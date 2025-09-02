iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát

Podle průzkumu chce nový iPhone 17 téměř 70 % uživatelů Applu. Nejvíc táhne výdrž baterie, nový design i špičkové fotoaparáty.
iPhone 17 bude hodně populární
Apple už za pár dní představí novou generaci smartphonů. Do nabídky mají přibýt hned čtyři modely – iPhone 17, iPhone 17 Air a dvojice špičkových iPhone 17 Pro (Max). Podle aktuálních odhadů čeká novinky velký úspěch.
Průzkum na vzorku 2 000 respondentů v USA ukázal, že až 68,3 % současných uživatelů iPhonu plánuje přechod na model z řady iPhone 17. To potvrzuje obrovský zájem o nadcházející generaci.
Největší podíl na prodejích mají tvořit iPhony 17 Pro (Max), které si plánuje pořídit 38,1 % zákazníků. Základní iPhone 17 volí 16,7 % dotázaných, zatímco lehký iPhone 17 Air zaujal 13,5 % uživatelů.
Menší skupina, asi 3,5 % respondentů, by chtěla přejít na ohebný iPhone. Ten ale podle dostupných informací přijde na trh až v příštím roce pod názvem iPhone Fold.
Jaké vlastnosti zákazníky ovlivňují nejvíce?
Nový průzkum se zaměřil i na faktory, které zákazníky při koupi nového iPhonu ovlivňují nejvíce. Hned 53 % tázaných uvedlo jako hlavní důvod k upgradu lepší výdrž baterie. Nový design rozhoduje u 36,2 % uživatelů a displej zajímá 34,3 % respondentů.
Velké číslo, konkrétně 28,1 % uživatelů, zajímá vylepšení fotoaparátů, zatímco umělou inteligenci a novinky v softwaru uvedlo jako hlavní důvod k přechodu na nový model jen 7,1 % uživatelů.
A proč na nový iPhone 17 nepřecházet? Hned 71,7 % tázaných uživatelů uvedlo jako hlavní důvod spokojenost se stávajícím modelem. Velkým odrazujícím faktorem od koupi nového iPhonu je ale cena, kterou jako jeden z hlavních důvodů k ponechání si staršího modelu uvedlo 68,9 % uživatelů.
Ohebná konkurence a rozporuplná Apple Intelligence
Zveřejněný výzkum odhaluje zajímavá data o skládacích zařízeních. 7,5 % zúčastněných uvedlo, že nad koupí nového iPhonu váhají z důvodu ohebných smartphonů. Pokud by Apple navíc ohebný telefon nepředstavil ani v roce 2026, až 20,1 % tázaných by zvážilo přechod k Samsungu.
Celých 10 % poté smýšlí i nad ohebným smartphonem od Googlu. Pro Apple jde o jasný signál, že s představením spekulovaného iPhonu Fold by zkrátka neměl otálet.
Průzkum se nevyhnul ani umělé inteligenci, kterou v Apple telefonu považuje za velmi důležitou 44 % uživatelů a 33 % tázaných uvedlo nezájem ohledně Apple Intelligence. Na otázku, kdo je lídrem AI, 44 % respondentů posadilo na první příčku Apple, zatímco jen 6,6 % uživatelů za lídra považuje Samsung nebo Google.