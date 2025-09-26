Logo Mobilizujeme.cz

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: Do telefonů míří nový ultravýkonný čipset

Ondřej Koníček
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Zdroj: Qualcomm
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Zdroj: Qualcomm

Nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 posouvá hranice výkonu i efektivity. Qualcomm cílí na lepší hry, AI funkce a delší výdrž.

Nový Snapdragon pro vlajkové telefony

Americký technologický gigant Qualcomm představil svůj nový vlajkový procesor pro nadcházející vlajkovou sezónu. Dočkali jsme se rovnou dvou specifikací, a to vrcholného modelu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a níže postavené varianty Snapdragon 8 Gen 5.

Oba procesory mezi sebou mají podobný vztah, jako čipy Apple A19 a A19 Pro, takže jeden je určený pro telefony vyšší třídy, a druhý pro ty nejlepší z nejlepších. My se zaměříme na vrcholnou verzi Elite, která je nástupcem procesoru Snapdragon 8 Elite z loňského roku.

Tento čip je vyráběný 3nm litografií a je postaven okolo dvou primárních jader Oryon, která běží na taktu až 4,6 GHz. Tuto dvojici jader pak doplňuje šest výkonných jader pracujících na frekvenci 3,26 GHz, takže výkon se celkově oproti předchůdci posunul opravdu výrazně vpřed.

Nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 v telefonu | Zdroj: Qualcomm
Nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 v telefonu | Zdroj: Qualcomm

Výkonnější a efektivnější

Qualcomm se u svého nejpokročilejšího čipu hodně zaměřil na herní výkon, který je až o 23 % vyšší a celkově by měl být tento nový čipset až o 35 % efektivnější. Spotřeba se snížila až o pětinu a neurální jednotka Hexagon NPU je celkově až o 37 % rychlejší než u předchůdce.

Energetická účinnost by měla být o 16 % lepší než u Snapdragonu 8 Elite, což znamená lepší výdrž při hraní takřka o dvě hodiny. Co se hraní obecně týče, tak nový Snapdragon 8 Gen Elite Gen 5 nabízí kompletní podporou Unreal Engine 5 pro vizuální efekty konzolové kvality.

Procesor se může pochlubit vylepšeným obrazovým koprocesorem APV (Advanced Professional Video), který umožní AI úpravy videí a samozřejmostí je pak špičková konektivita. Ta zahrnuje Wi-Fi 7, UWB, Bluetooth 6.0 a procesor zvládne 4K+ displeje při 120 Hz či fotoaparáty s rozlišením 320 Mpx.

Kdy se dostane Snadragon 8 Elite Gen 5 do akce?

První telefony osazeny tímto špičkovým čipem již byly představeny a jedná se o vlajkovou řadu Xiaomi 17. Další přístroje budou následovat a obě nové čipové sady použije většina hlavních výrobců, tedy Samsung, Oppo, Vivo, Honor, OnePlus, Realme, Asus či Sony.

Zdroj: Qualcomm

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Nový iOS 26 trápí část uživatelů. Občas nefunguje vyhledávání v kalendáři
Ondřej Koníček

Nový iOS 26 trápí část uživatelů. Občas nefunguje vyhledávání v kalendáři

Co pořídit k iPhonu 17? Vyzkoušeli jsme příslušenství od FIXED a vybrali to nejlepší
Luboš Srb

Co pořídit k iPhonu 17? Vyzkoušeli jsme příslušenství od FIXED a vybrali to nejlepší

Máte pomalý internet? Těchto 10 tipů a triků vám ho zaručeně pomůže zrychlit
Tomáš Rajnoch

Máte pomalý internet? Těchto 10 tipů a triků vám ho zaručeně pomůže zrychlit

Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Novinku od Googlu pořídíte nejvýhodněji jen do konce měsíce
PR článek

Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Novinku od Googlu pořídíte nejvýhodněji jen do konce měsíce

Dlouhá výdrž i monitoring zdraví a sportu: 6 důvodů, čím Huawei Watch GT 6 Pro nadchnou
PR článek

Dlouhá výdrž i monitoring zdraví a sportu: 6 důvodů, čím Huawei Watch GT 6 Pro nadchnou

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší
Luboš Srb

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná
Luboš Srb

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít
Luboš Srb

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení
Ondřej Koníček

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení