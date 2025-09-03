VPN, která váš šmíruje? Dejte si pozor na populární doplněk pro Chrome

VPN slibují anonymitu, ale některé sbírají data. FreeVPN špehoval uživatele a ohrožoval jejich soukromí. Zjistěte, na co si dát při výběru pozor.
VPN jako bezpečnostní hrozba?
VPN, neboli Virtual Private Network (virtuální privátní síť), je obecně vnímána jako jedna z hlavních bezpečnostních vrstev. Tato technologie vytváří tunel pro vaše internetové připojení, který je šifrovaný a VPN také maskuje IP adresu, čímž chrání vaše data před hackery a kyberzločinci.
Pokud jste k internetu připojení přes VPN, jste v podstatně zcela anonymní a tuto službu je možné využívat také k přístupu k obsahu, který je blokován na základě regionu. Jenže nyní vyšlo najevo, že ne všechny VPN jsou tak bezpečné, jak by měly být a vinu na tom rozhodně nenesou hackeři.
Nedávný bezpečnostní report ukázal, že bezplatné rozšíření FreeVPN pro prohlížeč Chrome špehovalo své uživatele. Jedná se o poměrně populární doplněk prohlížeče, který má více než 100 000 stažení a problémy tohoto rázu byly objeveny i u více VPN služeb.
Výše zmíněný doplněk FreeVPN, který se nacházel přímo v oficiálním obchodu v rámci Chromu, pořizoval snímky obrazovky všech stránek, které uživatelé navštívili. Tyto snímky poté zasílal externímu zdroji, tedy pravděpodobně provozovateli služby.
Dejte si pozor na to, jakou VPN používáte
Na trhu se samozřejmě nachází VPN služby, které neshromažďují o svých uživatelích žádné vyloženě citlivé údaje, jako jsou například IP adresy, nebo podrobnosti o navštívených webových stránkách. Většinou jsou označovány jako „No Log VPN“.
Některé VPN služby tyto údaje ale shromažďují a v dnešní době není člověk v oblasti soukromých dat nikdy dostatečně opatrný. Pokud VPN používáte, rozhodně si zkontrolujte, zda funguje bez záznamu dat, nebo jestli o uživatelích tvoří logy s citlivými informacemi.
Nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je ponořit se do zásad ochrany osobních údajů vaší VPN. Pečlivě si je pročtete a možná budete překvapeni, co o vás její provozovatel shromažďuje za informace. Pokud se vám zdají tyto zásady až příliš vágní, rozhodně byste měli zpozornět.
Přejděte na prověřenou VPN
Pokud zjistíte, že je sběr soukromých dat v rámci vaší VPN nad rámec toho, co jste ochotni akceptovat, neváhejte s přechodem na jiného poskytovatele. Opět sice bude nutné pročítat zásady ochrany osobních údajů, ale za vyšší úroveň bezpečnosti to určitě stojí.