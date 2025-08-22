Google vyčíslil, kolik kapek vody a energie padne na jediný dotaz pro AI

Zajímá vás, kolik energie a vody spotřebuje AI Google Gemini při zodpovězení jednoho dotazu? Čísla vypadají malá, ale v součtu už nejde o maličkost.
Když se uživatel zeptá Gemini na otázku, systém v průměru spotřebuje 0,24 Wh energie – to je přibližně tolik, jako když doma pustíte televizi na devět sekund. Přidává se k tomu asi čtvrt mililitru vody, tedy pět kapek, a 0,03 gramu emisí oxidu uhličitého.
Čísla nevypadají špatně, opak je pravdou
Na první pohled se může zdát, že jde o zanedbatelná čísla. Jenže když vezmeme v úvahu, že službu využívá každý měsíc přes 350 milionů lidí a generují miliardy dotazů, drobné jednotky se velmi rychle překlápějí v hmatatelnou zátěž.
Google přitom zdůrazňuje, že spotřebu už dokázal výrazně snížit. Oproti loňsku je energetická náročnost na jeden dotaz 33krát nižší a uhlíková stopa dokonce 44krát. Firma chce ukázat, že i u AI lze postupně dosáhnout vyšší efektivity a nižšího dopadu na životní prostředí.
Datacentra s AI běží nepřetržitě
Klíčové přitom není jen samotné zpracování dotazu, ale také infrastruktura na pozadí. Největší spotřeba vody souvisí s chlazením datacenter, která musí běžet nepřetržitě. Ta pak mohou spotřebovat miliony litrů vody denně, zvlášť v oblastech, kde je vody už dnes nedostatek.
Umělá inteligence tak není jen technologickou, ale i ekologickou otázkou. Jednotlivý uživatel dopad prakticky nepozná, ale v globálním měřítku už se i malé kapky vody a drobné jednotky energie proměňují v proud, který je potřeba brát vážně.
