Xiaomi 16 nebude, Číňané dorazí rovnou s řadou Xiaomi 17. Inspirace je zřejmá

Ondřej Koníček
Focení se Xiaomi 15 Ultra ve speciálním fotokitu | foto: Luboš Srb

Číslovka 16 se vynechává. Xiaomi rovnou přechází k řadě 17, která přinese Snapdragon 8 Elite Gen 5, lepší výbavu i nižší cenu základního modelu.

Proč se nedočkáme řady Xiaomi 16?

Vyhlížíte již dychtivě novou vlajkovou řadu Xiaomi 16, která má navázat na povedenou sérii Xiaomi 15? Tak to pro vás máme špatnou zprávou – tato řada nebude. Ne snad, že by čínský gigant zrušil svou vlajkovou sérii, ale číslovku 16 přeskakuje a jde na plac rovnou s číslovkou 17.

Na sociální síti Weibo tuto skutečnost zveřejnil přímo nejvyšší představitel značky, Lu Weibing. Ten také potvrdil složení v podobě základního modelu Xiaomi 17, kompaktní vlajky Xiaomi 17 Pro a větší varianty Xiaomi 17 Pro Max. Že vám to něco připomíná?

Podobnost s nejnovější řadou iPhone 17, která obsahuje modely iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max určitě není náhodná. Apple představil ještě tenký iPhone Air, který ale číselné označení nemá, takže složení řady nadcházejících vlajek od Xiaomi skutečně připomíná nové iPhony.

Xiaomi 16 se nekoná, namísto něj dorazí Xiaomi 17 | foto: MajinbuOfficial

Nová generace vlajek přichází

Když opomeneme stejné schéma značení, jako u iPhonů, můžeme očekávat jedny z nejpokročilejších vlajkových telefonů dneška. Bude se jednat o první mobilní telefony na trhu, které dostanou nejnovější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5.

V rámci telefonů s Androidem je tedy můžeme označit jako vlajky nové generace. Lodivod Xiaomi dodal také to, že základní Xiaomi 17 bude k dispozici s několika důležitými novinkami, ale za stejnou cenu, jako předcházející Xiaomi 15. U nás by to znamenalo základní cenu 22 499 korun.

Model Pro bude nejvýkonnější kompaktní vlajku od Xiaomi a verze Pro Max pak nejvýkonnějším telefonem značky vůbec. Vzhledem k osazení Snapdragonem 8 Elite Gen 5 se to dá předpokládat a je pravděpodobné, že se budou obecně pohybovat v oblasti výkonu v nejvyšších patrech.

Kdy nové Xiaomi 17 dorazí?

Těchto nových telefonů se dočkáme ještě v září a dorazí tedy výrazně dřív než předchozí generace. U Xiaomi 17 Pro Max se nově spekuluje o tom, že by měl nabídnout sekundární displej na zádech, v modulu fotoaparátu. Vypadá to tedy, že se máme opravdu na co těšit.

Zdroj: Lu Weibing via Weibo

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

