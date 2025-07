Plánuje Nokia návrat? Společnost hledá velkého mobilního výrobce pro spolupráci

Značka Nokia je opět k dispozici. Po konci spolupráce s HMD Global hledá nový tým, který by ji mohl vrátit zpět na výsluní. Přihlásí se některý z výrobců?

Nokia je legendou mobilního průmyslu

Na světě asi neexistuje známější mobilní značka, než je Nokia. A to i přesto, že telefony vlastně už nedělá a že před dávnými lety takřka zmizela v propadlišti dějin. I v době, kdy už tradiční mobilní telefony nebudou existovat a nahradí je něco jiného, bude Nokia synonymem pro mobil.

Málokterá značka má zároveň tak tuhý kořínek a je tak snaživá, co se týče nějakého toho návratu na scénu. Po prvním pádu to Nokia zkusila s Microsoftem, což bolestivě nevyšlo a poté se značka uchýlila pod koncern HMD Global, kde figuruje od roku 2016.

Zašlou slávu se finskému výrobci nikdy nepovedlo obnovit ani z malé části a značku již nepokrývá ani HMD. To se rozhodlo, že bude prodávat telefony pod svou vlastní značkou a to znamená, že jedno z nejlegendárnějších jmen mobilní branže je volné. A hledá nějaké uplatnění.

Nokia N9 | foto: HMD Global

Nokia hledá nového partnera

Na platformě Reddit se objevila zpráva od účtu Nokia Community Manager, že Nokia hledá velkého mobilního výrobce, který by chtěl prozkoumat možnosti potenciální spolupráce. Nokia zkrátka hledá partnera, který by vyráběl telefony této značky.

Je ale fér dodat, že se jednalo o přímou odpověď na dotaz jedno ze členů Redditu, který se chtěl informovat na možnost licencování značky. Tato odpověď nicméně jasně naznačuje, že Nokia si v tomto směru nechává dveře otevřené a je připravena spolupráci.

Je také evidentní, že Nokia si po ukončení spolupráce s HMD ještě nenašla dalšího partnera. Tato kolaborace se z počátku vyvíjela poměrně slibně, ale postupem času zabředla do hromady průměrných telefonů nižší třídy, které příliš nezaujaly.

Má značka Nokia pořád sílu?

Je otázkou, zda by chtěl po Nokii některý z větších výrobců sáhnout. Značka jako taková má pořád jméno, ale také je spojena s neúspěchem pod křídly Microsoftu, byť to nebyla vyloženě vina Finů. Na druhou stranu by bylo určitě fajn, kdyby se toto známé jméno opět vrátilo do byznysu.

Potenciální partner by se ale asi musel vydat trochu jinou cestou, než HMD. To sice začalo slibně a dodalo na trh vlajku Nokia 9 PureView, ale ta nebyla dotažena do konce a byl to spíše takový experiment. A bohužel také poslední zajímavý telefon značky.

Od té doby Nokia žádný přístroj, který by alespoň trochu připomínal vlajkovou loď, nevydala a značka se začala potácet ve vodách maximálně střední třídy. Došlo i na obnovení legendární modelů 3210 a 3310, nicméně nějaký výše postavený telefon citelně scházel.