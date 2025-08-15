Logo Mobilizujeme.cz

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč

PR článek
Samsung Galaxy Watch Ultra | foto: Samsung
Samsung Galaxy Watch Ultra | foto: Samsung

Samsung Galaxy Watch Ultra s nadčasovou výbavou, Galaxy AI a skvělou výdrží nyní koupíte za rekordních 9 990 Kč. Akce platí jen pár dní, nepropásněte ji.

Galaxy Watch Ultra patří mezi nejvybavenější chytré hodinky, které kdy Samsung představil. Pokročilé funkce, Galaxy AI, lákavý vzhled a výdrž, která vás nezklame. To všechno v sobě skrývá model, který si rychle získal oblibu napříč uživateli. A právě teď ho seženete výhodněji za 9 990 Kč.

Každý, kdo chytré hodinky někdy vyzkoušel, ví, jak pohodlný a praktický doplněk to je. Není potom divu, že příznivců přibývá a že sahají po Samsungu, který ve svých příslušenstvích dotahuje veškeré detaily.

Nadčasová výbava, která stále boduje

Galaxy Watch Ultra nedávno oslavily rok od svého představení, ale stále se mohou pyšnit výbavou, která jim zajišťuje místo mezi špičkou. Stanou se vaším doktorem, trenérem, rádcem, a i druhou rukou vašeho smartphonu. Díky Galaxy AI navíc posouvají už tak dobré funkce ještě dál.

Právě teď tenhle model můžete ulovit v atraktivní cenové nabídce. Ta trvá ale pouze pár dnů, a to konkrétně do příští neděle. Pokud jste tedy někdy zvažovali koupi kvalitních hodinek, nyní je vhodná chvíle.

Ušetřete ještě více

Ušetřit můžete ale i výrazně víc. Pokud si totiž k hodinkám přihodíte do košíku třeba smartphone, tablet nebo sluchátka od Samsungu, získáte další slevu až 15 %. Sleva se odečte automaticky v košíku.

Více o kombinované slevě najdete zde.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

