Bezdrátová nabíječka, která nemá obdoby. Obejde se bez přívodního kabelu

Ondřej Koníček
PowerBug | Zdroj: Twelve South

Bezdrátové nabíječky potřebují přívodní kabel k podložce či stojánku. PowerBug to ale mění a jde o unikátní 100% bezkabelové řešení.

Minimalistické řešení?

Společnost Twelve South představila novou bezdrátovou nabíječku jménem PowerBug, která je vskutku unikátní. Jak jistě víte, každá bezdrátová nabíječka musí být připojena do elektrické sítě a tuto práci obstarává tradiční adaptér v kombinaci s kabelem.

Nabíječka PowerBug musí být pochopitelně k elektrické síti připojena také, ale způsob, jakým to dělá, je poměrně netradiční. Tato nabíječka je totiž zároveň adaptér do zásuvky, takže se vlastně připojuje přímo do elektrické sítě a kabel zcela vypadává ze hry.

Jedná se o velmi zajímavé řešení, které potěší v první řadě nesmírně kompaktními rozměry. PowerBug je vlastně jakýsi malý puk s vidličkou do zásuvky, který zabere jen minimum místa a je to tedy skvělá cestovní nabíječka. Design je velmi minimalistický a určitě povedený.

PowerBug | Zdroj: Twelve South

Solidní výkon a dvojí funkčnost

Ptáte se, jak se telefon na tomto puku v zásuvce udrží? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – magnety. Nabíječka obsahuje magnety a pochopitelně je kompatibilní s MagSafe technologií, takže s její pomocí pohodlně nabijete iPhone 12 a novější.

Je ale kompatibilní také se standardem Qi2, takže je velmi univerzální a to je podtrženo přítomností vestavěného USB-C portu. Do něj je možné zapojit kabel, takže se z bezdrátové nabíječky rázem stane klasický nabíjecí adaptér. Oba výstupy je pochopitelně možné používat zároveň.

Nabíječka tedy zvládne obsloužit zároveň dva telefony, a to maximálním výkonem 35 W. Čistě bezdrátové nabíjení disponuje výkonem 15 W, drátové pak nabízí oněch 35 W a při současném použití je výkon rozdělen na 15 W u bezdrátového a 20 W u drátového nabíjení.

Cena a dostupnost

Nabíjecí adaptér PowerBug je k dispozici v bílé a černé barvě, a to i ve verzi pro evropské zásuvky. Objednat se dá na oficiálních stránkách výrobce a tato zajímavá záležitost vychází na 60 eur, tedy 1 492 korun. Zaslání do Česka je možné.

Zdroj: Twelve South

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

