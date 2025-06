Xiaomi Smart Band 10 předčasně odhalen. Číňané zase neudrželi tajemství

Číňané chystají nástupce oblíbeného fitness náramku. Xiaomi Smart Band 10 nabídne větší AMOLED displej a spoustu parádních funkcí za dostupnou cenu.

Xiaomi připravuje další bestseller

Xiaomi patří mezi přední výrobce nositelné elektroniky a kromě tradičních hodinek nabízí i fitness náramky. Modelová řada Smart Band patří mezi ty suverénně nejpopulárnější a čínský gigant připravuje již jeho desátou generaci. Ta naváže na Smart Band 9 ze září 2024.

Velkou výhodou fitness náramků je výrazně lepší poměr cena/výkon než v případě tradičních chytrých hodinek. Nabízí víceméně to samé, jen za příjemnější cenu a to bude samozřejmě i případ nového modelu Smart Band 10. Na co se u této nové generace můžete těšit?

V první řadě na větší displej. Zatímco předchůdce byl osazen 1,62palcovým displejem, nová iterace dostane displej s úhlopříčkou 1,72 palce. Pochopitelně bude postavený na AMOLED technologii, nabídne rozlišení 520 × 212 pixelů a z toho vyplývající jemnost 326 ppi.

Xiaomi Smart Band 10, bílý | foto: xpertpick

Xiaomi Smart Band 10, růžový | foto: xpertpick Xiaomi Smart Band 10, černý | foto: xpertpick



Kompaktní a skvěle vybavený

Fitness náramky potěší také často příjemně kompaktními rozměry a nízkou hmotností, takže při sportování nijak nepřekáží. To bude platit i pro Xiaomi Smart Band 10, který by měl dorazit s rozměry 46,57 × 22,54 × 10,95 mm a hmotností 15,95 g, což platí pro šasi bez připojeného náramku.

Hliníková konstrukce bude odolná vůči vodě a hlavní výbava obsáhne akcelerometr, gyroskop, elektrický kompas a senzor pro snímání tepové frekvence. Mimo to bude umět náramek také monitorovat spánek a měřit okysličení krve, což je taková klasika.

Fitness náramky musí nabízet spousty sportovních režimů a těch najdeme u Xiaomi Smart Band 10 rovnou 150. Baterie nabídne kapacitu 233 mAh, její nabití na 100 % by mělo zabrat hodinku a výdrž na jedno nabití by se měla pohybovat okolo 21 dnů, což je stejné, jako u předchůdce.

Cena a dostupnost

Přesné datum vydání fitness náramku Xiaomi Smart Band 10 je prozatím neznámé, ale dá se předpokládat, že představení proběhne v podobném období jako u modelu Band 9. Premiéra by se tak měla odehrát někdy v září a uvedení do Evropy by přišlo na řadu v listopadu. Evropská cena by se měla pohybovat mezi 40 a 50 eury (990 až 1 250 korun).

Zdroj: Xpertpick