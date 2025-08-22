Logo Mobilizujeme.cz

Honor Magic V Flip 2 zvedá laťku skládaček. Má 200Mpx fotoaparát a obří baterii

Tomáš Rajnoch
Honor Magic V Flip 2 | foto: Honor
Honor Magic V Flip 2 | foto: Honor

Stylové véčko s ohebným displejem Honor Magic V Flip 2 navazuje na první generaci a přináší lepší specifikace. V Česku jej nejspíš nekoupíte.

Nový mobil od značky Honor

Honor se opět pouští do inovací a na trh uvádí skládací smartphone Magic V Flip 2. Novinka navazuje na úspěšnou první generaci a láká na elegantní konstrukci ve stylu véčka, která spojuje praktičnost a moderní design.

V zavřeném stavu nabídne telefon kompaktní 4palcový OLED displej s rozlišením 1200 × 1092 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Zaujme tím, že zabírá celou plochu a přerušují jej jen dva integrované fotoaparáty.

Menší panel poslouží pro rychlé zprávy či notifikace, ale hlavní roli hraje vnitřní 6,82palcový OLED displej. Ten nabízí detailní rozlišení 2868 × 1232 pixelů, 120Hz obnovovací frekvenci a až 5 000 nitů jasu.

Honor Magic V Flip 2 | foto: Huawei Central
Honor Magic V Flip 2 | foto: Huawei Central

Vysoká odolnost, výkon a spoustu AI

Po konstrukční stránce vsadil Honor na hliníkový rám, jenž je doplněn o zadní skleněnou stranu. Samotný pant je vyroben ze slitiny titanu a zaručuje vysokou odolnost. Ostatně Honor Magic V Flip 2 se může pochlubit zvýšenou odolností dle certifikací IP58 a IP59.

Výkonnostní stránku telefonu zajišťuje čip z roku 2023, avšak jde o špičkový Snapdragon 8 Gen 3 a výkonu tak bude dostatek. Paměť RAM dosahuje na maximální kapacitu 16 GB a úložiště má až 1 TB. Novinka od Honoru po stránce softwaru sází na Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.1.

Tato nadstavba nabízí moderní design a spoustu zajímavých funkcí spojené s umělou inteligencí. Uživatelé mohou využít například Magic Capsule (funkce podobná Dynamic Island z iPhonů) nebo zkontrolovat videa a zjistit, jestli se nejedná o deepfake. AI zasahuje i do fotoaparátů, kde pomáhá vykreslit barvy nebo mazat nechtěné objekty.

Špičkové fotoaparáty a ta největší baterie

Novinka od Honoru se může pochlubit skvělým zadním duálním fotoaparátem. Hlavní roli hraje 200Mpx snímač s optickou stabilizací obrazu nebo AI Super 30× zoomem. Snímač je dále doplněn o 50Mpx ultra-širokoúhlý čip a 50Mpx selfie snímač.

Možná tím největším lákadlem je ale baterie telefonu. Nový Honor Magic V Flip 2 se v této oblasti činí a mezi takzvanými véčky disponuje tím největším akumulátor. Konkrétně je kapacita skvělých 5 500 mAh.

Pomocí kabelu poté probíhá nabíjení maximálním výkonem 80 W, zatímco bezdrátově zvládne výkon až 50 W. Telefon však umí i energii sdílet a maximální výkon při reverzním nabíjení je 7,5 W.

Honor Magic V Flip 2 Jimmy Choo Edition | foto: Honor
Honor Magic V Flip 2 Jimmy Choo Edition | foto: Honor

Klíčové specifikace Honor Magic V Flip 2

  • Rozměry v rozloženém stavu: 161,7 × 75,6 × 6,9 mm
  • Rozměry ve složeném stavu: 86,2 × 75,6 × 15,5 mm
  • Vnitřní displej: 6,82 palců, OLED, 120 Hz, 2868 × 1232 pixelů
  • Vnější displej: 4 palce, OLED, 120 Hz, 1200 × 1092 pixelů
  • Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • Paměť RAM: 12 / 16 GB
  • Úložiště: 256 / 512 GB, 1 TB
  • Baterie: 5 500 mAh
  • Nabíjení: 80 W drátové, 50 W bezdrátové a 7,5 W reverzní
  • Operační systém: Android 15 + MagicOS 9.1

Cena a dostupnost

Nový ohebný smartphone Honor Magic V Flip 2 bude v Číně dostupný od 28. srpna, přičemž na výběr bude z fialové, bílé a šedé varianty. Zákazníkům ale bude nabízena i speciální Jimmy Choo edice. Ta zaujme tmavě modrou barvou inspirující se krystaly. Speciální edice bude k dispozici v paměťové variantě 16 GB + 1 TB.

O dostupnosti na českém trhu zatím nemáme informace, nicméně dá se předpokládat, že stejně jako původní generace, ani novinka Honor Magic V Flip 2 se do Česka oficiální cestou nejspíše nepodívá.

  • 12 GB + 256 GB; 5 499 jüanů (cca 17 000 korun)
  • 12 GB + 512 GB; 5 999 jüanů (cca 18 500 korun)
  • 12 GB + 1 TB; 6 499 jüanů (cca 20 000 korun)
  • Jimmy Choo Edition; 16 GB + 1 TB; cena zatím neuvedena

