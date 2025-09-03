Logo Mobilizujeme.cz

Babička s umělou inteligencí: O2 má novou kampaň proti kyberšmejdům

Martin Skořepa
AI babička Alenka od operátora O2 | foto: O2
AI babička Alenka od operátora O2 | foto: O2

O2 spustilo kampaň Kyberšmejdi. V ní AI babička Alenka telefonuje s podvodníky, aby je zdržela. Operátor denně zablokuje až 100 000 falešných hovorů.

Co je AI babička Alenka?

O2 varuje před rostoucím počtem podvodných telefonátů v Česku. Podvodníci se vydávají za policii či banky a oběti připraví o miliony. Ochrana je proto zásadní a začíná přímo v síti operátora.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Hrdinkou kampaně se stala AI babička Alenka. Virtuální postava působí důvěryhodně, ale umí podvodníky zdržet. Je postavená na umělé inteligenci, která dokáže vést realistický hovor bez zpoždění.

Denně zablokuje síť O2 až 100 000 podvodných hovorů. O2 využívá technologii antispoofing, která rozpozná falešná čísla a hovor vůbec nepustí. To znamená, že se k uživatelům ani nedostane.

Desatero, jak nenaletět podvodům:

  1. Pozor na podezřelé zprávy a e-maily
    Nikdy neklikejte na odkazy v SMS, WhatsApp zprávách nebo e-mailech, pokud si nejste jistí jejich pravostí.
  2. Nedávejte nikomu své přihlašovací údaje
    Nikdo seriózní nebude po telefonu žádat hesla, kódy z SMS nebo přístupové údaje. Pokud ano, okamžitě zavěste.
  3. Využívejte dvoufaktorové ověřování
    Pro důležité služby (email, banka) používejte dvoufaktorové ověření pro vyšší ochranu.
  4. Buďte obezřetní u telefonátů
    Podvodníci se vydávají za bankéře, policisty nebo poradce. Vždy si zavolejte zpět na oficiální číslo instituce a ověřte, zda je vše pravda.
  5. Nikdy neřešte nic ve spěchu
    Podvodníci často vytváří tlak — naléhavost je znamením podvodu. Raději zavěste a přemýšlejte.
  6. Nahlaste podezření 
    Podezření na podvodný hovor je nově možné zaslat formou SMS zprávy na číslo 7726 ve tvaru: PODVOD mezera podvodné telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) Na stejné číslo můžete přeposlat i podezřelou SMS zprávu nebo odkaz.
  7. Zabezpečte svá zařízení a sítě
    Měňte výchozí hesla u chytrých zařízení, aktualizujte software a používejte zabezpečenou Wi-Fi síť.
  8. Pozor na podvodné soutěže a výzvy na sociálních sítích
    Nenechte se nalákat na „výhry“ nebo „pomoc“ od neznámých osob, které žádají o osobní údaje či peníze.
  9. Buďte opatrní i u známých a příbuzných
    Podvodníci mohou používat „deepfake“ technologie nebo falešné identity blízkých k získání vašich citlivých dat.
  10. Vzdělávejte sebe a své blízké, hlavně seniory a děti
    Sdílejte informace o nebezpečích a upozorňujte na podezřelé situace, pomozte jim být obezřetní.

Zdroj: O2

Autor článku

Martin Skořepa - Redaktor

Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Google u soudu uspěl, Chrome prodávat nemusí. Dostal ale několik podmínek
Ondřej Koníček

Google u soudu uspěl, Chrome prodávat nemusí. Dostal ale několik podmínek

VPN, která váš šmíruje? Dejte si pozor na populární doplněk pro Chrome
Ondřej Koníček

VPN, která váš šmíruje? Dejte si pozor na populární doplněk pro Chrome

Ceny iPhonů 17 potěší. Zdražovat se nebude, přinášíme úplný přehled cen
Ondřej Koníček

Ceny iPhonů 17 potěší. Zdražovat se nebude, přinášíme úplný přehled cen

Samsung chystá trojnásobnou skládačku. Tenhle mobil vám vyrazí dech
Ondřej Koníček

Samsung chystá trojnásobnou skládačku. Tenhle mobil vám vyrazí dech

Majitelé Samsungu Galaxy Z Fold 7 si stěžují na problém s loupáním laku
Tomáš Rajnoch

Majitelé Samsungu Galaxy Z Fold 7 si stěžují na problém s loupáním laku

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR
Martin Skořepa

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky
Ondřej Koníček

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“
Ondřej Koníček

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu
Ondřej Koníček

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu