Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

Nejlevnější Apple Watch SE 3 potěší Always-On displejem, sledováním spánku i cyklu a bezpečnostními funkcemi. Cenovka startuje na 5 990 Kč.
Nejlevnější Apple Watch si polepšily
Na včerejší konferenci Applu sice stály cenově nejdostupnější hodinky tak trochu mimo hlavní proud, ale ve skutečnosti se jedná o jednu z nejzajímavějších novinek. Nejlevnější hodinky s nakousnutým jablíčkem ve znaku udělaly obrovský skok a zase jsou o kus schopnější.
Apple Watch SE 3 jsou k dispozici ve dvou velikostech s průměrem pouzdra 40 mm a 44 mm, to je vyrobeno z hliníku a konstrukce je samozřejmě odolná proti vodě, a to až do hloubky 50 metrů. Na pravé straně hodinek se nachází digitální korunka v kombinaci s bočním tlačítkem.
Jednou z hlavních novinek je pak displej s funkcí Always-On, který se v dostupné řadě SE objevuje vůbec poprvé. Displej dále podporuje dvojité poklepání a rozsvítí se, když zvednete zápěstí. Jedná se o kvalitní OLED panel s LTPO technologií a jasem až 1000 nitů.
Hodinky pohání čip S10 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem a 4jádrovým Neural Enginem. Nová generace těchto dostupných hodinek pak dostala do vínku nové ciferníky a spoustu tréninkových funkcí, které zlepší vaši každodenní motivaci.
Konečně plnohodnotný zdravotní nástroj
Hlavní novinkou Apple Watch SE 3 jsou pokročilé zdravotní funkce a hodinky jsou osazeny například druhou generací optického snímače srdeční činnosti. Dále umí měřit teplotu zápěstí a monitorovat spánek, a to včetně detekce spánkové apnoe.
Ženy pak určitě ocení funkci sledování cyklu se zpětným odhadem doby ovulace. Sportovci naopak uvítají více než 20 cvičebních režimů a všichni uživatelé pak bezpečnostní funkce, jako jsou detekce pádu, detekce autonehody, nebo Tíseň SOS.
O připojení k telefonu se stará Bluetooth 5.3 a k dispozici jsou dvě verze – GPS model a verze GPS + Cellular, která umožňuje připojení k síti i bez telefonu. K tomu je ale samozřejmě třeba mít extra mobilní tarif. Základní varianta umožňuje volání jen přes připojený telefon.
Apple se zaměřil i na výdrž a hodinky by měly vydržet v režimu nízké spotřeby až 32 hodin. Při běžném používání by se měla výdrž pohybovat okolo 18 hodin a rychlé nabíjení zvládne nabít baterii na 80 % za zhruba 45 minut.
Cena a dostupnost
Hodinky Apple Watch SE 3 jsou k dispozici již dnes, a to formou předobjednávky. Do tradičního prodeje se dostanou 19. září a v nabídce jsou dvě barvy – temně inkoustová a hvězdná bílá. Základní GPS model stojí 5 990 Kč a verze Cellular začíná na částce 7 490 Kč.