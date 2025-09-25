Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Novinku od Googlu pořídíte nejvýhodněji jen do konce měsíce

Zbývá posledních pár dnů, kdy můžete ulovit novinky od Googlu za ty nejnižší ceny. Google v posledních týdnech představil kompletní řadu Pixel 10 a právě teď ji pořídíte za nejvýhodnějších podmínek. U všech modelů totiž můžete využít obří výkupní bonus až 6 250 Kč, který vám výrazně sníží cenu při koupi a nově i pronájmu.
Využít výkupní bonus můžete ale pouze do 30. září. Tento den končí také velká soutěž o Google Pixel 10 úplně zdarma, která ještě stále probíhá na Instagramu a Facebooku Mobil Pohotovosti.
Pixel 10 Pro na rok zdarma
K 30. dni v měsíci končí možnost využít výkupního bonusu při pronájmu a tím mít nový Google Pixel 10 Pro téměř na rok zdarma. Novinku si totiž můžete pronajmout už za 599 Kč měsíčně a úplně poprvé v rámci pronájmu využít výkupní bonus až 6 250 Kč. To znamená, že pokud si telefon pronajmete, a poté u Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý smartphone, zaplatí vám bonus téměř celý rok pronájmu.
Díky tomu si můžete novinku užívat už za neuvěřitelných 8 126 Kč, přitom běžně stojí 27 990 Kč. Po dvou letech telefon jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a můžete přejít na nový model. Zařízení je navíc po celou dobu kryto zárukou, a pokud byste ho přece jen potřebovali reklamovat, dostanete náhradní zařízení úplně zdarma.
Právě teď nejvýhodněji
Absolutně nejvýhodnější je do konce měsíce nejen pronájem, ale také koupě – při té totiž výkupní bonus opět srazí výslednou cenu až o 6 250 Kč. Všechny novinky tak můžete právě teď pořídit za jedinečně nízkou cenu.
Ceny novinek po odečtení bonusu: