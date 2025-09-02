Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

Nové Realme 15T okopírovalo design iPhonu 16 Pro, ale přidává 7000mAh baterii, AMOLED displej a cenu od 5 490 Kč. Vyplatí se víc než originál?
Realme 15T je okopírovaný iPhone 16 Pro
Realme představilo další telefon v rámci své aktuální řady 15. Nejnovější model dostal označením 15T a hned na první pohled zaujme velmi povědomým designem. Na první i druhý pohled je jasně patrné, že se čínská značka výrazně inspirovala u pořád ještě aktuálního iPhonu 16 Pro.
Kombinace plochého rámečku a čtvercového fotomodulu s výrazně zaoblenými rohy telefon od Applu připomíná opravdu výrazně, a stejné je dokonce i umístění LEDky. Realme do své novinky implementovalo dokonce i něco jako dynamický výřez a rohy jsou zaobleny stejně, jako u iPhonů.
V porovnání se svým sokem je Realme 15T výrazně tenčí (o 0,5 mm) a lehčí (o 18 gramů) telefon, což je ale dáno konstrukcí. Ta je kompletně plastová a na nějaké ušlechtilejší materiály můžete rovnou zapomenout, nicméně se může pochlubit výbornou odolností IP68/IP69.
Solidní displej a pořádná výdrž
Na čelní straně této novinky se nachází relativně kompaktní displej s úhlopříčkou 6,57 palce, který je postavený na AMOLED technologii a nabízí FullHD+ rozlišení. Neschází obnovovací frekvence 120 Hz a velmi slušná porce jasu, který se může vyšplhat až na 4000 nitů.
Pohon Realme 15T obstarává procesor Dimensity 6400 Max a podporuje ho operační paměť 8 GB RAM. Vnitřní úložiště nabízí velikost 128 nebo 256 GB a fotoaparát, ačkoliv se tváří jako trojitý, je ve skutečnosti jen jeden. Má rozlišení 50 Mpx a doplňuje ho 2Mpx hloubkový objektiv.
Čelní kamerka nabízí rozlišení nadstandardních 50 Mpx a nadstandardní je také baterie. Její kapacita čítá obřích 7000 mAh, což je, vzhledem k šasi tlustému pouze 7,8 mm a hmotnosti příjemných 181 gramů, opravdu skvělá hodnota. Rychlé nabíjení disponuje výkonem 60 W.
Cena a dostupnost
Realme 15T běží z krabice na systému Realme UI 6.0, který je postaven na Androidu 15 a výrobce mu přislíbil 3 systémové aktualizace. Prodej této novinky odstartuje 6. září v Indii a globální dostupnost prozatím bohužel zůstává neznámá.
Co se cen týče, tak základní model s pamětí 8 + 128 GB stojí 18 999 rupií (5 490 korun) a verze s kombinací 8 + 256 GB vychází na 22 999 rupií (6 650 korun). Telefon je k dispozici ve třech barevných variantách – stříbrné, modré a světle černé.