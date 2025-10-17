Blíží se revoluce chytrých prstenů? Do hry vstupuje nový typ akumulátoru

Nové baterie od Grepow přinesou revoluci do chytrých prstenů. Více energie, delší výdrž a vyšší bezpečnost.
Chytré prsteny jsou výzvou
Chytré prsteny se derou do popředí a jejich popularita výrazně roste. Pro výrobce jsou ale opravdovou výzvou, protože se jedná o jeden z nejmenších typů elektroniky na trhu a miniaturizace s sebou nese vždy určitá úskalí i spoustu problémů. U chytrých prstenů musí být malé úplně vše.
Výrobci musí do lehké a tenké konstrukce dostat nezbytné senzory, samozřejmě procesor a podobné věci, včetně veledůležité baterie. Na ni moc místa opravdu není a i tak musí být osazen akumulátor, který udrží prsten při životě několik dní.
V mobilním segmentu aktuálně probíhá něco jako bateriová revoluce v podobě přechodu výrobců na novou technologii, která jim umožňuje nabízet výrazně vyšší kapacitu při zachování původní tenkosti konstrukce. A něco takového by se mohlo brzy odehrát i ve světě prstenů.
Křemíkovo-uhlíkové baterie míří do prstenů
Nový typ baterie, který je určený speciálně pro chytré prsteny, oznámila společnost Grepow. Nový akumulátor využívá křemíkovo-uhlíkovou anodu a jedná se tedy o víceméně stejnou věc, na kterou aktuálně vsází mobilní výrobci v nových telefonech.
Použití této technologie umožňuje dosáhnout vyšší kapacity baterie a vyšší energetické hustoty prakticky bez jakéhokoliv zvětšení rozměrů. Tento typ baterií se tedy pro použití v malém nositelném příslušenství jeví jako zcela ideální.
Nová baterie by měla nabídnout o 30 % vyšší kapacitu bez navýšení fyzických rozměrů a proti konvenčním bateriím se tento nový typ liší také výrobou. Zatímco tradiční akumulátory typu LiPo se navíjí, vrstvy baterie na bází křemíku a uhlíku se vrství, poté zahřívají a tvarují do oblouku.
Objemnější a také odolnější
Nový typ baterií postavený na bázi křemíku a uhlíku by měl nabídnout nejenom vyšší kapacitu, ale i delší životnost. Ta by měla dosahovat na zhruba 500 cyklů, což je oproti klasickým LiPo bateriím více (300 – 500 cyků). Nový typ baterie od Grepow má mít tloušťku 1 mm a šířku 1,4 mm.
Jiná technologie výroby zaručí také vyšší bezpečnost, a to až o 80 %, což je žádoucí. V poslední době se totiž začaly objevovat prsteny, kterým se jejich baterie nafoukla a způsobila uživatelům nemalé potíže, o čemž natočil video kolega Roman Macháč. Kdy se nová baterie dostane do ostrého provozu, prozatím není známé.