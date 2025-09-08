Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (87. díl)

Netflix vydává novinky, které stojí za shlédnutí. Přinášíme tipy na nové filmy a seriály pro týden od pondělí 8. září. Co si pustit?
Nejlepší novinky na Netflixu
Netflix je v posledních letech absolutní jedničkou na poli streamovacích platforem. Svým divákům nabízí spoustu kvalitního obsahu, mezi které se řadí seriály, filmy, dokumenty a často i velké sportovní akce.
Nedílnou součástí fungování Netflixu je ale doplňování obsahu. V následujícím týdnů tedy služba do nabídky zařadí skvělé novinky. Na co se divák může těšit a co by měl rozhodně vidět?
Pusu nebo život (2025)
Japonská tvorba reality show je oproti americké nebo evropské velmi odlišná. Přesto se ale najde spoustu fanoušků, pro které si Netflix připravil show Pusu nebo život. Zde musí komici odolávat svůdným ženám a pusu dát nakonec jen té nejlepší.
Datum premiéry: 9.9. 2025
Mrtvý holky (2025)
Netflix si pro své diváky připravil mexický seriál Mrtvý holky, jenž je inspirován skutečnými událostmi. Seriál sleduje sestry Balardovy, které v Mexiku v 60. letech vybudovaly slavný nevěstinec. Konkurence tehdy sice byla nelítostná, nicméně sestry se s nikým nepáraly a díky tomu se v tomto zločineckém byznysu dokázaly prosadit.
Datum premiéry: 10.9. 2025
alias Charlie Sheen (2025)
Nový dokument alias Charlie Sheen sleduje život stejnojmenného slavného hollywoodského herce, jehož celý život doprovází kontroverze. Ve dvoudílném dokumentu vystupuje samotný herec, jenž promlouvá o svém životě.
Řeč padne o jeho oslnivém vzestupu v Hollywoodu, jak si užíval slávu ale i to, jaké to bylo padnout na absolutní dno a jak těžké bylo se z něj dostat.
Datum premiéry: 10.9. 2025
Vlčí král (2025)
Pro děti si Netflix přichystal druhou sérii populárního animovaného seriálu Vlčí král. Jde o velkolepý dobrodružný fantasy seriál o obyčejném klukovi.
Na prahu dospělosti se ale dozví jednu velmi zajímavou věc. Je poslední ze slavného druhu vlkodlaků a tím pádem i právoplatný dědic trůnu.
Datum premiéry: 11.9. 2025
Polovina Malmö jsou kluci, co mi dali kopačky (2025)
Švédští filmaři vysílají na Netflix ambiciózní komediální seriál Polovina Malmö jsou kluci, co mi dali kopačky, jež divákům nabídne 6 epizod.
Amanda je mladá dívka, která k seznámení využívá aplikace a naráží tak na spoustu zajímavých mužů. Díky tomu zjišťuje, že svět randění není vůbec jednoduchý. Optimismus ale neztrácí ani přes fakt, že už jí dala košem půlka Malmö.
Datum premiéry: 11.9. 2025
Ty a všechno ostatní (2025)
Jihokorejská produkce posílá na Netflix drama seriál Ty a všechno ostatní, jenž sleduje dvě dívky od dospívání až po dospělost. Ty spojuje vřelost i napětí. Postupně se ale dívky od sebe oddalují až do momentu, kdy je jedna druhou požádána o to, aby ji doprovodila v jejich posledních dnech.
Datum premiéry: 12.9. 2025
Kráska a Bester (2025)
Netflix již mnohokrát dokázal, že dokumenty zkrátka umí. Aktuálně na svou platformu tedy posílá dvoudílný dokumentární seriál Kráska a Bester. Seriál se zabývá poutem mezi doktorkou Nandiphou a usvědčeným kriminálníkem Thaobem Besterem.
Jemu se podařilo utéct z vězení, kdy po sobě zanechal jen cizí ohořelé tělo. Po roce na útěku se jej však podařilo dopadnout i s onou doktorkou Nandiphou, která mu byla zřejmě komplicem.
Datum premiéry: 12.9. 2025
Není Paříž jako Paříž (2025)
Není Paříž jako Paříž je originálním snímkem Netflixu a jedná se romantický snímek. Hlavní hrdinkou je dívka Dawn, která se přihlásí do seznamovací soutěže, aby se dostala do francouzské Paříže.
Nakonec ale skončí v Texasu, ze kterého chce co nejdříve vypadnout. Zde však potká mladého a sympatické kovboje. Mezi nimi to ihned zajiskří a plány Dawn se tudíž dost možná změní.
Datum premiéry: 12.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Netflix.