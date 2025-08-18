Slevové tornádo u Xiaomi: Ušetřete na elektronice v rámci akce Zpátky do školy

Xiaomi nabízí v nové akci telefony, tablety i spotřebiče se slevou. Vybrali jsme to nejzajímavější, co si nenechat utéct. Akce platí do 30. září.
Zpátky do školy se značkou Xiaomi
Letní prázdniny se nezadržitelně blíží svému konci a to znamená, že se děti začnou vracet do školních lavic. Populární značka Xiaomi rozjíždí tradiční akci s názvem Zpátky do školy, v jejímž rámci nabízí ve slevě spoustu svých zajímavých produktů.
Mezi hlavní lákadla patří samozřejmě telefony a tablety, ale v rámci této slevové události se do akce dostaly i produkty chytré domácnosti a spotřebiče. Na své si tedy přijdou nejenom děti, které se vrací do školních lavic, ale také jejich rodiče.
Celkově jsou zlevněny desítky telefonů, tabletů a chytrých produktů z ekosystému Xiaomi, od robotických vysavačů až po chytré televize. Jednou z nejvýhodnějších koupí je tablet Redmi Pad 2, se kterým bude návrat do školy naprostou hračkou.
Redmi Note 14 Pro je telefon s jedním z nejlepších poměrů cena / výkon na trhu. Nabízí například fotoaparát s rozlišením 200 Mpx a optickou stabilizací, 120Hz displej, nebo kvalitní konstrukci s odolným sklem Gorilla Glass Victus 2.
Vrcholná vlajka od Xiaomi je skvělý kompakt s pořádnou porcí výkonu, který mu dodává procesor Snapdragon 8 Elite. Samozřejmostí je pak také prémiový displej typu AMOLED a dokonale vyladěný fotoaparát s cejchem společnosti Leica.
Další zajímavé produkty v akci
Kromě telefonů a tabletů jsou v rámci akce Zpátky do školy k dispozici i další zajímavé produkty se slevou. Mezi ně patří například robotický vysavač Robot Vacuum E10, který disponuje sacím výkonem 4000 Pa, chytrým plánováním trasy a ovládáním přes aplikaci. Stojí 2 999 korun.
Na druhém konci nabídky se pak nachází špičkový vysavač Robot Vacuum X20 Max, který byl zlevněn z 15 199 korun na aktuálních 12 999 korun. Tento model vysaje, vytře, zcela sám se i vyčistí a disponuje například laserovou navigací či sacím výkonem 8000 Pa.
Za skvělou cenu je možné v rámci této akce zakoupit také povedený televizor Xiaomi TV A Pro 55 (2025) s quantum dot displejem a 4K ultra HD rozlišením, který stojí 10 999 korun. Hráči pak ocení herní monitor Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i s odezvou 1ms za 7 999 korun.
Využijte skvělé slevy až do konce září!
Akce Zpátky do školy od Xiaomi probíhá od 18. srpna a potrvá až do 30. září 2025. Uvedené ceny mohou platit jen ve vybrané dny. Všechny zde zmíněné a spoustu dalších zlevněných produktů naleznete na oficiálním e-shopu společnosti Xiaomi www.mi.com/cz a také u vybraných prodejců.