Co skrývá adventní kalendář T-Mobile? Třeba neomezená data nebo PlayStation 5

Zákazníci mohou odkrývat překvapení adventního kalendáře až do 24. prosince a celkem je čeká až 24 dárků. Najdou zde neomezená data na den zdarma, tomboly o atraktivní ceny a přichystaný je také dárek pro milovníky knih.

Zařízení za výhodné ceny

Během prosince nebudou chybět ani výhodné dotace na nové telefony a další zařízení. V nabídce je například Xiaomi Redmi 13C 5G 128 GB s tarifem Neomezeně XL s výhodou za 1 Kč. Zvýhodněné nabídky se týkají všech zařízení, která má T-Mobile v nabídce, včetně tabletů, televizorů nebo chytrých hodinek. Za zmínku stojí i možnost získat ke všem telefonům povedená sluchátka Baseus za pouhou 1 korunu.

Odměny za dobití kreditu

Od 1. prosince 2024 do 31. ledna 2025 čekají zákazníky nové odměny za dobití kreditu. Stačí si dobít kredit za minimálně 300 Kč a poté si můžete v aplikaci Můj T-Mobile vybrat jednu z odměn, která má platnost sedm dní pro jednorázové dobití nebo deset dní pro automatické dobití. V odměnách naleznete 15 GB dat, kredit 100 Kč nebo neomezená volání na čísla T-Mobile.

Vánoční kino v MAGENTA TV

Speciální vánoční novinky přicházejí také do MAGENTA TV. Od 2. prosince bude k dispozici Vánoční kino, které nabídne oblíbené filmy a pohádky. Těšit se můžete na českou i zahraniční produkci a to naprosto bez reklam. V nabídce budou například filmy jako Pelíšky, Přání Ježíškovi nebo Vratné lahve. Pro nejmenší diváky T-Mobile připravil pohádky Anděl Páně, Tři bratři nebo Chlupáčci a další. Vánoční kino bude k dispozici od tarifu S Plus a vyššího.