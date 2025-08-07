Od nabíjeného mobilu chytnul dům. Žena vysoudila 4,2 milionu korun

Požáry z vadného nabíjení mobilních telefonů přibývají. Žena nyní vysoudila vysoké odškodné za případ, který se stal už před lety.
Požáry od telefonů
O výbuších či požárech telefonů čítáme poměrně často a určitě frekventovaněji, než by každý z nás chtěl. Zkrátka se to děje a v poslední době jsou požáry až nepříjemně často spojovány s telefonem Pixel 6a od Googlu z roku 2022, který se pořád nachází mezi uživateli docela v hojném počtu.
Žádný případ požáru Pixelu 6a ale nebyl tak dramatický a vážný jako ten, o kterém aktuálně informovala britská BBC. V něm ale již nefiguruje odlehčený telefon od Googlu, ale postarší přístroj od jihokorejského výrobce LG, a to model K8 z roku 2018.
Událost se odehrála ve skotské oblasti North Lanarkshire, konkrétněji v domě Denise Parksové a jejího manžela Robert Parkse. V něm vypukl dne 31. října 2018, kolem 3:00 ráno požár v obývacím pokoji a jak se ukázalo, zdrojem tohoto požáru se stal výše zmíněný telefon od LG.
Oba manželé připojili inkriminovanou noc své telefony a notebook na nabíječky a šli spát. Bylo zjištěno, že zdrojem tohoto požáru byl telefon LG K8, který měla paní Parksová jako služební mobil od svého zaměstnavatele. V době požáru byl telefon nabíjen vhodnou nabíječkou.
Nebyly zjištěny ani žádné nestandardní podmínky nebo cokoliv jiného, co by mohlo tento požár způsobit. Závěr zněl tedy tak, že bylo zařízení vadné a že tato vada způsobila požár. Paní Parksová navíc při celém incidentu utrpěla zranění a musela být, kvůli vdechnutí kouře, ošetřena.
Navíc utrpěla následky v podobě záchvatů paniky, projevů úzkosti a mezi 2. listopadem 2018 a 7. únorem 2019 byla, kvůli důsledkům požáru, v pracovní neschopnosti. Oba manželé tak podali na společnost LG žalobu, o které rozhodoval soud v Edinburghu.
Pár získal tučné odškodné
Soud v této žalobě rozhodl ve prospěch poškozeného páru a uvedl, že má nárok na odškodné ve výši 149 496 liber (4,2 milionu korun). Velký poměr této částky ale připadl pojišťovně, která páru již v minulosti vyplatila 140 tisíc liber na pojistném plnění.
Žena ale byla odškodněna za vdechnutí kouře a dopad na duševní zdraví. I když se jedná o vcelku starý případ, soud rozhodl teprve nedávno, a co se týče samotného LG, tak to ukončilo svou činnost v mobilním byznysu v roce 2021.