Jak funguje unikátní podvodní komunikace u Huawei Watch Ultimate 2

Nové Huawei Watch Ultimate 2 zvládnou ponor do 200 m a umožní komunikaci pod vodou díky integrovanému sonaru.
Nejpokročilejší chytré hodinky na trhu?
Huawei představil před nedávnem své nové vrcholné hodinky Watch Ultimate 2, které se rozhodně řadí mezi nejpokročilejší hodinky na trhu. Kromě špičkového zpracování kombinujícího keramiku se safírovým sklíčkem a kovem na bázi zirkonia nabízí také nekompromisní odolnost.
Mimo krytí IP69 se může tato novinka pochlubit také vodotěsností 20ATM, což znamená ponor do hloubky až 150 metrů (po dobu 10 minut i do 200 metrů). To žádné z konkurenčních hodinek tohoto typu nenabízí a není překvapením, že tento model vyloženě cílí na potápěče.
Kromě pořádné odolnosti pak nabízí i jedno unikum – jedná se o první hodinky v segmentu s integrovaným sonarem, který je pro potápění prakticky nezbytný. Tento komunikační modul výrazně usnadní komunikaci pod vodou, která je u potápění alfou a omegou.
Jak komunikace přes sonar funguje?
Sonar v hodinkách Huawei Watch Ultimate 2 umožňuje komunikovat potápěčům mezi sebou na vzdálenost až 30 metrů, a to formou odesílání přednastavených zpráv, či emotikon na jiné hodinky. Komunikace formou gest či světelných signálů se tedy stává záležitostí minulosti.
Funkce SOS, která se stará o bezpečí uživatele, pak funguje na vzdálenost až 60 metrů a ta se aktivuje podržení levého tlačítka po dobu 3 sekund. Hodinky poté odešlou nouzovou zprávu na všechny vaše potápěčské partnery, které máte v hodinkách přidané (může jich být až 50).
Tyto potápěčské kontakty se využívají také k již zmíněné komunikaci formou přednastavených zpráv či emotikon. A jako to celé funguje? Hodinky převedou vámi zvolenou zprávu na akustický signál (zvukový vzor) a tento zakódovaný signál poté vyšlou do vody.
Sonar v hodinkách u vašeho kontaktu je poté přijme a převede je zpět na digitální data, tedy do formy vámi odeslané zprávy či emotikony. Huawei Watch Ultimate 2 mají samozřejmě certifikaci pro hloubkové ponory, a to ISO 22810 a EN 13319.
Cena a dostupnost
Chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 s vestavěným sonarem jsou dostupné na českém trhu, a to v černém a modrém provedení. Černý model stojí 22 499 Kč, modrý 24 999 Kč a za zmínku také fakt, že kromě Androidu jsou tyto hodinky plně kompatibilní také s iOS.