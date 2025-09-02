Logo Mobilizujeme.cz

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

Ondřej Koníček
Realme 15T | foto: Realme
Realme 15T | foto: Realme

Nové Realme 15T okopírovalo design iPhonu 16 Pro, ale přidává 7000mAh baterii, AMOLED displej a cenu od 5 490 Kč. Vyplatí se víc než originál?

Realme 15T je okopírovaný iPhone 16 Pro

Realme představilo další telefon v rámci své aktuální řady 15. Nejnovější model dostal označením 15T a hned na první pohled zaujme velmi povědomým designem. Na první i druhý pohled je jasně patrné, že se čínská značka výrazně inspirovala u pořád ještě aktuálního iPhonu 16 Pro.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Kombinace plochého rámečku a čtvercového fotomodulu s výrazně zaoblenými rohy telefon od Applu připomíná opravdu výrazně, a stejné je dokonce i umístění LEDky. Realme do své novinky implementovalo dokonce i něco jako dynamický výřez a rohy jsou zaobleny stejně, jako u iPhonů.

V porovnání se svým sokem je Realme 15T výrazně tenčí (o 0,5 mm) a lehčí (o 18 gramů) telefon, což je ale dáno konstrukcí. Ta je kompletně plastová a na nějaké ušlechtilejší materiály můžete rovnou zapomenout, nicméně se může pochlubit výbornou odolností IP68/IP69.

Realme 15T jakoby iPhonu 16 Pro z oka vypadlo | foto: Realme
Realme 15T jakoby iPhonu 16 Pro z oka vypadlo | foto: Realme

Solidní displej a pořádná výdrž

Na čelní straně této novinky se nachází relativně kompaktní displej s úhlopříčkou 6,57 palce, který je postavený na AMOLED technologii a nabízí FullHD+ rozlišení. Neschází obnovovací frekvence 120 Hz a velmi slušná porce jasu, který se může vyšplhat až na 4000 nitů.

Pohon Realme 15T obstarává procesor Dimensity 6400 Max a podporuje ho operační paměť 8 GB RAM. Vnitřní úložiště nabízí velikost 128 nebo 256 GB a fotoaparát, ačkoliv se tváří jako trojitý, je ve skutečnosti jen jeden. Má rozlišení 50 Mpx a doplňuje ho 2Mpx hloubkový objektiv.

Čelní kamerka nabízí rozlišení nadstandardních 50 Mpx a nadstandardní je také baterie. Její kapacita čítá obřích 7000 mAh, což je, vzhledem k šasi tlustému pouze 7,8 mm a hmotnosti příjemných 181 gramů, opravdu skvělá hodnota. Rychlé nabíjení disponuje výkonem 60 W.

Cena a dostupnost

Realme 15T běží z krabice na systému Realme UI 6.0, který je postaven na Androidu 15 a výrobce mu přislíbil 3 systémové aktualizace. Prodej této novinky odstartuje 6. září v Indii a globální dostupnost prozatím bohužel zůstává neznámá.

Co se cen týče, tak základní model s pamětí 8 + 128 GB stojí 18 999 rupií (5 490 korun) a verze s kombinací 8 + 256 GB vychází na 22 999 rupií (6 650 korun). Telefon je k dispozici ve třech barevných variantách – stříbrné, modré a světle černé.

Zdroj: Realme

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR
Martin Skořepa

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky
Ondřej Koníček

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu
Ondřej Koníček

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem
Ondřej Koníček

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví
Ondřej Koníček

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný
Luboš Srb

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát
Tomáš Rajnoch

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku
Tomáš Rajnoch

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč
PR článek

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč