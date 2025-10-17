Logo Mobilizujeme.cz

Netradiční akční komedie, kterou musíte vidět. Plán na víkend je podle mě jasný

Tomáš Rajnoch
Film Novokain na SkyShowtime | Zdroj: SkyShowtime
Film Novokain na SkyShowtime | Zdroj: SkyShowtime

Novokain je svěží akční komedie o hrdinovi, který necítí bolest. Jack Quaid exceluje v roli, která vás překvapí.

Netradiční akční komedie

Chladný víkend je před námi a mnoho z vás si určitě klade otázku, na jaký film o víkendu mrknout. Pokud tedy máte rádi netradiční akční komedie, mám pro vás skvělý tip, kterým je Novokain.

Tento snímek z americké produkce putoval do kin na konci března letošního roku, zatímco nyní konečně míří na stream. Konkrétně film získala platforma SkyShowtime, kde je ke shlédnutí od středy 15. října.

Film Novokain je 110 minut dlouhý a diváky potěší přítomnými českými titulky a nechybí ani český dabing. Režii si poté vzalo na starost osvědčené duo Dan Berk a Robert Olsen, kteří již společně vyprodukovali několik úspěšných filmů.

Hrdina, který necítí bolest

Hlavním hrdinou filmu Novokain je na první pohled obyčejný Nathane Caine, jenž trpí vzácným onemocněním. Nathane necítí fyzickou bolest, což by spoustu lidí využilo k dobrodružným zážitků. Hlavní hrdina je ale jiný a o svůj život se bojí. Co kdyby náhodou vykrvácel, protože necítí poranění?

Nathane tedy žije poklidný život bankovního úředníka. Vše se ale změní v momentě, kdy se o něj začne zajímat nová kolegyně. Při bankovní loupeži ji ale unesou a Nathane se rozhodně to vyřešit na vlastní pěst.

Jenže jak asi všichni tuší, Nathane neumí bojovat ani zaházet se zbraněmi. Má však obrovskou výhodu, kterou postupně začne využívat, na což protivníci rozhodně nejsou připraveni.

Gauneři, kteří unesli jeho kolegyni, však nejsou jeho jediným problémem. V patách jsou mu i policisté, kteří si myslí, že je komplicem pachatelů.

Oblíbení herci v čele s novým Tomem Hanksem?

Do filmu Novokain obsadili tvůrci poměrně neokoukané ale zároveň talentované herce. O tom hlavním, kterým je Jack Quaid, dokonce režiséři prohlásili, že se jedná o Toma Hankse naší generace. Zmiňovaného herce pak mohou diváci znát především ze seriálu The Boys.

Hlavní ženskou postavu si zahrála Amber Mindhunter. Ta v paměti diváků mohla utkvět díky roli ve velkofilmu Predátor: Kořist. Zajímavým jménem je Ray Nicholson, syn slavného herce Jacka Nicholsona.

Pokud jde o finance, snímek nebořil rekordy, k čemuž ale ani nebyl určen. Nízký rozpočet 18 milionů dolarů (cca 377 milionů korun) však hravě vrátil zpět do kasy a nakonec celosvětově vydělal krásných 34,2 milionů dolarů (zhruba 709 milionů korun).

Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

Samsung Galaxy S26 Pro má mít známý design a čtyři roky staré snímače fotoaparátu
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 Pro má mít známý design a čtyři roky staré snímače fotoaparátu

Chytrý prsten za zlomek ceny: Akce je časově omezená, využijte slevový kód
Tomáš Rajnoch

Chytrý prsten za zlomek ceny: Akce je časově omezená, využijte slevový kód

iPad Pro M5 má špičkový displej, AI a mega výkonu. Cena šplhá až na 75 990 Kč
Tomáš Rajnoch

iPad Pro M5 má špičkový displej, AI a mega výkonu. Cena šplhá až na 75 990 Kč

ChatGPT bude flirtovat a nejen to. Ve hře je i generování erotických videí
Ondřej Koníček

ChatGPT bude flirtovat a nejen to. Ve hře je i generování erotických videí

Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží
Tomáš Rajnoch

Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží

Jak funguje unikátní podvodní komunikace u Huawei Watch Ultimate 2
Ondřej Koníček

Jak funguje unikátní podvodní komunikace u Huawei Watch Ultimate 2

Další pohroma pro iPhone 17 Pro. Oranžová verze se vám může změnit na růžovou
Ondřej Koníček

Další pohroma pro iPhone 17 Pro. Oranžová verze se vám může změnit na růžovou

Honor ukázal unikátní koncept Robot Phone s vyklápěcím gimbal fotoaparátem
Ondřej Koníček

Honor ukázal unikátní koncept Robot Phone s vyklápěcím gimbal fotoaparátem

Nová řada Honor Magic 8 ohromí vzhledem, displejem i fotoaparátem. Co chtít víc?
Ondřej Koníček

Nová řada Honor Magic 8 ohromí vzhledem, displejem i fotoaparátem. Co chtít víc?