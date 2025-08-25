Logo Mobilizujeme.cz

Nemusíte jej nabíjet a nevadí mu pády. Nový mobil značky Honor se povedl

Honor X7d | foto: Honor
Honor X7d | foto: Honor

Honor X7d na to možná nevypadá, ale jde o extra odolný smartphone s 5hvězdičkovou SGS certifikací. Zaujme i baterií s kapacitou 6500 mAh.

Nový odolný telefon od Honoru

Společnost Honor představila nový telefon z rozšířené řady X, která se prodává i v Česku. Nejnovější příspěvek do této série se jmenuje Honor X7d a jedná se o model zaměřený na vysokou odolnost v kombinaci s pořádnou výdrží na baterii.

Co se týče odolnosti vůči prachu a vodě, tak tato novinka disponuje krytím IP65, což je takový standard, nicméně se může pochlubit 5hvězdičkovou SGS certifikací. Ta mu zaručuje odolnost proti pádům na pevný povrch a telefon by tak neměla nějaká nehoda jen tak rozhodit.

Konstrukce je kompletně plastová a vsází na plochý rámeček v kombinaci s tenkým vnitřním rámečkem displeje. Fotomodul na zádech má tvar čtverce se zaoblenými rohy, a i když vypadá, že má rovnou čtyři objektivy, funkční jsou jen dva. Jeden je falešný a druhý je LED blesk.

Honor X7d | foto: Honor
Honor X7d | foto: Honor

Solidní výbava a dobrá výdrž

O pohon Honoru X7d se stará již letitý a nepříliš výkonný procesor Snapdragon 685, který nepodporuje 5G, ale zase je poměrně úsporný. Operační paměť může mít kapacitu 12 nebo 16 GB RAM a vnitřní úložiště pak velikost 128 nebo 256 GB.

Displej je vcelku obyčejný IPS panel a nabízí kombinaci úhlopříčky 6,77 palce s rozlišením HD+ a frekvencí 120 Hz. Fotoaparát je pak duální a vsází primární snímač s rozlišením 108 Mpx a doprovodný 2Mpx senzor pro hloubku ostrosti.

Jedna z předností této novinky bude určitě pořádná výdrž. Baterie má totiž velmi slušnou kapacitu 6500 mAh a hardware není nějak extra energeticky náročný, takže na jedno nabití by měl tento odolný telefon vydržet nadstandardní porci času. Nabíjení disponuje výkonem 35 W.

Cena a dostupnost

Honor X7d běží z krabice na Androidu 15 s nadstavbou MagicOS 9.0 a k dispozici je ve zlaté, fialové, stříbrné a černé barvě. Cena prozatím není známá, a to platí také pro dostupnost. Na českém trhu se ale tato řada prodává a dá se čekat, že se dočkáme i tohoto nového provedení.

Zdroj: Honor

