Pochybujete o úspěchu iPhonu 17? Loňský iPhone 16 je hit roku 2025

Apple má opět na úspěch zaděláno. Z nejnovějších čísel vyplývá, že v letošním roce je nejprodávanějším telefonem ze všech iPhone 16.
iPhone 16 je obří prodejní hit
iPhony patří každoročně mezi nejprodávanější telefony a není otázkou, zda skončí na prvních místech, ale spíše kolik se jich celosvětově prodá. Nejnovější zveřejněné žebříčky prodejů telefonů za druhé čtvrtletí tohoto roku (Q2 2025) ukazují, že je světovou jedničkou základní iPhone 16.
Ten se stal nejlépe prodávaným telefonem i v prvním čtvrtletí, takže za první polovinu roku 2025 nebylo na světě úspěšnějšího telefonu. A to i přesto, že ve třetím čtvrtletí 2024, kdy vyšel, si moc dobře nevedl a byl až na 22. místě.
V posledním čtvrtletí 2024 si ale polepšil na 3. místo a od té doby je jasnou jedničkou. Hned za ním se pak nachází vlajkové modely iPhone 16 Pro a Pro Max, které byly koncem roku ještě na prvním a druhém místě, ale základní model je postupem času předehnal.
Co na to konkurence?
Desítku nejprodávanějších telefonů za Q2 2025 si mezi sebe víceméně kompletně rozdělili Apple se Samsungem. Zatímco kalifornský gigant má v tomto žebříčku pět telefonů, jeho jihokorejský rival o jednoho méně a jejich dominanci narušilo jen Xiaomi.
Devátým nejprodávanějším telefonem se stalo levné Redmi 14C 4G, což je přístroj zaměřený na co nejlepší poměr cena / výkon. Také Samsung má ale v žebříčku hlavně levnější modely, konkrétněji Galaxy A16 4G a 5G, stejně jako ještě levnější Galaxy A06 4G.
Jedinou vlajkou od Samsungu v desítce nejprodávanějších telefonů roku je aktuální model Galaxy S25 Ultra, jenž se nachází na osmém místě. Žebříček uzavírá předchozí iPhone 15 a za zmínku stojí i přítomnost modelu iPhone 16e, který je na šesté pozici.
Nadvláda iPhonu 16 již brzy skončí
Je velmi pravděpodobné, že iPhone 16 bude na prvním místě velmi brzy vystřídám. Možná ještě ne v rámci Q3 2025, ale v Q4 2025 zcela jistě. Nový iPhone 17 bude obrovský hit, protože ho Apple pořádně vylepšil a základní iPhone je konečně tím telefonem, jakým měl vždy být.
Dočkali jsme se špičkového ProMotion displeje s frekvencí 120 Hz, lepší selfie kamerky, lepšího ultra-širokoúhlého fotoaparátu a výkonnějšího nabíjení. Základní paměť byla navýšena na 256 GB a cena je v porovnání s iPhonem 16 o něco málo nižší, takže je na pořádný úspěch zaděláno.