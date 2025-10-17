Logo Mobilizujeme.cz

PanzerGlass nejen chrání váš mobil. Vyzkoušeli jsme nové příslušenství Empower

Luboš Srb
PanzerGlass už není jen o ochraně. Nová značka Empower přináší chytré a ekologické příslušenství pro moderní zařízení.

Značka PanzerGlass si vydobyla pověst experta na ochranu mobilních zařízení. Její ochranná skla a kryty patří mezi nejlepší na trhu a spolehlivě chrání telefony po celém světě. Teď ale PanzerGlass rozšiřuje záběr mnohem dál.

Pod novou značkou Empower vstupuje do světa chytrého příslušenství. Nabízí moderní nabíječky, powerbanky i kabely, které kladou důraz na výkon, design i udržitelnost. My jsme několik novinek otestovali a přinášíme dojmy z praxe.

70W GaN nabíječka

Kompaktní nabíječka Empower nabídne výkon až 70 wattů díky moderní technologii GaN. Trojice portů (2× USB-C a 1× USB-A) zvládne současně nabíjet mobil, tablet i notebook.

Tělo tvoří z 90 % recyklovaný plast, což potěší nejen ekologicky smýšlející uživatele. Nabíječka se navíc téměř nezahřívá a působí velmi prémiově, ať už na stole, nebo v batohu.

Powerbanka s MagSafe a Qi2

Powerbanka s kapacitou 5000 mAh dokáže nejen rychle dobít telefon, ale zároveň poslouží jako stojánek. Díky podpoře MagSafe a novému standardu Qi2 nabízí až 15 W bezdrátové nabíjení.

Přes USB-C zvládne až 20 W drátové nabíjení, a přitom si zachovává ultrakompaktní design. Ideální společník pro cesty, který nezabere místo a zvládne každou situaci.

Látkový kabel 240 W

Prémiový bílý látkový kabel s délkou 2 metry zvládne přenos výkonu až 240 W. Je určen pro profesionály, kteří vyžadují maximální spolehlivost a odolnost.

Látkový obal chrání vodiče a zároveň zaručuje, že se kabel jen tak nezlomí. Na první dotek působí bytelně, a přitom elegantně – ideální doplněk pro nabíječku i pracovní stanici.

Magnetický kabel 240 W

Černý magnetický kabel s výkonem až 240 W a délkou 1,5 m zaujme chytrým řešením. Díky integrovaným magnetům se nikdy nezamotá a lze jej snadno stočit či rozmotat.

Je odolný, flexibilní a působí moderně. Tento praktický pomocník zpříjemní každodenní používání elektroniky doma i na cestách. Ať už jde mobil, tablet, nebo třeba i počítač.

Příslušenství Empower od PanzerGlass se povedlo

Značka Empower od PanzerGlass ukazuje, že ochrana zařízení může jít ruku v ruce s chytrými technologiemi a udržitelností. V redakci jsme ocenili, že nové příslušenství působí prémiově, je promyšlené do detailu a jasně cílí na uživatele, kteří chtějí kvalitu bez kompromisů.

