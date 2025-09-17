Recenze Honor Magic V5 – Skládací eso

Skládací mobil Honor Magic V5 je mistrovské dílo. Jeden z nejtenčích a nejlehčích kousků na trhu nadchne špičkovým fotoaparátem a celkově výbavou snů.
Jeden z nejzajímavějších skládacích mobilů
Honor je již etablovaným výrobcem skládacích telefonů a jeho modely v rámci řady Magic V platí odjakživa za jedny z nejtenčích v segmentu. Předchozí verze v podobě skládačky Magic V3 byla dokonce tou úplně nejtenčí a o stejný post se hlásí také žhavá novinka Magic V5.
Honor uvádí, že má konstrukci tlustou 9 mm v zavřeném a 4,2 mm v rozevřeném stavu, nicméně některá měření ukazují, že jsou tato čísla lehce nadsazená. Tak jako tak se jedná o jeden z nejtenčích skládacích telefonů na trhu, kterému v tomto směru konkuruje jen Galaxy Z Fold 7 od Samsungu.
Konstrukce
Konstrukčně je Honor Magic V5 opravdu velmi zajímavý počin. V rozevřeném stavu svou tenkostí jednoznačně ohromí a jeho šasi je tak tenké, že se do něj tak tak vešel USB-C port. Necelých 9 mm v zavřeném stavu je taktéž skvělá hodnota, takže v ruce působí tato skládačka jako tradiční vlajka.
Tomu ostatně odpovídá také hmotnost čítající 222 gramů. Pokud tedy někdo odmítal skládačky kvůli tomu, že jsou tlusté, těžké a neohrabané, tyto časy jsou nenávratně pryč a většina z nich již působí v zavřeném stavu podobně, jako současné vlajkové přístroje.
Konstrukce je precizní a vsází na hliníkový rámeček v kombinaci s odolným sklem, přičemž neschází ani zvýšená odolnost dle normy IP58/IP59. To je na skládací telefon výborný výsledek, který překonává vlastně jen nový Pixel 10 Pro Fold od Googlu s krytím IP68.
Pant je opravdu výborný, je příjemně tuhý, krásně plynulý, zcela tichý a funguje ve velmi širokém rozpětí. Je vyroben z tekutého kovu na bázi zirkonia, titanové slitiny odolné proti korozi a lehkého uhlíkového vlákna. Vydržet by měl až 500 000 kompletních cyklů, tedy otevření a zavření.
Otevření jednou rukou je, díky malé mezírce mezi oběma polovinami rámu, kterou vytváří vnitřní rámeček displeje, možné, ale pohodlné rozhodně není. Musíte mezi obě poloviny dostat prst, telefon pootevřít jak to jen půjde a poté dokonat otevření zapřením například o nohu.
Předěl mezi oběma polovinami displeje sice zcela nezmizel, ale je vcelku malý a lze si ho všimnout jen při pohledu z úhlu. Při dotyku cítit jde, ale velmi málo. Konstrukci nelze rozevřít zcela do roviny a při položení displejem na pevný povrch je vidět, že jeden či dva stupně k tomu ještě schází.
Díky tenkému a lehkému šasi se Magic V5 výborně drží, skvěle padne do ruky a ta vás nebude bolet ani při dlouhodobém používání. Modul fotoaparátu je sice masivní, ale rozložení hmotnosti je příkladné a je možné si o něj zapřít prst, což jsem kvitoval.
Na displeje je radost pohledět
Honor Magic V5 je osazen dvěma OLED displeji a oba jsou výborné. Venkovní disponuje úhlopříčkou 6,43 palce a rozlišením 2376 × 1060 pixelů, takže nabízí obraz s jemností 404 ppi. Obdobně je na tom i vnitřní displej s úhlopříčkou 7,95 palce a rozlišením 2376 × 1060 pixelů.
Oba panely se můžou pochlubit LTPO technologií, takže umí dynamicky přizpůsobit obnovovací frekvenci zobrazenému obsahu a umí se rozsvítit jasem o hodnotě až 5000 nitů. Čitelnost je tedy výborná a bezproblémová i za toho nejjasnějšího letního dne.
Barvy jsou krásně syté, jak se na OLED displeje sluší a patří a oba displeje podporují také technologii Dolby Vision, což moc telefonů na trhu nenabízí. Samozřejmostí jsou pak i tradiční standardy v podobě HDR10, HDR10+ a HLG.
Oba displeje jsou pak velmi šetrné k očím uživatele, a to díky pulzně-šířkové modulaci o hodnotě 4320 Hz. Neschází ani funkce Dynamické stmívání, které inteligentně upravuje jas obrazovky pro snížení oční únavy a speciální, Cirkadiánní noční režim.
Ten automaticky upravuje teplotu barev displeje tak, aby byla v souladu s přirozeným rytmem vašeho těla. Díky tomu budete lépe spát i při používání telefonu před spaním, což se ale samozřejmě obecně moc nedoporučuje.
U displejů je možné upravit režim barev i jejich teplotu, se kterou lze manipulovat také manuálně a obnovovací frekvence obrazovky nabízí tři nastavení (120 Hz, 60 Hz a dynamická). Pokud budete chtít trochu zlepšit výdrž a mírně ulevit baterii, lze aktivovat i funkci Chytré rozlišení.
MagicOS dospěl do povedeného systému
Magic V5 běží na systému MagicOS 9, který je postavený na Androidu 15. Systém jako takový je velkému displeji přizpůsobený velmi dobře a rozhodně umí z velké plochy těžit. Například menu nastavení se zobrazuje na jedné polovině a volby v konkrétních položkách na druhé.
Obdobně funguje i aplikace mailu, takže vlevo se zobrazují přijaté maily pod sebou a vpravo pak jejich obsah. Stejné je to také například s WhatsAppem, aplikací Zprávy, Discordem a podobně. Ve spodní části skládacího displeje se nachází hub pojmenovaný Globální hlavní panel.
Ten slouží k rychlému spouštění aplikací, je hezky po ruce a jeho prostřednictvím je také možné spustit dvě, nebo rovnou tři aplikace najednou. To znamená, že displej lze rozdělit hned na tři oblasti a jejich velikosti si navíc můžete přizpůsobovat dle svých preferencí.
Rozdělení na dvě poloviny je klasika, funguje při držení telefonu na výšku i na šířku a neschází ani podpora mini-aplikací či boční panel, opět sloužící k rychlému přístupu k aplikacím. Funkce Magic Portal pak poslouží k rychlému sdílení čehokoliv přes všechny dostupné platformy a kanály.
Pokud něco děláte na zavřeném telefonu a rozhodnete se ho otevřít, samozřejmě budete pokračovat tam, kde jste skončili a lze si zvolit, jak se bude venkovní displej po otevření chovat. Je možné ho nechat zapnutý, ale logičtější volbou je samozřejmě jeho automatické vypnutí.
Systém jako takový je opravdu perfektně vyladěný, běží naprosto plynule, bez jakýchkoliv, byť jen minimálních náznaků záškubů či podobných problémů. Co se týče nevyžádaných aplikací, tak těch je bohužel poměrně dost, ale jedná se o ekvivalenty Google aplikací od Honoru.
Můžete si tak zvolit, jakou budete používat galerii, nebo například emailového klienta. Kdo je zvyklý na klasiku od Googlu, může systémové aplikace Honor s klidem ignorovat (některé jsou odinstalovat), ale i ty fungují velmi dobře a neměl jsem s nimi žádné problémy.
MagicOS 9 obsahuje spoustou AI prvků, a to jak přímo od Honoru (Magic Portal, různé překladače, detekce falešného obsahu), tak od Googlu. Jako primární asistent je nastaven Gemini a neschází ani populární vyhledávání přes displej, tedy Circle to Search.
Elitní výkon, elitní výdrž a (skoro) elitní nabíjení
Pokud chcete od svého telefonu pořádnou porci výkonu, s Magicem V5 budete spokojeni. Pohání ho procesor Snapdragon 8 Elite, který mu poskytuje pořádnou porci výkonu vhodného jak k náročné práci, tak k nekonečným herním seancím v doprovodu těch nejnáročnějších her.
Procesoru dělá společnost operační paměť 16 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti 512 GB, takže v oblasti hardwarové výbavy si není na co stěžovat. Potěšilo mě solidní chlazení, které umí udržet projevy odpadního tepla vcelku na uzdě a Magic V5 se nijak zásadně nezahřívá.
Ano, při hraní náročných her se umí poměrně slušně rozehřát, ale nikdy ne tak, aby to bylo nepříjemné, což si zaslouží, vzhledem k extrémně tenké konstrukci, pochvalu. A pokud si myslíte, že tenká konstrukce bude znamenat ústupky týkající se baterie, tak se mýlíte.
V nitru této tenoučké skládačky se nachází rozměrná baterie s kapacitou 5820 mAh a jedná se o nový typ postavený na křemíkovo-uhlíkové konstrukci. Akumulátor je rozdělený do dvou článků a nabízí opravdu výbornou výdrž, rozhodně jednu z nejlepších v rámci segmentu.
Pokud budete používat jen venkovní displej a budete se držet zkrátka, dostanete se i na dva dny na jedno nabití. Takto umírněné používání ale samozřejmě nedává u tak pokročilého telefonu smysl, no velmi solidní výdrže se dočkáte i v případě, že budete Magic V5 používat až do morku kostí.
To se budete pohybovat okolo dne a půl s tím, že den zvládnete i při opravdu extrémním zatížení v podobě například hraní, fotografování a několika hodin s aktivním hotspotem. Nabíjení s výkonem 66 W je vcelku slušné a po zhruba 30 minutách dosáhnete na nějakých 65 %.
Plné nabití zabere přibližně 55 minut, což je sice ne špičková, ale solidní hodnota. Pochvalu si zaslouží rychlé bezdrátové nabíjení o výkonu 50 W, ale naopak zamrzí absence reverzního bezdrátového nabíjení. Nabíjet příslušenství (nebo jiný mobil) z telefonu jde, ale pouze drátově.
Nejlepší skládací fotomobil na trhu?
Vrcholné telefony Honor platí za skvělé fotomobily a skládací Magic V5 není výjimkou. Klidně by se mohl poprat o titul nejlepšího fotoaparátu v rámci skládacích telefonů a určitě by nebyl od dosažení tohoto titulu daleko. Fotoaparát v masivní platformě má rozlišení 50 + 64 + 50 Mpx.
Primární fotoaparát je doplněn o teleobjektiv s periskopickou konstrukcí, který nabízí 3× optický, až 100× digitální zoom a sestavu uzavírá ultra-širokoúhlá jednotka. První dva fotoaparáty jsou opticky stabilizované, disponují PDAF ostřením a ultra-širokoúhlý nabízí klasický autofocus.
Fotoaparát doplňuje laserové ostření a podává vskutku výborné výsledky. Primární fotoaparát produkuje ostré a detailní snímky s minimem šumu, které jsou velmi líbivé. Barvy jsou až překvapivě věrné skutečnosti a pochvalu si zaslouží také dobrý dynamický rozsah.
Teleobjektiv je taktéž výborný, kvalita snímků je opět příkladná, a i když možná trochu ubylo detailů a přibylo něco málo šumu, výsledky jsou na vysoké úrovni. Ještě 6× hybridní přiblížení se může pochlubit nadstandardní kvalitou a maximem, co teleobjektiv zvládá, je 100× digitální zoom.
Pří něm už je samozřejmě kvalita úplně někde jinde a víceméně se jedná jen o nepoužitelný shluk rozmazaných pixelů. Ostrost nikde, detaily nikde, ale to je u takto velkého přiblížení normální. U 100násobného zoomu je ale možné pozvat si na pomoc umělou inteligenci.
Pokud použijete funkci AI Super Lupa, umělá inteligence výrazně upraví snímky při maximálním přiblížení a výsledky vypadají mnohdy opravdu dobře. Jen se musíte smířit s tím, že nemají s realitou nic moc společného a jedná se o z velké části vygenerovaný obrázek.
Pochvalu si zaslouží i povedený ultra-širokoúhlý fotoaparát, který umí produkovat opravdu líbivé snímky, a také noční fotografie. Ani není třeba aktivovat dedikovaný noční režim, i bez něj umí fotoaparát „posbírat“ poměrně dost světla a vytvořit povedené snímky.
Jak fotí Honor Magic V5?
Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)
Ultra-širokoúhlé snímky
Zoom 3× / 6×
Zoom 100× (AI výpomoc vypnuta / zapnuta)
Makro snímky
Závěr recenze Honor Magic V5
Řada Magic V se od první generace z roku 2022 vyvinula v jedny z nejlepších skládaček na trhu. Model V5 je bezesporu výborný počin, který mnoho nedostatků nemá a v celkovém součtu mu opravdu není moc co vytýkat. Naopak je rozhodně co chválit.
Konstrukce je extrémně tenká i velmi lehká, výkon bez kompromisů, oba displeje špičkové a do nejvyšších pater patří také výdrž a fotoaparát. Postěžovat si můžu maximálně na až zbytečně moc předinstalovaných aplikací, nebo na to, že konstrukci není možné otevřít zcela do roviny, nicméně ten jeden či dva stupně žádnou roli prakticky nehrají.
No a samozřejmě i na cenu, která není z nejnižších a Honor si za tuto novinku řekne o 49 990 korun. Ano, skládací telefony jsou drahé a konkurenční Samsung má ještě o něco horší cenovou politiku, ale obecně je tato cena zkrátka vysoká a jedná se telefon velmi nákladný.
Hodnocení
Tenká a lehká konstrukce + kvalitní pant
Balení bez nabíječky
Zvýšená odolnost dle normy IP59
Zbytečné aplikace v systému
Oba displeje jsou výborné
Vysoká cena
Vysoký výkon
Skvělá výdrž
Výtečný fotoaparát
Honor Magic V5: specifikace
Konstrukce
sklo a hliník, skládací, otevřený: 156,8 × 145,9 × 4,1 nebo 4,2 mm / zavřený: 156,8 × 74,3 × 8,8 nebo 9 mm; 217 nebo 222 gramů