Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: Do telefonů míří nový ultravýkonný čipset

Nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 posouvá hranice výkonu i efektivity. Qualcomm cílí na lepší hry, AI funkce a delší výdrž.
Nový Snapdragon pro vlajkové telefony
Americký technologický gigant Qualcomm představil svůj nový vlajkový procesor pro nadcházející vlajkovou sezónu. Dočkali jsme se rovnou dvou specifikací, a to vrcholného modelu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a níže postavené varianty Snapdragon 8 Gen 5.
Oba procesory mezi sebou mají podobný vztah, jako čipy Apple A19 a A19 Pro, takže jeden je určený pro telefony vyšší třídy, a druhý pro ty nejlepší z nejlepších. My se zaměříme na vrcholnou verzi Elite, která je nástupcem procesoru Snapdragon 8 Elite z loňského roku.
Tento čip je vyráběný 3nm litografií a je postaven okolo dvou primárních jader Oryon, která běží na taktu až 4,6 GHz. Tuto dvojici jader pak doplňuje šest výkonných jader pracujících na frekvenci 3,26 GHz, takže výkon se celkově oproti předchůdci posunul opravdu výrazně vpřed.
Výkonnější a efektivnější
Qualcomm se u svého nejpokročilejšího čipu hodně zaměřil na herní výkon, který je až o 23 % vyšší a celkově by měl být tento nový čipset až o 35 % efektivnější. Spotřeba se snížila až o pětinu a neurální jednotka Hexagon NPU je celkově až o 37 % rychlejší než u předchůdce.
Energetická účinnost by měla být o 16 % lepší než u Snapdragonu 8 Elite, což znamená lepší výdrž při hraní takřka o dvě hodiny. Co se hraní obecně týče, tak nový Snapdragon 8 Gen Elite Gen 5 nabízí kompletní podporou Unreal Engine 5 pro vizuální efekty konzolové kvality.
Procesor se může pochlubit vylepšeným obrazovým koprocesorem APV (Advanced Professional Video), který umožní AI úpravy videí a samozřejmostí je pak špičková konektivita. Ta zahrnuje Wi-Fi 7, UWB, Bluetooth 6.0 a procesor zvládne 4K+ displeje při 120 Hz či fotoaparáty s rozlišením 320 Mpx.
Kdy se dostane Snadragon 8 Elite Gen 5 do akce?
První telefony osazeny tímto špičkovým čipem již byly představeny a jedná se o vlajkovou řadu Xiaomi 17. Další přístroje budou následovat a obě nové čipové sady použije většina hlavních výrobců, tedy Samsung, Oppo, Vivo, Honor, OnePlus, Realme, Asus či Sony.