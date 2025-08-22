Lidl varuje před nebezpečným produktem Parkside. Okamžitě jej vraťte

Lidl stahuje z prodeje laserový měřič vzdálenosti Parkside PLEMP 75 A1. Přístroj může ohrozit zrak, zákazníci dostanou peníze zpět i bez účtenky.
Společnost OWIM GmbH & Co. KG spolu s řetězcem Lidl varuje před používáním laserového měřiče vzdálenosti Parkside PLEMP 75 A1. Tento model s číslem IAN 470757_2407 může mít příliš silný laser a při nesprávném použití ohrozit zrak.
Okamžitě přestaňte produkt z Lidlu používat
Zákazníci, kteří si výrobek zakoupili, dostali od Lidlu e-mail s výzvou k okamžitému přerušení používání. Firma upozorňuje, že i krátká expozice paprsku může být nebezpečná a zákazníky žádá, aby přístroj ihned odložili.
Vrácení produktu je velmi jednoduché. Lidl posílá zákazníkům předplacený štítek pro PPL ParcelShop. Balíček pak stačí odevzdat na jakémkoliv výdejním místě a po jeho přijetí obchodník automaticky vrátí kupní cenu.
Pokud zákazník nemá štítek, může výrobek kdykoliv vrátit i přímo v prodejně Lidl, a to i bez předložení účtenky. Lidl tím zajišťuje, aby celý proces byl co nejpohodlnější a zákazníci nemuseli řešit žádné komplikace.
Nebezpečí laserů se nesmí podceňovat
Nebezpečí laserů se nesmí podceňovat. Paprsek se odráží od povrchů a i méně výkonné přístroje mohou při špatném zacházení poškodit oči. U silnějších laserů může dojít k poškození sítnice už po krátkém zasažení nebo dokonce jen při odrazu.
Pokud tedy máte laserový měřič Parkside PLEMP 75 A1 doma, nepoužívejte jej a vraťte ho co nejdříve zpět. Lidl garantuje vrácení celé kupní ceny a výrobce OWIM GmbH & Co. KG se omlouvá za vzniklé nepříjemnosti.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
