Netflix chrlí novinky. Vybral jsem 8 z nich, na které se těším nejvíc (77. díl)

Na Netflix míří spoustu novinek, které si pusťte – třeba dokument o Tour de France či novou řadu seriálu Sandman. Na jaké další nové filmy a seriály kouknout?

Nejlepší novinky na Netflixu

Světový lídr v oblasti streamovacích platforem, kterým je Netflix, si pro své diváky připravil spoustu zajímavého obsahu. První prázdninový týden dorazí do služby poutavé dokumenty, napínavé seriály i povedené filmy.

Obsahu dorazí opravdu spoustu a nemusí být jednoduché najít, co stojí za shlédnutí. Proto jsem pro vás vybral 8 těch nejlepších novinek, které rozhodně stojí za to a neměly by vám uniknout.

Útok na Londýn: Hon na atentátníky ze 7. července (2025)

Útok na Londýn: Hon na atentátníky ze 7. července je dokumentární mini sérií, ve které se filmaři vrací do událostí roku 2005. Tehdy proběhlo několik bombových útoků v londýnské hromadné dopravě, které nadobro změnily Londýn. Dokument zveřejňuje nové neviděné záběry a výpovědí těch, kteří se stali svědky této tragické události.

Datum premiéry: 1.7. 2025

Totální provar: American Apparel (2025)

Netflix pokračuje také se svou populární dokumentární sérií Totální provar. Tentokrát divákům tvůrci přinášejí příběh americké módní značky American Apparel. Tato značka patřila mezi ty absolutně nejúspěšnější a přesto nakonec zkrachovala. Jak se to vůbec mohlo stát?

Datum premiéry: 1.7. 2025

Tour de France: Bez příkras (2025)

Na obrazovky Netflixu se vrací populární dokumentární seriál Tour de France: Bez příkras. Nová třetí série nabídne divákům hned osm epizod, které přenesou diváky mezi nejlepší cyklisty světa.

Tour de France je nejnáročnější cyklistický závod a filmaři opět sledují ty nejlepší sportovce a jejich týmy, jak se snaží dosáhnout vysněného vítězství. Tato jízda nabídne spoustu emocí, vyostřených situací a rozhodně bude bolet.

Datum premiéry: 2.7. 2025

Old Guard: Nesmrtelní 2 (2025)

Ve snímku Old Guard: Nesmrtelní 2 se vrací hlavní hrdinka Andy, která se svým týmem nesmrtelných válečníků musí zase jednou zachránit Svět. Mezitím je Booker pořád ve vyhnanství, zatímco Quynh se po úniku z vězení snaží o pomstu.

V tom všem se navíc vyskytne tajemná hrozba, která se snaží zničit to, na čem čerstvě smrtelná Andy pracovala tisíce let. Společně se svými nejvěrnějšími přáteli proto začne lanařit Tuaha, jenž by jim mohl pomoci odhalit tajemství nesmrtelnosti.

Datum premiéry: 2.7. 2025

Sandman (2025)

Na druhou sérii populárního seriálu Sandman čekají diváci již tři roky. Čekání je ale u konce a filmaři servírují divákům prvních 6 z 12 epizod. Druhá série přímo navazuje na nastalé události a Morfeus bude čelit svým minulým činům.

Morfeus se také setká se svou rodinou a bude postaven před těžké otázky, jež musí vyřešit. Jeho rozhodnutí mohou zachránit nejen jeho život ale i království Snění. Seriál nabídne spoustu skvělých efektů a jelikož třetí série zřejmě nedorazí, měly by být ukončeny všechny dějové linky.

Datum premiéry: 3.7. 2025

Žraloci, kam se podíváš (2025)

Netflix pro své předplatitele připravil velmi originální koncept s názvem Žraloci, kam se podíváš. Jde o reality show, ve které jsou čtyři týmy odporníků na žraloky a nadšenců. Ti cestují po celém světě a hledají ty nejvzácnější žraloky po celém světě.

Datum premiéry: 4.7. 2025

Godzilla x Kong: Nové impérium (2024)

Godzilla x Kong: Nové impérium je epickou bitkou, ve které se všemocný Kong postaví obávané Godzille. Nakonec se ale tato dvě monstra spojí, jelikož musí společně čelit ještě větší hrozbě. Kong se spojí i s dalšími hrdiny se kterými prozkoumá svou historii, což dá naději jemu i Godzille. Podaří se legendárním monstrům najít souhru a ubránit se společnému nepříteli?

Datum premiéry: 4.7. 2025

Léto, kdy umřel Hikaru (2025)

Máte rádi anime seriály? Novinka Léto, kdy umřel Hikaru vás bude dozajista bavit. Je to přesně půl roku, co mladík jménem Hikaru na týden zmizel a nikdo neví, kde byl. Jeho nejlepší kámoš Jošiki si ale všimne, že se Hikaru chová jinak. Poté, co si s ním promluví, však vyjde najevo děsivá pravda.

Datum premiéry: 5.7. 2025

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz