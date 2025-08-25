iPhone 17 Air možná dostane speciální kryt, se kterým bude vypadat tenčí
Apple zvažuje návrat k ikonickému bumperu z éry iPhonu 4. Nový kryt má být určený pro iPhone 17 Air a pomoci mu zachovat jeho extrémně tenký design.
Autor článku
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.