Co pořídit k iPhonu 17? Vyzkoušeli jsme příslušenství od FIXED a vybrali to nejlepší

Chcete, aby o váš iPhone 17 Pro bylo dobře postaráno? Dáme vám tipy na příslušenství, které mobil nejen ochrání, ale i zpříjemní jeho používání.
Na nový iPhone za 23 tisíc a víc je třeba dávat pozor
Letošní iPhone 17 vyjde v Česku na nejméně 22 990 Kč a v případě vyšší varianty iPhone 17 Pro dokonce 32 990 Kč a více. Je tedy určitě dobré předem myslet na to, jak správně telefon ochránit, ať nemusíte za měsíc platit za výměnu displeje, či dennodenně koukat na poškrábané šasi.
Abychom vám usnadnili výběr příslušenství pro nový iPhone, otestovali jsme různé doplňky a vybrali to nejlepší. Nejde totiž jen o pouzdra a tvrzené sklo na displej, ale obzvláště šikovný je třeba magnetický kabel, stojánek s bezdrátovým nabíjením, či síťová GaN nabíječka.
Začněme u ochrany nového iPhonu 17 Pro, na kterém jsem veškeré příslušenství vyzkoušel, ale samozřejmě můžete si stejně tak následující doplňky pořídit i pro sesterské modely z řady iPhone 17. Pokud chcete mobil co nejlépe ochránit a zároveň zachovat jeho krásný design, pořiďte si pouzdro z aramidových vláken, která vynikají stejnými vlastnostmi jako kevlar.
Na výběr je z různých barev, mně se nejvíce zalíbila černá varianta, která vypadá jako kevlar. Kryt padne přesně na iPhone, je ultratenký a příjemný v ruce. Produkt od Applu vypadá stále prémiově jako bez krytu, a to přesně chcete. Zachovává si MagSafe podporu pro bezdrátové nabíjení, navíc zesílený kovový rámeček lépe kryje fotoaparát.
Co bych dále doporučil, je čirý kryt, který též vypadá na iPhonu 17 Pro skvěle a postará se o to, aby byl mobil maximálně ochráněný před poškrábáním a pády. Transparentní materiál od FIXED má lépe odolávat žloutnutí, takže i po delší době se nemusíte obávat, že by změnil barvu. Ovládací tlačítka jsou krytá tenkou 0,4mm vrstvou a zachována je i citlivost u dotykové fotospouště.
Pouzdro z aramidových vláken na iPhone 17 Pro | Zdroj: Luboš Srb
Čiré pouzdro na iPhone 17 Pro | Zdroj: Luboš Srb
Tvrzené sklo na displej, které si snadno nalepíte sami
Nejen tělo, ale i displej je potřeba chránit. Od toho je tu tvrzené sklo, které slouží jako taková záloha na to, když by vám telefon spadl na zem nebo se potkal s ostrými předměty. Pak možná nevydrží příslušenství, ale za cenu záchrany telefonu.
Sklo od FIXED jsem vybral proto, že jej zvládne nalepit naprosto každý a ještě dokáže o něco vylepšit vlastnosti obrazovky. V balení máte speciální Anti-dust aplikátor pro přesné nalepení skla bez nečistot a vzduchových bublin. Co možná každý neví, je vylepšující anti-reflexní úprava pro jasnější a čitelnější displej na slunci či pod umělým osvětlením.
Pokud máte víc produktů od Applu, pak jistě uvítáte stojánek s bezdrátovým nabíjením. FIXED MagPowerstation Alu 2 zvládne nabíjet až 3 zařízení současně, a sice iPhone, Apple Watch a AirPods. Má tedy podporu MagSafe technologie a je kompatibilní s iPhony řady 12 a novějšími a s telefony podporujícími Qi2.
Měl jsem už různé stojánky, ale tento se mi líbí hlavně tím, že má opravdu stabilní základnu, takže můžete telefon vzít z magnetů jednou rukou a stojánek zůstane na svém místě. Navíc má jemný silikonový povrch, takže by se vám neměla zařízení poškrábat, což je u letošní generace iPhonů 17 obzvláště silné téma.
A to možná nejšikovnější jsem si ponechal až na úplný závěr. Nabíjecí a datový kabel má v sobě magnetická vlákna, díky čemuž se vám nikdy nezamotá a vždy se vám vrátí do původního stavu jako když smotáte kabel.
Odolný textilní oplet kabel chrání před poškozením. Tento pomocník zvládá nabíjecí výkon až 240 W a datový přenos až 480 Mb/s, čímž se hodí prakticky pro veškerou elektroniku.
Zaujalo vás některé z příslušenství FIXED, které se hodí pro novou řadu iPhone 17? Napište nám své zkušenosti a případné tipy na to, co si pořídit, abyste lépe ochránili telefon nebo ještě více zpříjemnili jeho používání.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
