Trump spouští vlastního mobilního operátora. Prodává i vlastní smartphone

Trump vstupuje do světa mobilních sítí. Trump Mobile cílí na americké zákazníky, kteří hledají domácí produkt, loajalitu a jasné hodnoty.

Nový operátor Trump Mobile

Ve světě mobilních operátorů se objevuje nový hráč s pořádně silným jménem – Trump Mobile. Tahle nová mobilní síť přichází s jasnou zprávou: „Chcete americkou službu od americké značky? Máte ji mít.“ Za projektem stojí Trump Organization, která se tímto krokem snaží rozšířit svůj vliv mezi konzervativní zákazníky, nespokojené s tím, co nabízí velcí hráči jako Verizon nebo AT&T.

Start byl symbolický – síť představili Eric a Donald Trump Jr. přímo v Trump Tower, a to přesně deset let poté, co Donald Trump oznámil kandidaturu na prezidenta. Není to náhoda. Tahle značka dlouhodobě staví na loajalitě a budování hodnot, které rezonují s částí americké veřejnosti. Trump Mobile má být víc než služba – má to být statement.

Součástí nabídky je i nový chytrý telefon „Trump Phone“, vyrobený přímo v USA. Cena 499 dolarů (10 654 Kč) je srovnatelná s mid-range smartphony, ale tady jde o něco víc než jen hardware. Jde o důraz na domácí výrobu, pracovní místa v USA a „Made in America“ identitu, která může být pro mnoho zákazníků rozhodující.

Telefonování s iPhonem | foto: Pexels

Předplatné zahrnuje nejen mobilní služby

A co přesně dostanete za měsíční předplatné 47,45 dolaru (1 013 korun)? Neomezené volání, SMS i data na území Spojených států, ale i volání do více než stovky zemí. Plus přístup k telemedicíně a službě silniční asistence Drive America. Kombinace komunikace, zdraví a bezpečnosti v jednom balíčku – to není běžný standard ani mezi tradičními operátory.

Pohled redakce Mobilizujeme.cz

Trump Mobile necílí na všechny. Ale právě v tom je jeho síla. Snaží se oslovit konzervativní komunitu, která se chce odlišit, být věrná určitým hodnotám a přitom využívat plnohodnotné technologie. V době, kdy i výběr operátora může být kulturním prohlášením, má tahle strategie jasnou logiku.

Trump Organization už dávno není jen o realitách a hotelech. V posledních letech expandovala do digitálních médií, krypta a teď i do telekomunikací. Tento krok ukazuje, že značka Trump se nebojí inovací – a že ví, jak přetavit politický a obchodní kapitál do nových odvětví.

Zda Trump Mobile uspěje, ukáže čas. Ale jedno je jisté už teď – v americkém mobilním prostoru přibyl silný, sebevědomý hráč, který vsadil na jasnou identitu, americkou výrobu a přesně zacílený marketing. A přesně to dnes může být klíčem k loajalitě zákazníků.

Zdroje: