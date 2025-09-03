Babička s umělou inteligencí: O2 má novou kampaň proti kyberšmejdům

O2 spustilo kampaň Kyberšmejdi. V ní AI babička Alenka telefonuje s podvodníky, aby je zdržela. Operátor denně zablokuje až 100 000 falešných hovorů.
Co je AI babička Alenka?
O2 varuje před rostoucím počtem podvodných telefonátů v Česku. Podvodníci se vydávají za policii či banky a oběti připraví o miliony. Ochrana je proto zásadní a začíná přímo v síti operátora.
Hrdinkou kampaně se stala AI babička Alenka. Virtuální postava působí důvěryhodně, ale umí podvodníky zdržet. Je postavená na umělé inteligenci, která dokáže vést realistický hovor bez zpoždění.
Denně zablokuje síť O2 až 100 000 podvodných hovorů. O2 využívá technologii antispoofing, která rozpozná falešná čísla a hovor vůbec nepustí. To znamená, že se k uživatelům ani nedostane.
Desatero, jak nenaletět podvodům:
Pozor na podezřelé zprávy a e-maily
Nikdy neklikejte na odkazy v SMS, WhatsApp zprávách nebo e-mailech, pokud si nejste jistí jejich pravostí.
Nedávejte nikomu své přihlašovací údaje
Nikdo seriózní nebude po telefonu žádat hesla, kódy z SMS nebo přístupové údaje. Pokud ano, okamžitě zavěste.
Využívejte dvoufaktorové ověřování
Pro důležité služby (email, banka) používejte dvoufaktorové ověření pro vyšší ochranu.
Buďte obezřetní u telefonátů
Podvodníci se vydávají za bankéře, policisty nebo poradce. Vždy si zavolejte zpět na oficiální číslo instituce a ověřte, zda je vše pravda.
Nikdy neřešte nic ve spěchu
Podvodníci často vytváří tlak — naléhavost je znamením podvodu. Raději zavěste a přemýšlejte.
Nahlaste podezření
Podezření na podvodný hovor je nově možné zaslat formou SMS zprávy na číslo 7726 ve tvaru: PODVOD mezera podvodné telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) Na stejné číslo můžete přeposlat i podezřelou SMS zprávu nebo odkaz.
Zabezpečte svá zařízení a sítě
Měňte výchozí hesla u chytrých zařízení, aktualizujte software a používejte zabezpečenou Wi-Fi síť.
Pozor na podvodné soutěže a výzvy na sociálních sítích
Nenechte se nalákat na „výhry“ nebo „pomoc“ od neznámých osob, které žádají o osobní údaje či peníze.
Buďte opatrní i u známých a příbuzných
Podvodníci mohou používat „deepfake“ technologie nebo falešné identity blízkých k získání vašich citlivých dat.
Vzdělávejte sebe a své blízké, hlavně seniory a děti
Sdílejte informace o nebezpečích a upozorňujte na podezřelé situace, pomozte jim být obezřetní.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
