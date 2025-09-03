Logo Mobilizujeme.cz

VPN, která váš šmíruje? Dejte si pozor na populární doplněk pro Chrome

Ondřej Koníček
VPN se čas od času určitě hodí | foto: Pexels

VPN slibují anonymitu, ale některé sbírají data. FreeVPN špehoval uživatele a ohrožoval jejich soukromí. Zjistěte, na co si dát při výběru pozor.

VPN jako bezpečnostní hrozba?

VPN, neboli Virtual Private Network (virtuální privátní síť), je obecně vnímána jako jedna z hlavních bezpečnostních vrstev. Tato technologie vytváří tunel pro vaše internetové připojení, který je šifrovaný a VPN také maskuje IP adresu, čímž chrání vaše data před hackery a kyberzločinci.

Pokud jste k internetu připojení přes VPN, jste v podstatně zcela anonymní a tuto službu je možné využívat také k přístupu k obsahu, který je blokován na základě regionu. Jenže nyní vyšlo najevo, že ne všechny VPN jsou tak bezpečné, jak by měly být a vinu na tom rozhodně nenesou hackeři.

Nedávný bezpečnostní report ukázal, že bezplatné rozšíření FreeVPN pro prohlížeč Chrome špehovalo své uživatele. Jedná se o poměrně populární doplněk prohlížeče, který má více než 100 000 stažení a problémy tohoto rázu byly objeveny i u více VPN služeb.

Výše zmíněný doplněk FreeVPN, který se nacházel přímo v oficiálním obchodu v rámci Chromu, pořizoval snímky obrazovky všech stránek, které uživatelé navštívili. Tyto snímky poté zasílal externímu zdroji, tedy pravděpodobně provozovateli služby.

VPN na telefonu | foto: Pexels

Dejte si pozor na to, jakou VPN používáte

Na trhu se samozřejmě nachází VPN služby, které neshromažďují o svých uživatelích žádné vyloženě citlivé údaje, jako jsou například IP adresy, nebo podrobnosti o navštívených webových stránkách. Většinou jsou označovány jako „No Log VPN“.

Některé VPN služby tyto údaje ale shromažďují a v dnešní době není člověk v oblasti soukromých dat nikdy dostatečně opatrný. Pokud VPN používáte, rozhodně si zkontrolujte, zda funguje bez záznamu dat, nebo jestli o uživatelích tvoří logy s citlivými informacemi.

Nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je ponořit se do zásad ochrany osobních údajů vaší VPN. Pečlivě si je pročtete a možná budete překvapeni, co o vás její provozovatel shromažďuje za informace. Pokud se vám zdají tyto zásady až příliš vágní, rozhodně byste měli zpozornět.

Přejděte na prověřenou VPN

Pokud zjistíte, že je sběr soukromých dat v rámci vaší VPN nad rámec toho, co jste ochotni akceptovat, neváhejte s přechodem na jiného poskytovatele. Opět sice bude nutné pročítat zásady ochrany osobních údajů, ale za vyšší úroveň bezpečnosti to určitě stojí.

Zdroj: Android Headlines

