Logo Mobilizujeme.cz

Neplaťte zbytečně. Apple Watch a Galaxy Watch se dají koupit za polovinu ceny

PR článek
Apple Watch Ultra a Samsung Galaxy Watch Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost
Apple Watch Ultra a Samsung Galaxy Watch Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost

Ušetřete tisíce na chytrých hodinkách Apple Watch a Samsung Galaxy Watch. Mobil Pohotovost nabízí ověřené kusy se zárukou a v super stavu.

Apple Watch a Galaxy Watch od Samsungu patří jednoznačně mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu. Obzvlášť modely Ultra jsou velmi populární. Pokud si je i vy plánujete pořídit, máme pro vás super tip, jak pořádně ušetřit. U Mobil Pohotovosti totiž najdete stovky kusů chytrých hodinek z druhé ruky v super stavu, se zárukou, a hlavně za výrazně nižší ceny.

Nákupu použitých Apple Watch nebo Galaxy Watch se rozhodně není třeba nijak obávat. Speciálně u Mobil Pohotovosti totiž veškerá vykoupená zařízení předem vyzkouší a do rukou dalších zákazníků míří pouze 100% funkční kusy. A kdyby se přeci jen vyskytl nějaký problém, můžete zařízení do 7 dnů od zakoupení vrátit, případně později využít záruku 1 rok, kterou Mobil Pohotovost poskytuje na všechna použitá zařízení.

Apple Watch Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost
Apple Watch Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost

Ultry pod deset tisíc

To platí i pro Apple Watch Ultra 2 v oblíbené variantě Černý Titan, které teď zlevnily na 13 290 KčPrvní generaci koupíte dokonce jen za 9 990 Kč. V obou případech jde o jakost B, tedy nejrozšířenější kategorii, kdy jsou hodinky plně funkční a vykazují jen známky obvyklého opotřebení, nikoli však výrazně škrábance nebo dokonce mechanické poškození. Pokud nicméně chcete použitý kousek, který vypadá jako nový, stáčí sáhnout po jakosti A – zde máte jistotu, že se předchozí majitel o hodinky perfektně staral.

Nejnovější Galaxy Watch za super cenu

Skvěle vychází i chytré hodinky od Samsungu, a to včetně nejnovějších generací, které koupíte v perfektním stavu, a dokonce i jako zánovní kousky. Cena prvních Galaxy Watch Ultra spadla na 6 190 Kč, zánovní kousek nových Galaxy Watch Ultra (2025) koupíte teď za 11 990 Kč. A suprově vychází i použité a zánovní kousek nejnovějších Galaxy Watch8 a Watch8 Classic.

Samsung Galaxy Watch Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost
Samsung Galaxy Watch Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Nejnovější články

Recenze iPhone 17 – Základ vylepšený na těch správných místech
Tomáš Rajnoch

Recenze iPhone 17 – Základ vylepšený na těch správných místech

Blíží se revoluce chytrých prstenů? Do hry vstupuje nový typ akumulátoru
Ondřej Koníček

Blíží se revoluce chytrých prstenů? Do hry vstupuje nový typ akumulátoru

Internet se mění víc, než si myslíte. Podle Googlu za to nemůže AI, ale něco jiného
Ondřej Koníček

Internet se mění víc, než si myslíte. Podle Googlu za to nemůže AI, ale něco jiného

PanzerGlass nejen chrání váš mobil. Vyzkoušeli jsme nové příslušenství Empower
Luboš Srb

PanzerGlass nejen chrání váš mobil. Vyzkoušeli jsme nové příslušenství Empower

Samsung Galaxy S26 Pro má mít známý design a čtyři roky staré snímače fotoaparátu
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 Pro má mít známý design a čtyři roky staré snímače fotoaparátu

Chytrý prsten za zlomek ceny: Akce je časově omezená, využijte slevový kód
Tomáš Rajnoch

Chytrý prsten za zlomek ceny: Akce je časově omezená, využijte slevový kód

Netradiční akční komedie, kterou musíte vidět. Plán na víkend je podle mě jasný
Tomáš Rajnoch

Netradiční akční komedie, kterou musíte vidět. Plán na víkend je podle mě jasný

iPad Pro M5 má špičkový displej, AI a mega výkonu. Cena šplhá až na 75 990 Kč
Tomáš Rajnoch

iPad Pro M5 má špičkový displej, AI a mega výkonu. Cena šplhá až na 75 990 Kč

ChatGPT bude flirtovat a nejen to. Ve hře je i generování erotických videí
Ondřej Koníček

ChatGPT bude flirtovat a nejen to. Ve hře je i generování erotických videí