Netradiční akční komedie, kterou musíte vidět. Plán na víkend je podle mě jasný

Novokain je svěží akční komedie o hrdinovi, který necítí bolest. Jack Quaid exceluje v roli, která vás překvapí.
Netradiční akční komedie
Chladný víkend je před námi a mnoho z vás si určitě klade otázku, na jaký film o víkendu mrknout. Pokud tedy máte rádi netradiční akční komedie, mám pro vás skvělý tip, kterým je Novokain.
Tento snímek z americké produkce putoval do kin na konci března letošního roku, zatímco nyní konečně míří na stream. Konkrétně film získala platforma SkyShowtime, kde je ke shlédnutí od středy 15. října.
Film Novokain je 110 minut dlouhý a diváky potěší přítomnými českými titulky a nechybí ani český dabing. Režii si poté vzalo na starost osvědčené duo Dan Berk a Robert Olsen, kteří již společně vyprodukovali několik úspěšných filmů.
Hrdina, který necítí bolest
Hlavním hrdinou filmu Novokain je na první pohled obyčejný Nathane Caine, jenž trpí vzácným onemocněním. Nathane necítí fyzickou bolest, což by spoustu lidí využilo k dobrodružným zážitků. Hlavní hrdina je ale jiný a o svůj život se bojí. Co kdyby náhodou vykrvácel, protože necítí poranění?
Nathane tedy žije poklidný život bankovního úředníka. Vše se ale změní v momentě, kdy se o něj začne zajímat nová kolegyně. Při bankovní loupeži ji ale unesou a Nathane se rozhodně to vyřešit na vlastní pěst.
Jenže jak asi všichni tuší, Nathane neumí bojovat ani zaházet se zbraněmi. Má však obrovskou výhodu, kterou postupně začne využívat, na což protivníci rozhodně nejsou připraveni.
Gauneři, kteří unesli jeho kolegyni, však nejsou jeho jediným problémem. V patách jsou mu i policisté, kteří si myslí, že je komplicem pachatelů.
Oblíbení herci v čele s novým Tomem Hanksem?
Do filmu Novokain obsadili tvůrci poměrně neokoukané ale zároveň talentované herce. O tom hlavním, kterým je Jack Quaid, dokonce režiséři prohlásili, že se jedná o Toma Hankse naší generace. Zmiňovaného herce pak mohou diváci znát především ze seriálu The Boys.
Hlavní ženskou postavu si zahrála Amber Mindhunter. Ta v paměti diváků mohla utkvět díky roli ve velkofilmu Predátor: Kořist. Zajímavým jménem je Ray Nicholson, syn slavného herce Jacka Nicholsona.
Pokud jde o finance, snímek nebořil rekordy, k čemuž ale ani nebyl určen. Nízký rozpočet 18 milionů dolarů (cca 377 milionů korun) však hravě vrátil zpět do kasy a nakonec celosvětově vydělal krásných 34,2 milionů dolarů (zhruba 709 milionů korun).
Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.