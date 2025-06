Schováváte v šuplíku staré mobily? Odevzdejte je a dostanete slušnou odměnu

T-Mobile spouští speciální recyklační akci, ve které stačí odevzdat starý telefon a na oplátku získáte lákavou odměnu – třeba bezdrátová sluchátka.

Recyklace starého telefonu se teď vyplatí

Hudební festival Colours of Ostrava začne už 16. července a mezi jeho generální partnery patří i T-Mobile. Ten si pro návštěvníky připravil několik příjemných překvapení. Jedním z nich je udržitelná linka v podobě recyklačního stánku od organizace Remobil. V něm můžete odevzdat svůj starý telefon a obdržíte za něj jednu ze zajímavých odměn.

Můžete tak získat zdarma bezdrátová sluchátka nebo merch operátora. Po odevzdání budou telefony ekologicky recyklovány a tomu, že je tento program populární, nasvědčují i data z loňského roku. Podařilo se totiž ve spolupráci s T-Mobile recyklovat 47 000 telefonů, což vedlo k úspoře 124 tun emisí CO₂ a 1,7 milionu litrů vody.

124 tun emisí CO₂ vyprodukuje zhruba 100 letů z Prahy do New Yorku a zpátky pro jednu osobu, nebo to odpovídá celoročním emisím 15 až 20 domácností. Mimo to v rámci festivalu T-Mobile zprostředkuje veškerou datovou infrastrukturu pro návštěvníky i účinkující a poslouží k tomu tři mobilní vysílače, které budou v provozu po celou dobu konání akce od 16. do 19. července.

Zázemí T-Mobile na festivalu Colors of Ostrava | foto: T-Mobile

Bezbariérová zóna a místo na odpočinek

Oproti loňsku nabídne operátor přepracované zázemí po celém areálu a připraveno je celkem pět odpočinkových chillout pointů, kde si můžete dobít energii i svůj telefon či jiné zařízení. Součástí prostoru budou dva bary, taneční plocha a hudbu bude mixovat DJ. Toto zázemí bude jednoduše lokalizovatelné, protože u něj budou obří LED obrazovky ve tvaru T.

Kreativci si ve festivalové zóně budou moci vyrobit originální náramky, ozdobit se kamínky v beauty koutku nebo se podepsat na festivalové zdi. Na své si přijdou i fanoušci adrenalinu, protože v areálu bude zážitkový zip line s výhledem na celý festival. Ten bude oproti loňsku rovnou dvoucestný, aby si jej mohlo užít více lidí.

Pokud se na Colours of Ostrava chystáte a máte tarif od T-Mobile, v aplikaci můžete využít 900korunovou slevu na vstupenky. Celofestivalová vstupenka na 4 dny pro jednoho dospělého vyjde na 4 590 Kč a VIP vstupenka se stejnou délkou na 10 990 Kč. Na akci vystoupí několik desítek různých umělců a skupin, včetně dua amerických DJs The Chainsmokers.

Zdroj: T-Mobile