Skrytá novinka v CarPlay. Video z iPhonu si přehrajete na obrazovce vozu

Apple v iOS 26 umožní přehrávání videa přes CarPlay. Novinka bude dostupná jen při stání (nikoliv při jízdě) a bude na automobilkách, zda ji zpřístupní.

CarPlay se naučí velmi šikovnou věc

Apple se rozhodl k poměrně nečekanému kroku a s vydáním iOS 26 umožní přehrávat videa na hlavní obrazovce v automobilu. Integraci této funkce se přitom Apple vyhýbal celých 10 let od vydání samotného systému. Přehrávání videa bude spadat pod funkcionalitu „AirPlay video in the car“.

Ta umožní sledování jakéhokoliv videa z iPhonu přímo na hlavním displeji vozu. Funkci by mělo být možné používat pouze tehdy, pokud zrovna nebudete řídit. Apple se chce tímto omezením vyhnout potenciálně zvýšené nehodovosti. Mnoho řidičů by si totiž mohlo pouštět různá videa za jízdy, což by vedlo ke sníženému vnímání dění na vozovce.

Aby novinka byla funkční, bude třeba aktualizovat aplikace a software automobilu ze strany vývojářů, takže funkce nemusí fungovat ihned při vydání iOS 26 v září 2025. Video z iPhonu půjde v autě s CarPlay přehrávat během parkování, což dlouhou dobu nešlo ani přes aplikace třetích stran.

CarPlay v iOS 26 | foto: Apple

O podpoře rozhodne výrobce automobilu

Apple novinku vývojářům a automobilkám nabídne a ty se poté rozhodnou, zda ji využijí či nikoliv. Může tak nastat situace, kdy některé automobilky odmítnou funkci integrovat do svých vozů, a to i přesto, že v softwaru bude dostupná. Kromě funkce „AirPlay video in the car“ nabídne CarPlay v iOS 26 nový vzhled a intuitivnější ovládání.

Kalifornský gigant představil nedávno i Apple CarPlay Ultra. To se od standardní verze liší tím, že má hlubší integraci funkcí vozu s iOS, takže s pomocí CarPlay jde ovládat i například klimatizaci. Tato verze je zatím dostupná pouze ve vybraných vozech Aston Martin.

Vylepšené CarPlay vyjde spolu s iOS 26 už letos na podzim a dostupnost bude ze začátku omezená, protože bude u některých vozů třeba provést aktualizaci i ze strany výrobce. Podobně jako ostatní jablečné systémy také CarPlay obdrží grafický redesign stylu Liquid Glass s částečně průhledným uživatelským rozhraním.

