iPhone 17 Air možná dostane speciální kryt, se kterým bude vypadat tenčí

Apple zvažuje návrat k ikonickému bumperu z éry iPhonu 4. Nový kryt má být určený pro iPhone 17 Air a pomoci mu zachovat jeho extrémně tenký design.

Inženýři z Applu na to možná vyzráli

Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu se Apple chystá představit pro iPhone 17 Air speciální bumper. Ten by chránil jen hrany telefonu, zatímco zadní strana by zůstala odhalená a ukázala tak tenkost nového modelu.

Apple chce iPhone 17 Air profilovat jako nejtenčí smartphone ve své historii. To s sebou ale nese kompromisy v podobě menší baterie a horší výdrže. Bumper může být elegantní cestou, jak design zachovat a přitom přidat trochu ochrany.

Pokud by uživatelé nasadili klasický obal, celé zařízení by tím prakticky pohřbili. Tenký profil by okamžitě zmizel a z prémiového produktu by byl jen další běžný mobil, který navíc nevypadá tak elegantně.

Bumper case na legendárním iPhone 4 | foto: Apple
Bumper case na legendárním iPhone 4 | foto: Apple

Stejný kryt nejspíš vyrobí i jiní

Apple představil kryt bumper v roce 2010 s iPhonem 4 jako elegantní řešení problémů s příjmem signálu. Nový kryt pro nadcházející iPhone 17 Air by měl mít přesné výřezy pro tlačítka a fotoaparáty, samozřejmostí je i podpora MagSafe.

Pokud se spekulace potvrdí, půjde podle mě o celkem zajímavý krok. Apple často zdůrazňuje, že design je pro něj stejně důležitý jako funkce. Možný návrat bumperu ukazuje, že firma dokáže kombinovat nostalgii s praktickým řešením dnešních potřeb, co říkáte?

