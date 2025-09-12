Bezdrátová nabíječka, která nemá obdoby. Obejde se bez přívodního kabelu

Bezdrátové nabíječky potřebují přívodní kabel k podložce či stojánku. PowerBug to ale mění a jde o unikátní 100% bezkabelové řešení.
Minimalistické řešení?
Společnost Twelve South představila novou bezdrátovou nabíječku jménem PowerBug, která je vskutku unikátní. Jak jistě víte, každá bezdrátová nabíječka musí být připojena do elektrické sítě a tuto práci obstarává tradiční adaptér v kombinaci s kabelem.
Nabíječka PowerBug musí být pochopitelně k elektrické síti připojena také, ale způsob, jakým to dělá, je poměrně netradiční. Tato nabíječka je totiž zároveň adaptér do zásuvky, takže se vlastně připojuje přímo do elektrické sítě a kabel zcela vypadává ze hry.
Jedná se o velmi zajímavé řešení, které potěší v první řadě nesmírně kompaktními rozměry. PowerBug je vlastně jakýsi malý puk s vidličkou do zásuvky, který zabere jen minimum místa a je to tedy skvělá cestovní nabíječka. Design je velmi minimalistický a určitě povedený.
Solidní výkon a dvojí funkčnost
Ptáte se, jak se telefon na tomto puku v zásuvce udrží? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – magnety. Nabíječka obsahuje magnety a pochopitelně je kompatibilní s MagSafe technologií, takže s její pomocí pohodlně nabijete iPhone 12 a novější.
Je ale kompatibilní také se standardem Qi2, takže je velmi univerzální a to je podtrženo přítomností vestavěného USB-C portu. Do něj je možné zapojit kabel, takže se z bezdrátové nabíječky rázem stane klasický nabíjecí adaptér. Oba výstupy je pochopitelně možné používat zároveň.
Nabíječka tedy zvládne obsloužit zároveň dva telefony, a to maximálním výkonem 35 W. Čistě bezdrátové nabíjení disponuje výkonem 15 W, drátové pak nabízí oněch 35 W a při současném použití je výkon rozdělen na 15 W u bezdrátového a 20 W u drátového nabíjení.
Cena a dostupnost
Nabíjecí adaptér PowerBug je k dispozici v bílé a černé barvě, a to i ve verzi pro evropské zásuvky. Objednat se dá na oficiálních stránkách výrobce a tato zajímavá záležitost vychází na 60 eur, tedy 1 492 korun. Zaslání do Česka je možné.