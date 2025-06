Dopadne jako Huawei? OnePlus čelí vyšetřování kvůli bezpečnostnímu riziku

Americká vláda začne vyšetřovat OnePlus kvůli podezření na sběr citlivých dat a jejich odesílání do Číny. Hrozí mu podobný osud jako Huawei.

OnePlus bude prošetřovat americká vláda

Mnoho lidí si nejspíše vybaví rok 2019, kdy po 7 letech prošetřování byl jeden z největších gigantů, Huawei, umístěn na takzvaný Entity List, což je seznam, kde jsou firmy, které nemohou spolupracovat s americkými společnostmi. Toto rozhodnutí mělo na čínský Huawei destruktivní dopad a společnost byla nucena stáhnout se na čínský trh, protože přišla o přístup k západním technologiím.

To stejné nyní možná hrozí i dalšímu čínskému gigantovi OnePlus. Ten bude muset být prozkoumán na žádost několika senátorů, zda jeho telefony na území USA nepředstavují bezpečnostní riziko. OnePlus je přitom jedna z mála společností, která v USA poměrně prosperuje, a toto by ji mohlo výrazně poškodit.

Vyšetřování začne na základě analýzy, ze které vyplývá, že zařízení OnePlus by mohla potenciálně shromažďovat velké množství citlivých uživatelských dat a ta následně odesílat na servery v Číně – a to vše bez souhlasu nebo vědomí uživatele. Prozkoumání nejspíše začalo i kvůli tomu, že telefony OnePlus prodávají i někteří operátoři, a skrze ně by se mohly dostat k dalším uživatelským datům.

OnePlus 13 | foto: OnePlus

Co se bude prozkoumávat?

Senátoři ve výzvě adresované ministerstvu obchodu žádají, aby bylo zjištěno, zda jsou data odesílána na neznámé servery bez vědomí uživatele. Tato data by mohla údajně obsahovat i citlivé osobní údaje a snímky obrazovky. Americká vláda v posledních letech tvrdě zasahuje proti čínským firmám, protože existují obvinění z toho, že i telefony mohou infiltrovat sítě místních operátorů.

Celé vyšetřování nejspíše bude trvat opět několik let, jako tomu bylo v případě Huawei, takže uživatelé telefonů OnePlus v USA zatím nemusí mít obavy. Otázkou zůstává, zda telefony skutečně odesílají uživatelská data bez vědomí uživatelů, což by rozhodně znamenalo velký problém a společnost by tak mohla odpadnout stejně jako Huawei v roce 2019.

Na druhou stranu jsou zde aplikace jako TikTok, které také prokazatelně odesílají určitá citlivá data na čínské servery, ale kvůli popularitě mezi Američany jsou k této sociální síti politici více shovívaví. Problém by se měl vyřešit tím, že americká část TikToku bude v budoucnu vlastněna americkými firmami, ale není jasné, zda na to společnost ByteDance přistoupí.

Zdroj: Reuters