Logo Mobilizujeme.cz

Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Novinku od Googlu pořídíte nejvýhodněji jen do konce měsíce

PR článek
Google Pixel 10 | Zdroj: Google
Google Pixel 10 | Zdroj: Google

Poslední šance! Nové Google Pixely 10 pořídíte s výkupním bonusem až 6 250 Kč nebo v pronájmu od 599 Kč měsíčně. Akce platí do 30. září.

Zbývá posledních pár dnů, kdy můžete ulovit novinky od Googlu za ty nejnižší ceny. Google v posledních týdnech představil kompletní řadu Pixel 10 a právě teď ji pořídíte za nejvýhodnějších podmínek. U všech modelů totiž můžete využít obří výkupní bonus až 6 250 Kč, který vám výrazně sníží cenu při koupi a nově i pronájmu.

Využít výkupní bonus můžete ale pouze do 30. září. Tento den končí také velká soutěž o Google Pixel 10 úplně zdarma, která ještě stále probíhá na Instagramu a Facebooku Mobil Pohotovosti.

Pixel 10 Pro na rok zdarma

K 30. dni v měsíci končí možnost využít výkupního bonusu při pronájmu a tím mít nový Google Pixel 10 Pro téměř na rok zdarma. Novinku si totiž můžete pronajmout už za 599 Kč měsíčně a úplně poprvé v rámci pronájmu využít výkupní bonus až 6 250 Kč. To znamená, že pokud si telefon pronajmete, a poté u Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý smartphone, zaplatí vám bonus téměř celý rok pronájmu.

Díky tomu si můžete novinku užívat už za neuvěřitelných 8 126 Kč, přitom běžně stojí 27 990 Kč. Po dvou letech telefon jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a můžete přejít na nový model. Zařízení je navíc po celou dobu kryto zárukou, a pokud byste ho přece jen potřebovali reklamovat, dostanete náhradní zařízení úplně zdarma.

Právě teď nejvýhodněji

Absolutně nejvýhodnější je do konce měsíce nejen pronájem, ale také koupě – při té totiž výkupní bonus opět srazí výslednou cenu až o 6 250 Kč. Všechny novinky tak můžete právě teď pořídit za jedinečně nízkou cenu.

Ceny novinek po odečtení bonusu:

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Nejnovější články

Dlouhá výdrž i monitoring zdraví a sportu: 6 důvodů, čím Huawei Watch GT 6 Pro nadchnou
PR článek

Dlouhá výdrž i monitoring zdraví a sportu: 6 důvodů, čím Huawei Watch GT 6 Pro nadchnou

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší
Luboš Srb

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná
Luboš Srb

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít
Luboš Srb

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení
Ondřej Koníček

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení

Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení
Ondřej Koníček

Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení

Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit
Ondřej Koníček

Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc
PR článek

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo
Martin Skořepa

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo