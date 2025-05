Nový trailer na GTA 6 je hitem internetu. Za den překonal 75 milionů zhlédnutí

Druhý trailer na GTA 6 má po 24 hodinách 75 milionů zhlédnutí. První trailer sice nepřekonal, ale Rockstar tím opět rozvířil vody herního světa.

GTA 6 (opět) boří internet

Po nějaké době je ve videoherním světě opět pořádně rušno a postaralo se o to, jak jinak, studio Rockstar Games a GTA 6. Okolo jedné z nejočekávanějších her všech dob bylo v poslední době až podezřele ticho a to bohužel vyústilo v to, čeho se všichni obávali. Odložení vydání.

Namísto podzimu 2025 se šestého dílu této ikonické série městských akcí dočkáme až na jaře příštího roku, konkrétněji 26. května 2026. Takovou mírnou náplastí na toto příkoří budiž to, že jsme se dočkali druhého traileru GTA 6 a další várky zajímavých informací o hře.

Druhý trailer na GTA 6 vyšel včera a je opravdu pořádně výživný. Na ploše necelých 3 minut ukazuje herní město v celé jeho kráse, odhaluje něco z pozadí hry, příběh, hlavní i vedlejší protagonisty a je jasné, že to byl pro všechny fanoušky GTA svátek.

Druhý trailer zabodoval

První trailer na GTA 6 vyšel v prosinci 2023 (ano, již před rokem a půl) a k dnešnímu dni má 254 milionů shlédnutí. Za dobu své existence překonal několik rekordů v rámci YouTube a díky 100 milionům zhlédnutí za 24 hodin se stal nejsledovanější nehudební událostí všech dob.

Druhý trailer těch 100 milionů za prvních 24 hodin nezvládne, ale i tak opravdu mohutně boduje. Za nějakých 18 hodin se dostal na 60 milionů zhlédnutí a právě teď, po zhruba 24 hodinách, je na 75 milionech.

Překonání prvního traileru sice tedy nenastalo, ale pro fanoušky GTA má druhý trailer výrazně větší váhu. Potvrdil například to, že se bude hra odehrávat v milovaném Vice City a že dostaneme příběh se zamilovanou ústřední dvojicí, po vzoru slavného páru Bonnie a Clyde.

Největší hra všech dob?

Už z traileru je jasné, že bude GTA 6 obrovská a neuvěřitelně obsáhlá i rozsáhlá hra. Vice City bude obří mraveniště složené z několika lokací, včetně národního parku Mount Kalaga. Je jasné, že aktivit, které budeme moct ve hře provádět, bude nespočet a nuda určitě hrozit nebude. Očekáváme také do posledního detailu vypiplanou grafiku a celkově hru, ze které nám zcela spadne brada.