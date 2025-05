Na co Češi koukají nejvíc? Nejsledovanější obsah je teď na Maxu, Netflix ztrácí

Max kraluje mezi streamovacími službami. Nejsledovanějším filmem i seriálem v Česku je titul z této platformy. Netflix je méně populární. Jak si vedou ostatní?

Nejsledovanější film má služba Max

Na českém trhu je velký výběr zahraničních streamovacích platforem, mezi které se řadí Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ a SkyShowtime. Všechny tyto služby nabízí exkluzivní hity, které jinde neuvidíte. Jaké tituly jsou ale aktuálně ty nejpopulárnější? To pravidelně sleduje portál JustWatch, jenž nám nyní dává pohled na to, co diváky táhne nejvíce.

Mezi filmy se na první místo vyšvihnul snímek Mickey 17, který je k dispozici na platformě Max (nově HBO Max). Sci-fi komedie s drama prvky, která donutí diváka přemýšlet. Druhé místo bere česká kontroverzní komedie Na plech na Netflixu a pomyslnou bronzovou medaili si odnáší snímek o lovci pokladů s názvem Pramen mládí, který je ke shlédnutí na Apple TV+.

Top 10 filmů v Česku (19. – 25. května 2025)

Mickey 17 – Max Na plech – Netflix Pramen mládí – Apple TV+ Mission: Impossible Odplata – První část – Netflix Gladiátor II – Amazon Prime Video Birdman – Netflix Kaizen – Disney+ Working Man – Amazon Prime Vide Bob Dylan – Úplně neznámy – Disney+ Duna: Část druhá – Netflix

Mezi seriály opět boduje Max

Zmiňovaný portál se ovšem nevěnuje jen filmům, ale i seriálům. I zde byl sestaven žebříček těch nejpopulárnějších hitů a stejně jako několik posledních týdnů je jasným vládcem seriál The Last of Us. Úspěšná adaptace stejnojmenné herní série nicméně odvysílala poslední díl druhé série a je pravděpodobné, že v následujících týdnech se úspěšný seriál žebříčkem propadne.

To samé se dá říci i o seriálu Andor na Disney+, který se nachází na druhém místě. Příběh ze světa Star Wars o tom, jak se rebelům podařilo získat plány Hvězdy smrti je velmi populární, avšak před nedávnem byla odvysílána poslední epizoda a v budoucnu bude seriál žebříčkem klesat. Na třetím místě se nachází Příběh služebnice z platformy Max, jenž aktuálně boduje u diváků se svou prozatím poslední 6. sérií.

Top 10 seriálů v Česku (19. – 25. květen 2025)

The Last of Us – Max Andor – Disney+ Příběh služebnice – Max Zelenáč – Netflix a Disney+ Z deníku Robokata – AppleTV+ Rezidence – Netflix Pán času – Disney+ Motorheads – Amazon Prime Video Eternaut – Netflix Úplně cizí lidé – Amazon Prime Video

zdroj: JustWatch