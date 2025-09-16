Vyšlo watchOS 26 s designem Liquid Glass. Přináší největší změny v historii

Apple Watch dostaly watchOS 26 s novým Liquid Glass designem, spánkovým skóre, hypertenzí, aplikací Poznámky i novými ciferníky.
Nový watchOS 26 přináší spoustu změn
Apple vydal novou verzi svého systému pro chytré hodinky, a to watchOS 26. To je již k dispozici ke stažení a jedná se o jednu z největších aktualizací s novými funkcemi, ale i výraznou proměnou uživatelského rozhraní.
Apple přepracoval vzhled systému dle svého nového designového stylu Liquid Glass, který se dotýká celého rozhraní, včetně widgetů, oznámení, či ovládacího centra. Inteligentní widgety Smart Stack jsou zase o něco chytřejší a do systému dorazilo nové gesto.
Jedná se o pohyb zápěstím a toto gesto usnadňuje zavírání upozornění, nebo návrat k ciferníku rychlým pohybem. Aplikace Workout nabízí díky rychlému přístupu k ovládacím prvkům jednodušší navigaci a zlepšení se dočkaly i další aplikace.
Cvičení a zdraví
Aplikace Workout Buddy, kterou pohání Apple Intelligence, poskytuje nově hlasovou motivaci v reálném čase a personalizované informace na základě historie kondice uživatele. Nový iOS 26 přináší také automatizaci médií pro cvičení.
To znamená, že platformy Apple Music nebo Podcast umí vybrat ten správný playlist přesně pro vaši aktivitu. Další novinkou je upozornění na hypertenzi, která využívá optický senzor srdce k analýze reakce cév a sledování známek chronicky vysokého krevního tlaku v reálném čase.
Pokud hodinky zjistí trvalé příznaky hypertenze, uživatelé na to budou upozorněni. Další novinkou je spánkové skóre, které kombinuje data získaná při spánku (trvání, konzistence, fáze a podobně) a přetváří je do přehledného skóre.
Další novinky
Vůbec poprvé se na hodinkách Apple Watch objevuje aplikace Poznámky, která umožňuje rychlé zaznamenávání a přístup k poznámkám a novinek se dočkala i aplikace Volání. Funkce Live Listen je rozšířena o titulky v reálném čase – co váš iPhone slyší, to se zobrazí na Apple Watch.
Systém obdržel dva nové ciferníky a pro model Watch Ultra byl vyhrazen nový ciferník s živým kompasem, rychlým přístupem k satelitní komunikaci a nočnímu režimu. Více než 20 stávajících ciferníků bylo aktualizováno a podporuje tikající vteřinovou ručičku v režimu Always-on.
Jak aktualizaci stáhnout a na co nezapomenout?
Apple upozorňuje, abyste se před instalací aktualizace ujistili, že jsou Apple Watch připojené k nabíječce a v dosahu iPhonu připojeného k Wi-Fi. Instalace se spustí, pokud budou Apple Watch nabité alespoň na 50 %, nesmíte restartovat ani odpojovat Apple Watch od nabíječky, dokud aktualizace neskončí.
Jak watchOS 26 stáhnout
Aplikace Watch –> Obecné –> Aktualizace softwaru –> Aktualizovat
Kompatibilita
Nový systém watchOS 26 je již k dispozici, a to pro hodinky od generace Apple Watch Series 6 a novější. Dále je k dispozici pro hodinky Apple Watch SE 2, Apple Watch SE 3 a pochopitelně i vrcholné modely Apple Watch Ultra, a to pro všechny tři generace.