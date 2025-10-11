Logo Mobilizujeme.cz

Na co kouknout na Disney+? Vybrali jsme nejžhavější novinky (11. díl)

Tomáš Rajnoch
Streamovací služba Disney+ | Zdroj: Unsplash
Streamovací služba Disney+ | Zdroj: Unsplash

Streamovací služba Disney+ vydává novinky, které by vám neměly uniknout. Na co vám doporučujeme se podívat v nadcházejících dnech?

Jen vraždy v budově (2025)

Na Disney+ aktuálně běží jeden z nejoblíbenějších kriminálních seriálů současnosti – Jen vraždy v budově. Momentálně se diváci mohou těšit už na osmý díl z celkových desíti.

Vyšetřování záhadné vraždy domovníka Lestera se blíží do velkého finále a hlavní hrdinové, kterými jsou Charles, Oliver a Mabel se tak musí mít na pozoru, aby jim nic zásadního neuniklo.

  • Datum premiéry: 14.10. 2025

Dynastie Murdgauhových: Smrt v rodině (2025)

Disney+ si pro diváky připravilo kriminální mini sérií Dynastie Murdaghových: Smrt v rodině. Hlavními hrdiny jsou Maggie a Alex, kteří si užívají peníze a vliv právnické rodiny. V tom se ale jejich svět obrátí vzhůru nohama.

Syn Paul má tragickou nehodu a s postupujícím vyšetřováním vyplouvají na povrch nová fakta. Ta odhalují propojení vlivné rodiny s dalšími úmrtími. V sázce je tak vše, co je Maggie a Alexovi nejbližší.

  • Datum premiéry: 15.10. 2025

Vařit Medvěda (2025)

Švédská produkce posílá na Disney+ kriminální seriál Vařit Medvěda, jenž se odehrává v roce 1852. Do vesnice Kengis přijíždí pastor a jeho rodina za účelem zlepšit život v tamní komunitě. Vesničané jsou však odmítaví, přičemž k vesnici dojde k sérii vražd.

Pastor a jeho pěstounský syn Jussi tak začnou vraždy vyšetřovat. Elita vesnice se je ale snaží brzdit, díky čemuž roste napětí. Loajalita prochází zkouškami a pastor je nucen ochránit svou rodinu.

  • Datum premiéry: 15.10. 2025

Bombový útok v Oklahoma City: Ten den v Americe (2025)

Pro své diváky si Disney+ připravilo i povedený dokument Bombový útok v Oklahoma City: Ten den v Americe. Ve snímku se filmaři vrací do roku 1995, kdy v americkém městě Oklahoma proběhl nejničivější bombový teroristický útok v USA. Dokument nabízí archivní záběry, které dosud nebyly zveřejněny.

  • Datum premiéry: 15.10. 2025

Spidey a Iron Man: Avengers se spojili! (2025)

Pro malé diváky si Disney+ připravilo animovaný speciál Spidey a Iron Man: Avengers se spojili! V tomto animovaném dobrodružství se Spidey spojí s nejoblíbenějšími hrdiny Marvelu.

Mezi těmito hrdiny se nachází Iron Man, Black Panther, Hulk nebo Captain Marvel. Společně musí zastavit Ultrona a Green Goblina, kteří chtějí ovládnout všechny stroje ve městě.

  • Datum premiéry: 16.10. 2025

Kalná řeka (2025)

Pokud vás baví korejské dobové seriály, Kalná řeka je přesně pro vás. Aktuálně přitom na Disney+ míří hned dva díly a pomalu se tudíž blížíme ke konci.

V tomto seriálu se podíváme do éry Čoson, za které v Korei vládne chaos. Kdysi čistá řeka Kjonggang se zakalila a hlavní hrdinové se zkrátka snaží přežít. Ve snaze vydobýt si své místo na zemi se však jejich osudy začnou prolínat.

  • Datum premiéry: 17.10. 2025

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

Xiaomi Redmi Note 14 Pro teď můžete pořídit za 5 590 Kč. Slevu chytí jen ti nejrychlejší
PR článek

Xiaomi Redmi Note 14 Pro teď můžete pořídit za 5 590 Kč. Slevu chytí jen ti nejrychlejší

Apple inspiruje ostatní. Tyto mobily s Androidem budou mít prostředí jako iPhone
Ondřej Koníček

Apple inspiruje ostatní. Tyto mobily s Androidem budou mít prostředí jako iPhone

Filmový hit Minecraft vydělal téměř miliardu dolarů. Chystá se pokračování
Ondřej Koníček

Filmový hit Minecraft vydělal téměř miliardu dolarů. Chystá se pokračování

Nejlepší headset budoucnosti? Samsung Galaxy XR vyzve Apple Vision Pro
Ondřej Koníček

Nejlepší headset budoucnosti? Samsung Galaxy XR vyzve Apple Vision Pro

Víkendovka na streamu: Naservírujte si tuhle povedenou českou komedii
Tomáš Rajnoch

Víkendovka na streamu: Naservírujte si tuhle povedenou českou komedii

Špičkové Xiaomi 15T Pro pořídíte brutálně levně. Vyjde vás na 6 696 Kč namísto 19 tisíc
PR článek

Špičkové Xiaomi 15T Pro pořídíte brutálně levně. Vyjde vás na 6 696 Kč namísto 19 tisíc

Chcete, aby váš mobil fotil co nejvíc realisticky? Realme spojí síly s experty Ricoh
Ondřej Koníček

Chcete, aby váš mobil fotil co nejvíc realisticky? Realme spojí síly s experty Ricoh

Ultratenký mobil s dlouhou výdrží? Motorola chce zatopit Applu a Samsungu
Ondřej Koníček

Ultratenký mobil s dlouhou výdrží? Motorola chce zatopit Applu a Samsungu

Američané vzali útokem novou mobilní aplikaci. Češi se k ni jen tak nedostanou
Ondřej Koníček

Američané vzali útokem novou mobilní aplikaci. Češi se k ni jen tak nedostanou