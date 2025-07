Jak se zbavit viru v telefonu? Existuje způsob, jak vyřešit jakýkoliv problém

Mobilní viry a malware ohrožují naše soukromí. Jak se bránit, co pomůže jako prevence a kdy je nejlepším řešením tovární restart telefonu?

Viry útočí na naše telefony

Vzhledem k tomu, že se mobilní telefony proměnily v jakési kapesní počítače, není přítomnost virů a podobných nebezpečných prvků ničím překvapivým. Hackeři na telefony útočí velmi často a rádi, protože většina z nás je má plné soukromých a velmi citlivých informací.

Do mobilního telefonu se vám může dostat opravdu nespočet nezvaných návštěvníků – od trojského koně, přes různý malware, spyware, addware a podobné záškodníky. Jak se ale těchto škůdců, které využívají hackeři k tomu, aby nás poškodili, vlastně zbavit?

Nepodceňte prevenci

Nejlepší a vlastně i nejsnazší je pochopitelně prevence. Zcela zásadní je instalovat aplikace jen z oficiálních aplikačních obchodů a za každou cenu se vyhnout těm, které ve vás vyvolávají podezření. To můžou být třeba ty, které jsou zcela zdarma a slibují skoro zázraky.

Platí totiž, že většina záškodníků se vám do telefonu dostane přes falešné či kompromitované aplikace. Vy je nainstalujete, udělíte jim oprávnění a otevřete hackerům okno do telefonu. Právě i vyžádané oprávnění, která působí podezřele, by vám mohly napovědět, že není něco v pořádku.

Smartphone v ruce | foto: Unsplash

Na co si dávat pozor?

Opatrnosti není nikdy dost nejenom, co se týče instalace aplikací, ale i toho, na co ve svém telefonu klikáte. Dávejte si pozor na maily s podezřelou přílohou, které vám můžou do telefonu nějakého toho nevítaného návštěvníka také velmi rychle přitáhnout.

Člověk může být opatrný jak chce, ale i tak se může stát, že vám něco může ve slabší chvíli utéct. Proto je určitě dobré mít ještě jednu vrstvu zabezpečení, které se lidský faktor netýká. Na mysli máme samozřejmě nějaký antivir nebo firewall, které možné nebezpečí včas odhalí.

Antivirové programy

Pro mobilní telefony existuje spousta antivirových aplikací a vybírejte rozhodně z těch prověřených. Antivir slouží nejenom jako prevence, ale i jako nástroj pro odstranění virů, které se do telefonu již dostaly. Umí je přímo odstranit, nebo uložit do karantény.

Ani tyto programy ale samozřejmě nejsou všemocné a může se stát, že nebezpečného záškodníka sice odhalí, ale není schopen ho z telefonu zcela odstranit. I na to existuje řešení, ale budete se muset smířit s tím, že přijdete o všechna svá data.

Smartphone Xiaomi vás může upozornit na vysoce rizikové funkce | foto: Times Now

Tovární restart vyřeší vše

Nejkrajnějším, ale zároveň i nejlepším řešením v případě infikování nějakým virem, je smazat z telefonu všechna data. To znamená provést tovární restart, kdy se z telefonu vymaže opravdu úplně vše, včetně vašich účtů a vrátí se do stavu, jako když poprvé sjel z výrobní linky.

V tomto případě je nutné nedělat žádné zálohy, protože byste si mohli vir přinést zpět do telefonu a než tovární restart provedete, ujistěte se, že znáte všechna potřebná hesla ke svým účtům. Pokyn k továrnímu restartování většinou najdete v nastavení telefonu, v sekci o systému.

