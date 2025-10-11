Na co kouknout na Disney+? Vybrali jsme nejžhavější novinky (11. díl)

Streamovací služba Disney+ vydává novinky, které by vám neměly uniknout. Na co vám doporučujeme se podívat v nadcházejících dnech?
Jen vraždy v budově (2025)
Na Disney+ aktuálně běží jeden z nejoblíbenějších kriminálních seriálů současnosti – Jen vraždy v budově. Momentálně se diváci mohou těšit už na osmý díl z celkových desíti.
Vyšetřování záhadné vraždy domovníka Lestera se blíží do velkého finále a hlavní hrdinové, kterými jsou Charles, Oliver a Mabel se tak musí mít na pozoru, aby jim nic zásadního neuniklo.
Datum premiéry: 14.10. 2025
Dynastie Murdgauhových: Smrt v rodině (2025)
Disney+ si pro diváky připravilo kriminální mini sérií Dynastie Murdaghových: Smrt v rodině. Hlavními hrdiny jsou Maggie a Alex, kteří si užívají peníze a vliv právnické rodiny. V tom se ale jejich svět obrátí vzhůru nohama.
Syn Paul má tragickou nehodu a s postupujícím vyšetřováním vyplouvají na povrch nová fakta. Ta odhalují propojení vlivné rodiny s dalšími úmrtími. V sázce je tak vše, co je Maggie a Alexovi nejbližší.
Datum premiéry: 15.10. 2025
Vařit Medvěda (2025)
Švédská produkce posílá na Disney+ kriminální seriál Vařit Medvěda, jenž se odehrává v roce 1852. Do vesnice Kengis přijíždí pastor a jeho rodina za účelem zlepšit život v tamní komunitě. Vesničané jsou však odmítaví, přičemž k vesnici dojde k sérii vražd.
Pastor a jeho pěstounský syn Jussi tak začnou vraždy vyšetřovat. Elita vesnice se je ale snaží brzdit, díky čemuž roste napětí. Loajalita prochází zkouškami a pastor je nucen ochránit svou rodinu.
Datum premiéry: 15.10. 2025
Bombový útok v Oklahoma City: Ten den v Americe (2025)
Pro své diváky si Disney+ připravilo i povedený dokument Bombový útok v Oklahoma City: Ten den v Americe. Ve snímku se filmaři vrací do roku 1995, kdy v americkém městě Oklahoma proběhl nejničivější bombový teroristický útok v USA. Dokument nabízí archivní záběry, které dosud nebyly zveřejněny.
Datum premiéry: 16.10. 2025
Kalná řeka (2025)
Pokud vás baví korejské dobové seriály, Kalná řeka je přesně pro vás. Aktuálně přitom na Disney+ míří hned dva díly a pomalu se tudíž blížíme ke konci.
V tomto seriálu se podíváme do éry Čoson, za které v Korei vládne chaos. Kdysi čistá řeka Kjonggang se zakalila a hlavní hrdinové se zkrátka snaží přežít. Ve snaze vydobýt si své místo na zemi se však jejich osudy začnou prolínat.
Datum premiéry: 17.10. 2025
