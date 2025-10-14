Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV

Apple mění název své streamovací služby. Z Apple TV+ se stává Apple TV. Spolu s tím dorazí i film F1 s Bradem Pittem.
Streamovací platforma Apple TV+ se mění
V listopadu roku 2019 vstoupil na trh se streamovacími službami gigant jménem Apple. Ten spustil platformu Apple TV+ a do čela postavil seriál The Morning Show, ve kterém je hlavní hvězdou ostřílená herečka Jennier Aniston.
Za roky na trhu se ze služby stala etablovaná platforma se spoustou povedených hitů, které si pravidelně odnášejí nejprestižnější ocenění. Aktuálně ale přichází změna, kterou Apple oznámil skrze tiskovou zprávu.
Změna se týká názvu služby. Platforma Apple TV+ nově ponese jméno Apple TV. Jde o velmi malou až nepatrnou změnu, která se nijak nepodepíše na fungování služby. Otázkou ale zůstává, proč se Apple k tomuto kroku rozhodl.
Zmatek ve jménech produktů
Nový název Apple TV nicméně u fanoušků vyvolává poměrně smíšené dojmy. Americká společnost tímto krokem lehce mate nejen své zákazníky. Pod stejným názvem se totiž ukrývá i fyzický produkt Apple TV.
Apple TV se přitom dá popsat jako multimediální zařízení, jenž promění každou televizi v chytrou a ještě více uživatele propojí v Apple ekosystému. Ve zkratce by se dalo říci, že zařízení Apple TV je v podstatě set-top box.
Proč tedy Apple nyní pojmenoval dva rozdílné produkty stejným jménem, není jasné. Objevují se však informace, že s původním zařízením Apple TV chystá společnost změny, které by se mohly teoreticky týkat i samotného názvu.
Na Apple TV přijíždí Brad Pitt ve formuli
Tisková zpráva se ale netýkala jen názvu a Apple fanouškům prozradil, že už 12. prosince vyšle na Apple TV povedený snímek F1 v hlavní roli s Bradem Pittem a Damsonem Idrisem.
Snímek z prostředí Formule 1 boduje obsazením, ale i skvělým příběhem. Na portále ČSFD ho například diváci hodnotí skvělými 83 %. Není to ale je o fanoušcích filmů.
Kvality oceňují také kritici, přičemž film již získal nominace na různá ocenění. Dá se také předpokládat, že jej uvidíme i v nominacích na Oscara 2026.
Velký úspěch film zaznamenal i v kinech, což rozhodně potřeboval. S rozpočtem 250 milionů dolarů (cca 5,2 miliardy korun), jde o nejnákladnější film Applu vůbec.
V kinech se to nicméně vrátilo a snímek F1 nakonec vydělal skvělých 628 milionů dolar (cca 14,09 miliard korun). Díky tomu jde letos o nejvýdělečnější film vůbec.