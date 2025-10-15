Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně

Nový tarif O2 Datamanie nabízí 1 200 GB dat ročně a volání za pouhých 15 Kč denně. Lze platit měsíčně nebo ročně.
O2 láká na 1200 GB s volbou platby
Ne každý chce platit měsíčně, ne každý ročně. O2 rozšiřuje svou nabídku Datamanie o tarif s roční porcí 1200 GB dat. Za částku, která ještě nedávno stačila sotva na pár gigabajtů, uspokojí potřeby téměř každého uživatele. Součástí tarifu je také volání do všech sítí za 15 Kč denně.
„Někteří zákazníci využívají data pravidelně, jiní pouze občas. Vytvořili jsme tarif, který pokrývá tyto různé potřeby i rostoucí datovou spotřebu. Zároveň cenově zvýhodňujeme ty, kteří mají roční předplatné,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
Při roční variantě vyjde tarif na 2 988 Kč, což znamená přibližně 249 Kč měsíčně při průměrné spotřebě 100 GB. Měsíční předplatné stojí 449 Kč, ale v rámci akční nabídky nyní vychází na 349 Kč. Podmínkou je objednání do 13. listopadu 2025. Aktivace SIM musí proběhnout do konce prosince.
Jednoduché pořízení bez starostí
Pořízení tarifu je snadné a není kvůli němu nutné navštěvovat pobočku. Vše probíhá online prostřednictvím webových stránek O2. Zákazník si může v rámci objednávky vybrat mezi eSIM a fyzickou SIM kartou. Elektronická varianta dorazí během několika minut do e-mailu, klasickou SIM doručí O2 zdarma do poštovní schránky. Aktivace probíhá jednoduše přes aplikaci Moje O2, kde si zákazník nastaví způsob platby.
Ve srovnání s dřívějšími tarify O2 přináší Datamanie větší flexibilitu i transparentní strukturu cen. Roční varianta je výrazně výhodnější a cílí na uživatele, kteří chtějí maximální objem dat bez průběžných starostí. V tomto případě získá zákazník všechna data najednou a může je využívat podle potřeby během celého roku. To ocení zejména ti, kteří datují víc v určitých obdobích, například při cestování nebo práci v terénu. Měsíční předplatné zase vyhoví těm, kdo chtějí mít větší kontrolu nad svými výdaji.
O2 tímto krokem reaguje na rostoucí spotřebu dat i na poptávku po jednoduchých, dostupných tarifech bez zbytečných omezení. Nová Datamanie tak míří nejen na náročné uživatele, ale i na ty, kteří chtějí mít prostě klid.