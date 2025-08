Kdy dorazí One UI 8 a které telefony se aktualizace dočkají jako první?

One UI 8 Beta | foto: Nicholas Sutrich / Android Central

One UI 8 od Samsungu se blíží. Aktuálně probíhá testování beta verze, posléze mohou update očekávat majitelé kompatibilních zařízení. Máme jejich seznam.

Samsung si napravuje pošramocenou reputaci

Přechod na systém One UI 7, který vychází z Androidu 15, se Samsungu ani trochu nepovedl. Asi nebudeme daleko od pravdy, když uvedeme, že se jednalo o katastrofu. Aktualizace přišly pozdě, několikrát byly zastaveny a konkurence jihokorejského výrobce v tomto směru předběhla.

Pověst výrobce telefonů s Androidem, který nabízí nejlepší softwarovou podporu, byla sice narušena, ale Samsung velmi rychle zapracoval na její nápravě. Na nový systém One UI 8, který vychází z Androidu 16, by totiž mohl přejít v opravdu rekordně krátkém čase.

Tento systém je již v ostrém provozu, a to v rámci nových skládaček Galaxy Z Fold 7, Flip 7 a Flip 7 SE. Stabilní verze by ale měla být již brzy dostupná i pro straší telefony, a ačkoliv Samsung ještě nezveřejnil přesný harmonogram, máme pro vás seznam přístrojů, na které dorazí jako první.

One UI 8.0 beta | foto: Sammobile

Které telefony se dočkají mezi prvními?

Je pravděpodobné, že One UI 8 bude dostupné jako první na těch telefonech, na kterých Samsung tento systém aktuálně testuje. Zcela dle očekávání se tedy jedná o aktuální i loňskou vlajkovou řadu, ale třeba i starší přístroje v rámci populární série Galaxy A.

Telefony, na kterých probíhá test systému One UI 8

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Galaxy M36, M35

Galaxy F34

Galaxy F15

Na těchto telefonech aktuálně probíhá testování systému One UI 8, ačkoliv pouze vlajková řada Galaxy S25 má přistup k veřejné betě. Na ostatních přístrojích probíhá interní testování, které není přístupné veřejnosti a dá se tedy čekat, že plnou verzi dostane jako první právě řada S25.

Kdy dorazí první stabilní verze?

Přesné datum vydání první stabilní verze One UI 8, která by měla zamířit jako první na řadu Galaxy S25, prozatím není známé. Mělo by se tak udát v průběhu léta, tedy pravděpodobně ještě v měsíci srpnu. Jakmile se tak stane, budeme vás o tom pochopitelně informovat.

Zdroj: Gizmochina