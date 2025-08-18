Logo Mobilizujeme.cz

Slevové tornádo u Xiaomi: Ušetřete na elektronice v rámci akce Zpátky do školy

Ondřej Koníček
Xiaomi 15 | foto: Xiaomi
Xiaomi 15 | foto: Xiaomi

Xiaomi nabízí v nové akci telefony, tablety i spotřebiče se slevou. Vybrali jsme to nejzajímavější, co si nenechat utéct. Akce platí do 30. září.

Zpátky do školy se značkou Xiaomi

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží svému konci a to znamená, že se děti začnou vracet do školních lavic. Populární značka Xiaomi rozjíždí tradiční akci s názvem Zpátky do školy, v jejímž rámci nabízí ve slevě spoustu svých zajímavých produktů.

Mezi hlavní lákadla patří samozřejmě telefony a tablety, ale v rámci této slevové události se do akce dostaly i produkty chytré domácnosti a spotřebiče. Na své si tedy přijdou nejenom děti, které se vrací do školních lavic, ale také jejich rodiče.

Celkově jsou zlevněny desítky telefonů, tabletů a chytrých produktů z ekosystému Xiaomi, od robotických vysavačů až po chytré televize. Jednou z nejvýhodnějších koupí je tablet Redmi Pad 2, se kterým bude návrat do školy naprostou hračkou.

Zpátky do školy | foto: Xiaomi
Zpátky do školy | foto: Xiaomi

Vybrali jsme to nejzajímavější z nabídky

Redmi Pad 2

Výborný tablet na práci, učení i zábavu. Nabízí 11palcový displej s 2,5K rozlišením a frekvencí 90 Hz, čtyři reproduktory Dolby Atmos a baterii s obří kapacitou 9000 mAh.

Xiaomi Redmi Pad 2 | foto: Xiaomi
Xiaomi Redmi Pad 2 | foto: Xiaomi

Redmi 15C

První telefon pro dítě školou povinné? Redmi 15C je ideální volbou. Je to levný, ale dobře vybavený telefon s obří baterií o kapacitě 6000 mAh a 120Hz displejem o úhlopříčce 6,9 palce.

Redmi 15C | foto: Xiaomi
Redmi 15C | foto: Xiaomi

Redmi 15 a Redmi 15 5G

Tato dvojice už je určena pro náročnější uživatele, kteří hledají vyšší výkon a lepší výbavu. Oba modely nabízí 6,9palcový displej s frekvencí 144 Hz, či baterii s kapacitou 7 000 mAh.

Redmi 15 5G, barevné varianty telefonu | foto: Xiaomi
Redmi 15 5G, barevné varianty telefonu | foto: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro je telefon s jedním z nejlepších poměrů cena / výkon na trhu. Nabízí například fotoaparát s rozlišením 200 Mpx a optickou stabilizací, 120Hz displej, nebo kvalitní konstrukci s odolným sklem Gorilla Glass Victus 2.

Redmi Note 14 Pro 5G | foto: Redmi
Redmi Note 14 Pro 5G | foto: Redmi

Xiaomi 15

Vrcholná vlajka od Xiaomi je skvělý kompakt s pořádnou porcí výkonu, který mu dodává procesor Snapdragon 8 Elite. Samozřejmostí je pak také prémiový displej typu AMOLED a dokonale vyladěný fotoaparát s cejchem společnosti Leica.

Xiaomi 15, přední strana | foto: Luboš Srb
Xiaomi 15, přední strana | foto: Luboš Srb

Další zajímavé produkty v akci

Kromě telefonů a tabletů jsou v rámci akce Zpátky do školy k dispozici i další zajímavé produkty se slevou. Mezi ně patří například robotický vysavač Robot Vacuum E10, který disponuje sacím výkonem 4000 Pa, chytrým plánováním trasy a ovládáním přes aplikaci. Stojí 2 999 korun.

Na druhém konci nabídky se pak nachází špičkový vysavač Robot Vacuum X20 Max, který byl zlevněn z 15 199 korun na aktuálních 12 999 korun. Tento model vysaje, vytře, zcela sám se i vyčistí a disponuje například laserovou navigací či sacím výkonem 8000 Pa.

Za skvělou cenu je možné v rámci této akce zakoupit také povedený televizor Xiaomi TV A Pro 55 (2025) s quantum dot displejem a 4K ultra HD rozlišením, který stojí 10 999 korun. Hráči pak ocení herní monitor Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i s odezvou 1ms za 7 999 korun.

Využijte skvělé slevy až do konce září!

Akce Zpátky do školy od Xiaomi probíhá od 18. srpna a potrvá až do 30. září 2025. Uvedené ceny mohou platit jen ve vybrané dny. Všechny zde zmíněné a spoustu dalších zlevněných produktů naleznete na oficiálním e-shopu společnosti Xiaomi www.mi.com/cz a také u vybraných prodejců.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

