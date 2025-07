Samsung se chce dostat na obrazovky aut: Auto DeX je alternativou Android Auto

Samsung chystá vlastní platformu pro automobily. Auto DeX má fungovat podobně jako Android Auto nebo Apple CarPlay i ve starších vozech.

Samsung pracuje na platformě pro auta

Jihokorejská společnost Samsung patří mezi největší technologické firmy na trhu, které pracují na různých softwarech. Aktuálně Samsung provozuje například One UI pro telefony, jenž je postaven na Androidu.

Svým uživatelům nabízí i režim DeX. Po propojení telefonu s monitorem je rozhraní více přizpůsobeno potřebám uživatele počítače. Aktuálně se nicméně dozvídáme, že Samsung připravuje i platformu s názvem Auto Dex.

Jde o speciální software, jenž je určen pro automobily. S tím má ostatně Samsung již zkušenosti, jelikož uživatelé především v Asii mohou využívat platformu Samsung Auto, která je konkurencí Android Auto i CarPlay od Applu.

Samsung Auto DeX | foto: Galaxy Techie

Auto DeX i pro starší vozy

Informace o Auto DeX se objevila ve zdrojovém kódu One UI a prozrazuje toho poměrně dost. Dokonce unikl obrázek, jenž ukazuje domovskou obrazovku Auto DeX. Ta nápadně připomíná styl, jakým se prezentuje Android Auto i CarPlay od Applu.

Hlavní obrazovka zobrazuje například navigaci, hudební přehrávač, kalendář nebo panel s nejpoužívanějšími aplikacemi. Nechybí ani rychlý přepínač, jenž uživatele dostane do menu aplikací.

To nejzajímavější se ale ukrývá v pravém spodním rohu, kde se nachází klasická tři softwarová tlačítka pro ovládání systému. Režim Auto DeX dost možná půjde spustit jako samostatná aplikace v telefonu a funkci využijí i majitelé starších automobilů bez obrazovky.

Široká podpora automobilů

Informace ze zdrojového kódu hovoří i podpoře více než 8 500 modelů aut od stovky automobilek. To by mohlo naznačovat, že obdobu Samsung Auto, která v tomto případě nese název Auto DeX, jihokorejský výrobce připravuje i pro trhy mimo Asii. Prozatím ale nemáme informace, kdy by Auto DeX mohlo dorazit mezi běžné uživatele.

Rozhodně je ale dobře, že Samsung na platformě pro automobily pracuje. Trh v tomto segmentu jasně drží Google a Apple. Progresivní konkurence, v tomto případě Samsung, by mohl vývojáře rozhoupat a zákazníci se díky tomu mohli dočkat nových a užitečných funkcí.

Zdroj: síť X / Galaxy Techie