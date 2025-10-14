Logo Mobilizujeme.cz

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her

PR článek
Herní konzole Anbernic RG476H | Zdroj: Geekbuying
Herní konzole Anbernic RG476H | Zdroj: Geekbuying

Anbernic RG476H je výkonná kapesní konzole s AI, 120Hz displejem, 8jádrovým procesorem a více než 4 000 hrami v balení.

Povedená konzole do kapsy

Herní komunita po celém světě je opravdu velká a i u nás se najde spoustu náruživých hráčů. Stále populárnější je přitom hraní na cestách a pro nejlepší herní zážitek se rozhodně vyplatí handheld konzole. Jednu velmi šikovnou nyní za skvělou cenu najdete v ověřeném e-shopu Geekbuying.

Jmenuje se Anbernic RG476H a zaujme například velkým 4,7palcovým LTPS displejem s rozlišením 1280 × 960 px a obnovovací frekvencí 120 Hz. Po stranách displeje jsou dva 3D joysticky, směrové šipky nebo ovládací tlačítka, díky čemuž je herní zážitek na maximální úrovni.

Velkým lákadlem je i umělá inteligence. Společnost Anbernic nabízí hráčům užitečné tipy pro dokončení her a dokonce zvládne i překlad v reálném čase a následné tvoření titulků.

Herní konzole Anbernic RG476G | Zdroj: Anbernic
Herní konzole Anbernic RG476G | Zdroj: Anbernic

Vysoký výkon a tisíce her

Pod pokličkou této ruční konzole se nachází výkonný osmi jádrový procesor Unisonic Tiger T820 ve spolupráci s 8 GB RAM. Pro hry je připraveno 128GB úložiště, které lze pomocí paměťové karty rozšířit až o další 2 TB. Výdrž až 6 hodin zaručuje 5 000mAh baterie s podporou rychlého nabíjení.

Výkonné zařízení samozřejmě produkuje spoustu tepla, avšak přehřívání de rozhodně není problém. Konzole je vybavena vysokorychlostním ventilátorem a aktivními chladícími trubicemi. Potěší také RGB podsvícení tlačítek ale i celé konzole. Podsvícení je přizpůsobitelné a jen umocňuje zážitek z hraní.

Co se týče samotných her, konzole zvládne rozjet běžné hry pro Android. Cizí mu není ani emulace a tak si na konzoli zahrajete hry z více než 30 platforem, přičemž mezi ty nejznámější patří například PlayStation 1 a 2, Wii nebo PlayStation Portable. Výrobce zároveň se zařízením dodává paměťovou kartu s 4 200 hrami.

Potěší také portová výbava zahrnující USB-C konektor nebo 3,5mm jack. Skrze USB-C ale i Wi-Fi připojení lze navíc sdílet obraz například do televize a skvěle si tak zahrajete i proti přátelům. Zvukovou stránku poté zajišťují kvalitní stereo reproduktory.

Cena a dostupnost

Jestliže vás handheld konzole Anbernic RG476H zaujala, tak máte jedinečnou možnost ji získat za skvělou cenu. Při využití slevového kódu RG476HC padne cena z 202,95 eur (cca 4 900 korun) na 165 euro (cca 4 000 korun).

Ačkoliv odeslání proběhne z čínských skladů, odhadovaná doba doručení je maximálně 2 týdny, což rozhodně není dlouho. Na výběr je z barevných variant Indigo, Black a Retro Grey.

