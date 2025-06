Na co Češi koukají nejvíc? Tohle jsou teď nejsledovanější filmy a seriály

Na platformách Netflix, Max a Disney+ teď najdete ten nejsledovanější obsah. Netflix boduje se seriálem Oddělení Q, Max udržel první příčku s filmem Mickey 17.

V Česku je z čeho vybírat

Na českém trhu je bohatý výběr streamovacích služeb, mezi které patří Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, SkyShowtime nebo Oneplay. Všechny tyto platformy lákají diváky na exkluzivní obsah, který jinde nenajdete.

Jaké pořady jsou ale momentálně nejpopulárnější? To pravidelně sleduje portál JustWatch, který přináší aktuální přehled toho, co diváky nejvíce zajímá. Díky těmto datům máme lepší přehled o trendech na české streamovací scéně.

Nejsledovanější seriál je teď na Netflixu

Dlouhé dva měsíce kraloval na české streamingové scéně populární seriál The Last of Us na platformě Max, až je svrhnul Netflix s jeho novým seriálem Oddělení Q. Ten měl přitom premiéru až ve čtvrtek, takže jde opravdu o velký hit u diváků.

Oddělení Q je britský kriminální seriál. Osm dílů sleduje elegantního detektiva, který vede nový tým plný rozdílných osobností a řeší s nimi složité případy.

Top 10 seriálů v Česku (26. května – 1. června 2025)

Oddělení Q – Netflix

The Last of Us – Max

Andor – Disney+

Rick a Morty – Netflix / Max / Lepší.TV

Příběh služebnice – Max

Clarksonova farma – Prime Video

Sirény – Netflix

Eternaut – Netflix

Zelenáč – Netflix / Disney+

Ta lepší z nás – Amazon Prime Video

Nejsledovanější film najdete na Maxu

Pokud jde o žebříček aktuálně nejsledovanějších filmů v Česku, tak na prvním místě se po týdnu nic nezměnilo. Mickey 17 najdete na platformě Max a jedná se opravdu o mimořádně povedený sci-fi snímek.

Mickey 17 sleduje klonovaného pracovníka na kolonizované planetě, který po každé smrti znovu ožívá. V hlavní roli září Robert Pattinson. Film slibuje napětí, originalitu a temný humor.

Top 10 filmů v Česku (26. května – 1. června 2025)

Mickey 17 – Max

Černá vdova – Netflix

Konkláve – Oneplay/Lepší.TV/SledovaniTV

Rozzum v divočině – SkyShowtime/Apple TV+

Na plech – Netflix

Gladiátor II – Amazon Prime Video

Mission: Impossible Odplata – První část – Netflix

Pramen mládí – Apple TV+

Captain America: Nový svět – Disney+

Disturbia – Netflix/Apple TV+

Český divák má skutečně z čeho vybírat – ať už dává přednost krimi sériím nebo sci-fi trhákům. Co z aktuální topky zaujalo vás? Už jste viděli Oddělení Q nebo Mickey 17? Podělte se s námi v komentářích!

Zdroj: JustWatch