících na pozadí, apod.). Ovšem někdy stačí udělat mnohem méně a přitom získat lepší výsledek.

Pokud máte na telefonu emailové účty, tak si zkontrolujte, jakou u nich máte nastavenou frekvenci synchronizací. Pro někoho může být pro jeho práci důležité, aby mu chodily nové zprávy co nejdříve, ale opravdu to potřebujete třeba co každých 15 minut? Nastavte si klidně 60 minut a ušetříte baterii.

Ztratit mobil neznamená ztratit všechno – jen když máte zálohu

Ve smartphonech máme mnohdy všechno a o nic z toho bychom nechtěli přijít. Proto mějte správně nastavenou zálohu dat do cloudu, ze které lze kdykoliv vše potřebné obnovit v novém zařízení.

Pokud nechcete všechna svá data posílat na internet, třeba i kvůli objemu dat a nutnosti pořizovat si placené úložiště na cloudu, tak si omezte zálohu alespoň na to nejdůležitější – kontakty, zprávy, apod. Naopak s pořízenými obrázky a videi zacházejte tak, že si je budete průběžně přesouvat manuálně do počítače, kde je máte ve větším bezpečí.

iCloud+ | foto: Apple

Tip na závěr

Pokud jste si zkontrolovali všechny tyto věci na svém telefonu a máte vše správně nastavené, pak gratuluji, že berete péči o svůj mobil vážně. Stále to bohužel není běžné a setkávám se s tím, že lidé často ani netuší o tom, co které funkce ve smartphonech dělají a jak je správně nastavit, tak raději neudělají nic.

Ještě na konec článku jsem si připravil jeden tip navíc, který se hodí nejen pro mobilní telefony, ale obecně pro bezpečnost každého z nás. Tím je nastavení dvoufázového ověření u aplikací typu email, sociální sítě, a další, ke kterým byste opravdu nechtěli ztratit přístup.

Nastavuje se přímo v daných aplikacích a i když to může být někdy trochu otravné, že vám při novém přihlášení přijde například email, či SMS zpráva s kódem, přes který se ověříte, tak je to opravdu to nejlepší, co se dá aktuálně na poli bezpečnosti udělat.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz