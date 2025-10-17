Chytrý prsten za zlomek ceny: Akce je časově omezená, využijte slevový kód

Dopřejte si chytrý prsten Ultrahuman Ring AIR se slevou 20 %. Zvládne měřit váš tep, spánek i pohyb bez předplatného.
Skvělá akce pro čtenáře Mobilizujeme.cz
Chytré prsteny se těší stále větší oblibě. Zákazníci pomocí nich sledují svůj zdravotní stav, monitorují sportovní aktivitu nebo podrobně měří kvalitu spánku. Na trhu jsou přitom velmi populární prsteny značky Ultrahuman, jež zaujmou také svým elegantním designem.
Aktuálně Ultrahuman nabízí svůj vlajkový model Ring AIR se spoustou skvělých vlastností. V běžném prodeji stojí 9 490 korun, avšak díky spolupráci redakce Mobilizujeme.cz s prodejcem Mobil Pohotovost jsme si pro naše čtenáře připravili skvělou akci.
Prsten Ultrahuman Ring AIR můžete na e-shopu MP.cz zakoupit se skvělou 20% slevou. Při nákupu stačí zadat kód uhmobilizujeme20, díky kterému získáte slevu 1 898 korun. Výsledná cena prstenu je tedy skvělých 7 592 Kč, což je naprosto bezkonkurenční.
Ultrahuman Ring Air v kostce
Chytrý prsten Ultrahuman Ring AIR je vyroben z leteckého titanu, díky čemuž je váha nižší než 3 gramy. Prsten je jedenáctkrát lehčí než běžné chytré hodinky a nebude vás tak omezovat při aktivitách či spánku.
S prstenem se nemusíte bát ani do vody, jelikož disponuje zvýšenou odolností dle normy IP58. Voděodolnost je přitom zaručena do hloubky až 100 metrů. Ze senzorů nechybí ten pro měření srdečního tepu, tělesné teploty a prsten zvládá monitorovat i variabilitu tepové frekvence (HVR).
Díky tomu vás zvládne informovat o vašem tělesném stavu a připravenosti na zátěž. Prsten Ultrahuman Ring AIR dále počítá vaše kroky či spálené kalorie. Všechna data jsou posléze k dispozici v aplikaci Ultrahuman, kde jsou uživateli podávány užitečné tipy. Aplikace je v češtině a nevyžaduje žádnou formu předplatného.
Z dalších předností lze vypíchnout podrobný monitoring spánku. V aplikaci krásně vidíte kvalitu vašeho spánku nebo teplotu vaší pokožky. Ta je klíčová při sledování fyziologických změn a pomůže porozumět potřebám vašeho těla. Potěší i šestidenní výdrž na jedno nabití. Pomocí bezdrátové nabíječky poté prsten dobijete za zhruba 3 hodiny.
Akce platí po omezenou dobu
Skvělý chytrý prsten Ultrahuman Ring AIR je nabízen v několika velikostech. Která padne přesně vám se dozvíte skrze aplikaci Ultrahuman Ring Sizer, jež je ale dostupná pouze pro iPhone. Pomocí telefonu oskenujete svou ruku a aplikace vám doporučí velikost.
Druhá možnost se ukrývá v zakoupení sady Ultrahuman Ring Air Sizing Kit. Zde se nachází plastové prstýnky ve všech velikostech a vy si tak pohodlně odzkoušíte ten ideální pro vás.
Pokud vás prsten Ultrahuman Ring AIR zaujal, rozhodně neváhejte. Exkluzivní slevový kód uhmobilizujeme20 platí po omezenou dobu. Konkrétně do soboty 24. října (včetně). Prsten je k dispozici v barevných variantách Air Silver, Air Gold, Raw Titanium, Aster Air Black a Matte Grey.