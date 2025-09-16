Logo Mobilizujeme.cz

Pochybujete o úspěchu iPhonu 17? Loňský iPhone 16 je hit roku 2025

Ondřej Koníček
iPhone 16 | Zdroj: Mobil Pohotovost
iPhone 16 | Zdroj: Mobil Pohotovost

Apple má opět na úspěch zaděláno. Z nejnovějších čísel vyplývá, že v letošním roce je nejprodávanějším telefonem ze všech iPhone 16.

iPhone 16 je obří prodejní hit

iPhony patří každoročně mezi nejprodávanější telefony a není otázkou, zda skončí na prvních místech, ale spíše kolik se jich celosvětově prodá. Nejnovější zveřejněné žebříčky prodejů telefonů za druhé čtvrtletí tohoto roku (Q2 2025) ukazují, že je světovou jedničkou základní iPhone 16.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Ten se stal nejlépe prodávaným telefonem i v prvním čtvrtletí, takže za první polovinu roku 2025 nebylo na světě úspěšnějšího telefonu. A to i přesto, že ve třetím čtvrtletí 2024, kdy vyšel, si moc dobře nevedl a byl až na 22. místě.

V posledním čtvrtletí 2024 si ale polepšil na 3. místo a od té doby je jasnou jedničkou. Hned za ním se pak nachází vlajkové modely iPhone 16 Pro a Pro Max, které byly koncem roku ještě na prvním a druhém místě, ale základní model je postupem času předehnal.

Apple Intelligence na iPhonu 16 | Zdroj: Apple
Apple Intelligence na iPhonu 16 | Zdroj: Apple

Co na to konkurence?

Desítku nejprodávanějších telefonů za Q2 2025 si mezi sebe víceméně kompletně rozdělili Apple se Samsungem. Zatímco kalifornský gigant má v tomto žebříčku pět telefonů, jeho jihokorejský rival o jednoho méně a jejich dominanci narušilo jen Xiaomi.

Devátým nejprodávanějším telefonem se stalo levné Redmi 14C 4G, což je přístroj zaměřený na co nejlepší poměr cena / výkon. Také Samsung má ale v žebříčku hlavně levnější modely, konkrétněji Galaxy A16 4G a 5G, stejně jako ještě levnější Galaxy A06 4G.

Jedinou vlajkou od Samsungu v desítce nejprodávanějších telefonů roku je aktuální model Galaxy S25 Ultra, jenž se nachází na osmém místě. Žebříček uzavírá předchozí iPhone 15 a za zmínku stojí i přítomnost modelu iPhone 16e, který je na šesté pozici.

Nadvláda iPhonu 16 již brzy skončí

Je velmi pravděpodobné, že iPhone 16 bude na prvním místě velmi brzy vystřídám. Možná ještě ne v rámci Q3 2025, ale v Q4 2025 zcela jistě. Nový iPhone 17 bude obrovský hit, protože ho Apple pořádně vylepšil a základní iPhone je konečně tím telefonem, jakým měl vždy být.

Dočkali jsme se špičkového ProMotion displeje s frekvencí 120 Hz, lepší selfie kamerky, lepšího ultra-širokoúhlého fotoaparátu a výkonnějšího nabíjení. Základní paměť byla navýšena na 256 GB a cena je v porovnání s iPhonem 16 o něco málo nižší, takže je na pořádný úspěch zaděláno.

Zdroj: PhoneArena

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Tip pro iOS 26 – Jak vypnout Liquid Glass design a prodloužit výdrž baterie?
Tomáš Rajnoch

Tip pro iOS 26 – Jak vypnout Liquid Glass design a prodloužit výdrž baterie?

Unikátní a možná i praktické? Nové mobily Xiaomi budou mít displej na zádech
Ondřej Koníček

Unikátní a možná i praktické? Nové mobily Xiaomi budou mít displej na zádech

Kdy a na které telefony vyjde One UI 8? Byl zveřejněn harmonogram aktualizací
Ondřej Koníček

Kdy a na které telefony vyjde One UI 8? Byl zveřejněn harmonogram aktualizací

Vyšlo watchOS 26 s designem Liquid Glass. Přináší největší změny v historii
Ondřej Koníček

Vyšlo watchOS 26 s designem Liquid Glass. Přináší největší změny v historii

iOS 26 je tu pro všechny! Jak aktualizaci stáhnout a proč to raději nedělat hned teď?
Tomáš Rajnoch

iOS 26 je tu pro všechny! Jak aktualizaci stáhnout a proč to raději nedělat hned teď?

Pixely 7 trápí problémy s nafukujícími se bateriemi. Hrozí exploze, rychle je vyměňte
Ondřej Koníček

Pixely 7 trápí problémy s nafukujícími se bateriemi. Hrozí exploze, rychle je vyměňte

Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Víme, jak pořídit novinku od Googlu nejvýhodněji
PR článek

Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Víme, jak pořídit novinku od Googlu nejvýhodněji

Xiaomi 16 nebude, Číňané dorazí rovnou s řadou Xiaomi 17. Inspirace je zřejmá
Ondřej Koníček

Xiaomi 16 nebude, Číňané dorazí rovnou s řadou Xiaomi 17. Inspirace je zřejmá

Připravte se na podzim s elegantním, ale dostupným vivo V50 Lite
PR článek

Připravte se na podzim s elegantním, ale dostupným vivo V50 Lite