Disney+ přináší novinky: Závěr Vetřelce, Zombie od Marvelu a mnoho dalšího (8. díl)

Disney+ v nadcházejících dnech obohatí svou již tak nabitou knihovnu. Jaké novinky by vám neměly uniknout a co rozhodně stojí za to?
Vetřelec: Země (2025)
Pokud jste pravidelně sledovali povedený seriál Vetřelec: Země. Mám pro vás špatnou i dobrou zprávu. Napínavý příběh, kdy na Zemi blízké budoucnosti ztroskotá mimozemská loď s velitelkou Wendy a její vojenskou posádkou konečně dostane epický závěr. Zároveň jde ale o poslední osmý díl této povedené série s krvelačným tvorem.
Datum premiéry: 23.9. 2025
Marvel Zombie (2025)
Americké filmové studio Marvel si pro Disney+ připravilo velmi zajímavý čtyřdílný animovaný seriál Marvel Zombie. Děj seriálu se odehrává ve vesmíru, kdy hrdinové Avangers nedokázali zachránit svět před zombie apokalypsou.
Hrstce odhodlaných přeživších se ale přesto podaří najít klíč k záchraně. Aby ale zeměkouli zachránili, musí se vydat na dobrodružství, při kterém budou muset riskovat své životy.
Datum premiéry: 24.9. 2025
D’Amelia Show (2021)
Pokud jste horliví uživatele Tik Toku, určitě vám neunikla rodina D’Amelia. Ta nyní přichází na Disney+ se show reality show D’Amelia Show (odkaz Disney+ doplní v den vydání) a rovnou přidává všechny tři série.
V jednotlivých dílech se podíváme za členy této rodiny, kterými jsou Marc, Heidi, Charlie a Dixie. Seriál dokumentuje to, jak se jim změnily životy poté, co se rodina na Tik Toku stala extrémně populární.
Datum premiéry: 24.9. 2025
Válka tenisek: Adidas vs. Puma (2025)
Válka tenisek: Adidas vs. Puma je dokumentárním seriálem, ve kterém se podíváme na rivalitu dvou ikonických sportovních značek. Tato rivalita se zrodila ze sporu bratrů Adimem a Rudim Dasslerových. Seriál nabízí pohled odborníků na značky a ukazuje, jak tyto legendární značky navždy změnily svět sportovních potřeb.
Datum premiéry: 24.9. 2025
Kouzelná Beruška a Černý kocour (2025)
Pro nejmenší diváky si Disney+ připravilo pátou sérii úspěšného francouzského animovaného seriálu Kouzelná Beruška a Černý kocour. Hlavními hrdiny jsou dva pařížští teenageři, kteří se mění na superhrdiny Berušku a Černého kocoura. Jen oni totiž dokáží zachránit Paříž před vším zlem.
Datum premiéry: 26.9. 2025
Kalná řeka (2025)
Japonská produkce si pro Disney+ připravila dobrodružné drama Kalná řeka. Jde o seriál odehrávající se v éře dynastie Čoson a v Korei vládne chaos. Příběh sleduje několik postav.
Například Siluj skrývá svou pohnutou minulost, Čchoe Un chce být nejlepší obchodníci v zemi a Čongčchun se touží stát váženým úředníkem. A zatímco se snaží dosáhnout svých cílů, jejich osudy se protínají více, než si sami myslí.
Datum premiéry: 26.9. 2025
Project Runway (2025)
S 21. sérií míří na Disney+ úspěšná show Projekt Runway. V této televizní zábavě se potkávají talentovaní módní návrháři, kteří v týdenních výzvách proti sobě bojují a snaží se vytvořit to nejlepší oblečení. Jen díky tomu se totiž mohou stát světově uznávanými návrháři.
Datum premiéry: 26.9. 2025
